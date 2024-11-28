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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

11/28/2024 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي مشددا على ضمان سلامة السكان وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.
واعتبر الاتحاد في بيان له أن هذا الالتزام يستدعي وقف جميع الهجمات عبر الحدود داعيا "جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى المشاركة الفعالة لدعم وقف إطلاق النار ليصبح مساهمة دائمة في السلام والاستقرار الإقليميين".
وعبر الاتحاد عن التزامه بدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل فعال وكامل.
اكد أنه سيواصل تقديم مساعداته الإنسانية وإعادة الإعمار لدعم الشعب اللبناني بالاضافة الى دعم سيادة الدولة اللبنانية وجهود بناء الدولة.
ودعا الاتحاد القادة السياسيين اللبنانيين الى تجاوز خلافاتهم بسرعة وإيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة من خلال انتخاب رئيس جديد بسرعة بعد عامين من الشغور حتى يتمكن اللبنانيون من إعادة بناء دولة لبنانية قوية وذات سيادة.(النهاية)

ا ر ن / س ع م




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