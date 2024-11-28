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(الطيران المدني) تعقد اجتماعا مع مجلس المطارات الدولي لتعزيز التعاون وتطوير الخدمات

11/28/2024 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 11 (كونا) -- بحثت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم الخميس مع مجلس المطارات الدولي (مكتب آسيا) سبل التعاون المشترك وتطوير أنظمة النقل الجوي والمطارات في الكويت.
وقال نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران المدني بالتكليف المتحدث باسم الإدارة عبدالله الراجحي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الاجتماع ناقش سبل التعاون المستقبلي لتطوير الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي.
وأفاد الراجحي أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية رفع مستوى جودة الخدمات بما يتماشى مع تطلعات المسافرين ومعايير الطيران العالمية كما شملت المناقشات تحسين إدارة العمليات وتحديث البنية التحتية وتطوير الأنظمة التقنية التي تدعم الكفاءة التشغيلية للمطار.
وأشار إلى أن التعاون مع مجلس المطارات الدولي يمثل خطوة استراتيجية لدعم قطاع الطيران في الكويت وجعله نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة موضحا أن هذا الاجتماع يأتي ضمن رؤية الإدارة العامة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع النقل الجوي بدولة الكويت.
وخلال الاجتماع قدم مجلس المطارات الدولي عرضا مرئيا تضمن استعراضا شاملا للأمور الفنية المرتبطة بإدارة وتشغيل المطارات.
وركز العرض على كيفية تعزيز التعاون مع (الطيران المدني) لدعم أنظمة المطارات في الكويت بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال كما سلط الضوء على أهمية توفير أنظمة نقل جوي آمنة وذات كفاءة عالية لمواكبة التطورات العالمية.
ومثل الإدارة العامة للطيران المدني في الاجتماع نائب المدير العام لشؤون سلامة الطيران والنقل الجوي وأمن الطيران عبدالله الراجحي ومراقب النقل الجوي لعمليات الطيران رائد الطاهر فيما مثل مجلس المطارات الدولي ممثل مجلس المطارات لمكتب آسيا أديب محمد.(النهاية)

ع ع م / ط أ ب




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