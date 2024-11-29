5 نصائح لتعزيز الحالة المزاجية بواسطة الطعام

MENAFN - Khaberni) خبرني - مع تغيرات فصل الخريف وقصر النهار خلال الشتاء قد يتعرض الشخص لاضطراب عاطفي موسمي، لكن يمكن مواجهة ذلك بتعزيز الحالة المزاجية بشكل طبيعي.

ولعمل ذلك، يقدم تقرير لـ "مجلة هيلث" 5 نصائح غذائية لمواجهة الكآبة الموسمية:

البروبيوتك

تنصح أخصائية التغذية إيمي ديفيس بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالبكتيريا الصديقة، مثل: اللبن الزبادي، والكيمتشي الكوري، والأرضي شوكي، واللبن المخمر.

ترتبط هذه البكتريا الصديقة بالدماغ من خلال شبكة من الأعصاب التي تربط بين جزأين من الجسم تسمى محور الأمعاء والدماغ، والتي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب.

الشوفان والكراث والتفاح والبقوليات وبذور الكتان مصادر جيدة للبروبيوتك.

فيتامين د

وتنصح ميشيل دي بلاسي، رئيس قسم الطب النفسي للمرضى الداخليين في مركز تافتس الطبي، بإعطاء الأولوية لفيتامين د، فهو إحدى الطرق لتعزيز الحالة المزاجية.

وبينما ضوء الشمس هو الطريقة الأساسية التي يحصل بها الناس على فيتامين د، يمكن تعزيز مدخلات الجسم من هذا الفيتامين من خلال تناول أطعمة مثل: السلمون والتونة أو الفطر، أو الأطعمة المدعمة بفيتامين د، مثل عصير البرتقال وحليب اللوز.

أوميغا 3

تقترح ديفيس تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل: الأسماك الدهنية وبذور الكتان والجوز.

وتقول: "إن هذه الأطعمة تدعم صحة الدماغ وإنتاج السيروتونين" وهو هرمون يعزز الإحساس بالسعادة.

وقد وجدت بعض الأبحاث أن أحماض أوميغا 3 قد تساعد في تقليل أعراض الاكتئاب.

أضف الزعفران إلى الطعام

غالباً ما يُشار إلى الزعفران باسم "التوابل الذهبية"، وهو ليس فقط من أجل استخداماته في الطهي ولكن لخصائصه المحتملة في تحسين الحالة المزاجية، بحسب أخصائية التغذية لورين ماناكر.

وتشير أبحاث إلى أن للزعفران تأثيرات مضادة للاكتئاب، مما يساعد في تخفيف أعراض الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط.

تجنب الكحول

يتداخل شرب الكحول مع النوم، وصحة الأمعاء، وامتصاص العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، وكل ذلك يؤثر على الحالة المزاجية، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى مشاكل صحية.

وتشير أبحاث إلى أن تناول الكحول يرتبط بالاكتئاب.