الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض السلع الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة، إن الصين ستواصل منح إعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية على سلع أمريكية معينة حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل.
ووفقا لبيان صدر في شهر أبريل الماضي، تم استثناء العناصر المعنية القادمة من الولايات المتحدة من التدابير المضادة للتعريفات الجمركية لمواجهة التدابير الأمريكية المتخذة وفق المادة 301 حتى 30 نوفمبر 2024.
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وقالت اللجنة، إنه وبعد التمديد، سيستمر منح الإعفاء حتى 28 فبراير 2025.
وفي سياق أخر، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 479 مليار يوان (حوالي 66.64 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.
وأضاف البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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