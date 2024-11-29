العيسوي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

MENAFN - Khaberni) خبرني- تزامنا مع زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى محافظة الكرك، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، مبادرات ملكية يجري تنفيذها بتوجيهات ملكية خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء وبنات المحافظة.

ففي منطقة الموجب، تفقد العيسوي، بحضور محافظ الكرك قبلان الشريف، ورئيس بلدية طلال الجديدة محمد العمرو، مشروع الألبسة الجاهزة لشركة "الزي لصناعة الألبسة"، المنفذ ضمن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية.

وجال العيسوي في مرافق المصنع، المقام على مساحة تقارب ثلاثة دونمات ونصف، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 95 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء منه مطلع العام المقبل، ليوفر 220 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة والقرى المجاورة.

واستمع العيسوي إلى إيجاز قدّمه مدير المشروع، الدكتور سليم المجالي، حول مراحل التنفيذ وأعمال البنية التحتية وخطوط الإنتاج والخطط المستقبلية للتوسع بالمشروع.

وترتكز مبادرة "الفروع والوحدات الإنتاجية"، التي أطلقت عام 2008، على إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى في المحافظات والمناطق ذات الظروف الخاصة، لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن سكنهم، بعد خضوعهم لبرامج تدريبية تؤهلهم للعمل.

ويبلغ عدد الفروع والوحدات الإنتاجية، التي تم تنفيذها منذ إطلاق المبادرة 30 مشروعا، وفرت ما يزيد على 9700 فرصة عمل.

وفي منطقة اللجون، تفقد العيسوي، بحضور رئيس جمعية اللجون الزراعية التعاونية، المهندس عبدالحميد المعايطة، ومساعد مدير المؤسسة التعاونية الأردنية، المهندس غالب حدادين، ومدير فرع المؤسسة بالكرك، محمد العضايلة، مشروع زراعة الأعلاف التابع لجمعية اللجون، المنفذ ضمن المبادرات الملكية.

وجال العيسوي في مرافق المشروع، حيث استمع إلى إيجاز من المهندس المعايطة حول مراحل تنفيذ المشروع الذي يقام على مساحة إجمالية تقدر بـ 1500 دونم، يتم استثمارها في زراعة الأعلاف، ويستفيد منه مربو الثروة الحيوانية، إذ شملت المرحلة الأولى منه زراعة 100 دونم.

ولتمكين الجمعية من تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تم تزويدها بالأدوات والمعدات الزراعية، وتركيب شبكة ري حديثة ومضخات مياه تعمل على الطاقة الشمسية لتقليل تكاليف الطاقة ويعتمد المشروع على استغلال المياه المعالجة من محطة تنقية اللجون لري محاصيل الأعلاف (البرسيم)، لخدمة مربي الماشية في المنطقة وتوفير الأعلاف الخضراء بأسعار مناسبة وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة.

ويأتي هذا المشروع ضمن مبادرة "تمكين وعمل القطاع التعاوني" التي تهدف إلى تعزيز دور الجمعيات التعاونية باعتبارها شريكا فاعلا في العمل التنموي، وتمكينه من تنفيذ مشاريع إنتاجية زراعية مدرة للدخل، باستخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة، وبناء القدرات المؤسسية للجمعيات التعاونية وتدريب العاملين فيها.

وفي تصريحات صحفية، قال العيسوي، إن المشاريع الزراعية الريادية، التي يجري تنفيذها في سياق المبادرات الملكية، تأتي بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، إذ يحرص جلالته على زيادة إنتاجية القطاع الزراعي في مختلف المناطق، وبما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية فيها.

وأشار إلى اهتمام جلالة الملك بضرورة تطوير القطاع الزراعي، باعتباره محفزا للنمو الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتنفيذ مشاريع زراعية نموذجية ذات قيمة مضافة، تخضع لدراسات جدوى اقتصادية، وتأخذ بالاعتبار مزايا كل منطقة، وتسهم في توفير فرص العمل لأبنائها.

وقال العيسوي إن التوجيهات الملكية تركز على تفعيل دور الجمعيات التعاونية في العملية التنموية، خصوصا النشيطة والمتميزة منها، وتمكينها من تنفيذ المشاريع الإنتاجية والتشغيلية، ومساعدتها على تنفيذ أنشطة ومشاريع تسهم في تنمية مجتمعاتها المحلية، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستهدفة.

وأشار إلى أن مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية، تستهدف تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، توفر فرص تشغيلية، خصوصا للشباب، وبما يسهم في التخفيف من مشكلة الفقر والبطالة، كون هذه المشاريع لها دور في التمكين الاقتصادي وتعزيز مستوى الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة وبما ينعكس إيجابا على تنمية المجتمعات المحلية.