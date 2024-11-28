(الطيران المدني) تعقد اجتماعا مع مجلس المطارات الدولي لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 11 (كونا) -- بحثت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس مع مجلس المطارات الدولي (مكتب آسيا) سبل التعاون المشترك وتطوير أنظمة النقل الجوي والمطارات في الكويت.
وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع ناقش سبل التعاون المستقبلي لتطوير الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.
وأفاد الراجحي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية رفع مستوى جودة الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المسافرين ومعايير الطيران العالمية كما شملت المناقشات تحسين إدارة العمليات وتحديث البنية التحتية وتطوير الأنظمة التقنية التي تدعم الكفاءة التشغيلية للمطار.
وأشار إلى أن التعاون مع مجلس المطارات الدولي يمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع الطيران في الكويت وجعله نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة موضحا أن هذا الاجتماع يأتي ضمن رؤية الإدارة العامة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي بدولة الكويت.
وخلال الاجتماع قدم مجلس المطارات الدولي عرضا مرئيا تضمن استعراضا شاملا للأمور الفنية المرتبطة بإدارة وتشغيل المطارات.
وركز العرض على كيفية تعزيز التعاون مع (الطيران المدني) لدعم أنظمة المطارات في الكويت بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال كما سلط الضوء على أهمية توفير أنظمة نقل جوي آمنة وذات كفاءة عالية لمواكبة التطورات العالمية.
ومثل الإدارة العامة للطيران المدني في الاجتماع نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران عبدالله الراجحي ومراقب النقل الجوي لعمليات الطيران رائد الطاهر فيما مثل مجلس المطارات الدولي ممثل مجلس المطارات لمكتب آسيا أديب محمد.(النهاية)
ع ع م / ط أ ب
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