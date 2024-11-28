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وزارة الصحة اللبنانية:الغارات الاسرئيلية الثلاثاء الماضي اسفرت عن مقتل وجرح 344 شخصا

11/28/2024 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 11 (كونا) -- كشف مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية اليوم الخميس عن ان الغارات الاسرائيلية التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي ادت الى مقتل 78 شخصا واصابة 266 آخرين بجروح في مختلف المناطق اللبنانية.
وقال المركز في تقرير مفصل عن نتائج العدوان الاسرائيلي ان الغارات الجوية المتتالية والعنيفة التي شنها طيران الاحتلال قبيل دخول اتفاق ايقاف اطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي ادت الى مقتل 78 شخصا واصابة 266 آخرين ما يرفع عدد الضحايا منذ بدء العدوان الى 3961 قتيلا و16520 جريحا.
واظهر التقرير ارتفاعا في عدد القتلى في مختلف المناطق اللبنانية نتيجة انتشال جثث ضحايا من تحت انقاض المواقع التي تم استهدافها من قبل طيران الاحتلال الاسرائيلي طوال الشهرين الماضيين.
وبدأ في لبنان أمس الاربعاء سريان اتفاق ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي الذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم فيه تسجيل حركة عودة للمواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية.(النهاية)

ف ز / س ع م





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