الصين تمدد الإعفاءات الجمركية على بعض السلع الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني اليوم الجمعة، إن الصين ستواصل منح إعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية على سلع أمريكية معينة حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل.

ووفقا لبيان صدر في شهر أبريل الماضي، تم استثناء العناصر المعنية القادمة من الولايات المتحدة من التدابير المضادة للتعريفات الجمركية لمواجهة التدابير الأمريكية المتخذة وفق المادة 301 حتى 30 نوفمبر 2024.

موضوعاتالدولار يتجه نحو أسوأ أسبوع في 3 أشهر ارتفاع أسعار الذهب لكنها تتجه إلى تحقيق أكبر خسارة شهرية في أكثر من عام زيلينسكى: بوتين يسعى إلى التصعيد حتى لا يتمكن ترامب من تحقيق تسوية

وقالت اللجنة، إنه وبعد التمديد، سيستمر منح الإعفاء حتى 28 فبراير 2025.

وفي سياق أخر، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 479 مليار يوان (حوالي 66.64 مليار دولار أمريكي) وبسعر فائدة 1.5 بالمائة.

وأضاف البنك المركزي، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



