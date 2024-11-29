فيروس إنفلونزا الطيور في الحليب الخام.. هل يعيد المنافسة لصالح ال

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - في خطوة مثيرة للجدل، تعهد روبرت كينيدي جونيور، المرشح لتولي منصب وزير
الصحة في إدارة دونالد ترامب، بالسماح بتوزيع أوسع للحليب الخام، غير المبستر في جميع أنحاء أمريكا.
يأتي ذلك، فيما حذر خبراء الصحة من مخاطر هذا النوع من الحليب، خاصة بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في حليب غير مبستر تم بيعه في متاجر بولاية كاليفورنيا.
واكتشف فيروس إنفلونزا الطيور في عينة من حليب خام يباع في متاجر بولاية كاليفورنيا، وأعلنت شركة "Raw Farm LLC"، ومقرها مدينة فريسنو، عن سحب طوعي لأحد منتجاتها من الحليب الخام المعروف باسم "كريم توب" بعد اكتشاف الفيروس من قبل مسؤولي الصحة في مقاطعة سانتا كلارا.
وأكدت وزارة الصحة في كاليفورنيا أن اختبار العينة جاء كجزء من "خط الدفاع الثاني" لحماية المستهلكين، حيث يتم إجراء اختبارات دورية على الحليب الخام الذي يباع في الأسواق.
وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة مرتبطة باستهلاك هذا الحليب حتى الآن، دعت السلطات الصحية المستهلكين إلى الامتناع عن شرب الحليب الملوث، وأمرت المتاجر بإزالته من الرفوف.
ويوضح مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، في تقرير نشرته "أسوشيتد بريس"، أن الحليب الخام، كونه غير مبستر، قد يحتوي على عوامل ممرضة مثل فيروس إنفلونزا الطيور، والذي يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة للمستهلكين.
وأضاف أوسترهولم: "عند تناول الحليب الخام، يجب أن تفترض أنه قد يحتوي على مسببات عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أمراض شديدة".
ويعتبر فيروس إنفلونزا الطيور، المعروف أيضًا باسم H5N1، أحد الأمراض الفيروسية التي انتشرت بشكل واسع في مزارع الألبان في كاليفورنيا خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل إصابات في أكثر من 435 قطيعا من الأبقار، وتأتي هذه المخاوف الصحية بعد اكتشاف مستويات عالية من الفيروس في حليب الأبقار المصابة.
وأظهرت الاختبارات الحكومية أن عملية البسترة تقتل الفيروسات والبكتيريا مثل E. coli والسالمونيلا التي قد تتواجد في الحليب.
وتعتبر عملية البسترة بمثابة خطوة أساسية لضمان سلامة منتجات الألبان، ولكن في حالة الحليب الخام، الذي لم يخضع لهذه العملية، فإن المخاطر تظل قائمة.
وتشير الدراسات إلى أن حوالي 4.4% من البالغين في الولايات المتحدة يشربون الحليب الخام بشكل منتظم، وذلك بسبب اعتقادهم بفوائد صحية محتملة وطعم أفضل مقارنة بالحليب المبستر.
ومن بين أبرز داعمي الحليب الخام، روبرت كينيدي جونيور، المرشح لتولي منصب وزير الصحة، الذي انتقد السلطات الزراعية لتضييقها على منتجات الحليب الخام، متعهدا في حال توليه منصب وزير الصحة بالسماح بتوزيع أوسع لهذا النوع من الحليب.
ورغم الترويج لفوائد الحليب الخام، حذر مسؤولو الصحة لسنوات من مخاطره، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم تسجيل أكثر من 200 تفشي مرضي مرتبط بالحليب الخام في الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2018، مما أدى إلى إصابة الآلاف ودخول مئات إلى المستشفيات.
ومع استمرار انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين المزارع ومنتجات الألبان، تظل التحذيرات الصحية قائمة حول استهلاك الحليب الخام، خاصة في ظل عدم وجود بيانات كافية حول مستويات التلوث في هذه المنتجات.
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