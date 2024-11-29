فيروس إنفلونزا الطيور في الحليب الخام.. هل يعيد المنافسة لصالح ال

MENAFN - Khaberni) خبرني - في خطوة مثيرة للجدل، تعهد روبرت كينيدي جونيور، المرشح لتولي منصب الصحة في إدارة دونالد ترامب، بالسماح بتوزيع أوسع للحليب الخام، غير المبستر في جميع أنحاء أمريكا.

يأتي ذلك، فيما حذر خبراء الصحة من مخاطر هذا النوع من الحليب، خاصة بعد اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور في حليب غير مبستر تم بيعه في متاجر بولاية كاليفورنيا.

واكتشف فيروس إنفلونزا الطيور في عينة من حليب خام يباع في متاجر بولاية كاليفورنيا، وأعلنت شركة "Raw LLC"، ومقرها مدينة فريسنو، عن سحب طوعي لأحد منتجاتها من الحليب الخام المعروف باسم "كريم توب" بعد اكتشاف الفيروس من قبل مسؤولي الصحة في مقاطعة سانتا كلارا.

وأكدت وزارة الصحة في كاليفورنيا أن اختبار العينة جاء كجزء من "خط الدفاع الثاني" لحماية المستهلكين، حيث يتم إجراء اختبارات دورية على الحليب الخام الذي يباع في الأسواق.

وعلى الرغم من عدم تسجيل أي حالات إصابة مرتبطة باستهلاك هذا الحليب حتى الآن، دعت السلطات الصحية المستهلكين إلى الامتناع عن شرب الحليب الملوث، وأمرت المتاجر بإزالته من الرفوف.

ويوضح مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية بجامعة مينيسوتا، في تقرير نشرته "أسوشيتد بريس"، أن الحليب الخام، كونه غير مبستر، قد يحتوي على عوامل ممرضة مثل فيروس إنفلونزا الطيور، والذي يمكن أن يتسبب في أمراض خطيرة للمستهلكين.

وأضاف أوسترهولم: "عند تناول الحليب الخام، يجب أن تفترض أنه قد يحتوي على مسببات عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى أمراض شديدة".

ويعتبر فيروس إنفلونزا الطيور، المعروف أيضًا باسم H5N1، أحد الأمراض الفيروسية التي انتشرت بشكل واسع في مزارع الألبان في كاليفورنيا خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل إصابات في أكثر من 435 قطيعا من الأبقار، وتأتي هذه المخاوف الصحية بعد اكتشاف مستويات عالية من الفيروس في حليب الأبقار المصابة.

وأظهرت الاختبارات الحكومية أن عملية البسترة تقتل الفيروسات والبكتيريا مثل E. coli والسالمونيلا التي قد تتواجد في الحليب.

وتعتبر عملية البسترة بمثابة خطوة أساسية لضمان سلامة منتجات الألبان، ولكن في حالة الحليب الخام، الذي لم يخضع لهذه العملية، فإن المخاطر تظل قائمة.

وتشير الدراسات إلى أن حوالي 4.4% من البالغين في الولايات المتحدة يشربون الحليب الخام بشكل منتظم، وذلك بسبب اعتقادهم بفوائد صحية محتملة وطعم أفضل مقارنة بالحليب المبستر.

ومن بين أبرز داعمي الحليب الخام، روبرت كينيدي جونيور، المرشح لتولي منصب وزير الصحة، الذي انتقد السلطات الزراعية لتضييقها على منتجات الحليب الخام، متعهدا في حال توليه منصب وزير الصحة بالسماح بتوزيع أوسع لهذا النوع من الحليب.

ورغم الترويج لفوائد الحليب الخام، حذر مسؤولو الصحة لسنوات من مخاطره، ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، تم تسجيل أكثر من 200 تفشي مرضي مرتبط بالحليب الخام في الولايات المتحدة بين عامي 1998 و2018، مما أدى إلى إصابة الآلاف ودخول مئات إلى المستشفيات.

ومع استمرار انتشار فيروس إنفلونزا الطيور بين المزارع ومنتجات الألبان، تظل التحذيرات الصحية قائمة حول استهلاك الحليب الخام، خاصة في ظل عدم وجود بيانات كافية حول مستويات التلوث في هذه المنتجات.