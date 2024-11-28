وزارة الصحة اللبنانية:الغارات الاسرئيلية الثلاثاء الماضي اسفرت عن مقتل وجرح 344 شخصا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 11 (كونا) -- كشف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن ان الغارات الاسرائيلية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي ادت الى مقتل 78 شخصا واصابة 266 آخرين بجروح في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال المركز في تقرير مفصل عن نتائج العدوان الاسرائيلي ان الغارات الجوية المتتالية والعنيفة التي شنها طيران
الاحتلال قبيل دخول اتفاق ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي ادت الى مقتل 78 شخصا واصابة 266 آخرين ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الى 3961 قتيلا و16520 جريحا.
واظهر التقرير ارتفاعا في عدد القتلى في مختلف المناطق اللبنانية نتيجة انتشال جثث ضحايا من تحت انقاض المواقع التي تم استهدافها من قبل طيران الاحتلال الاسرائيلي طوال الشهرين الماضيين.
وبدأ في لبنان أمس الاربعاء سريان اتفاق ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي الذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم فيه تسجيل حركة عودة للمواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية.(النهاية)
ف ز / س ع م
MENAFN28112024000071011013ID1108937946
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.