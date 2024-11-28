الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بروكسل - 28 - 11 (كونا) -- دعا الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الاسرائيلي مشددا على ضمان سلامة السكان وتمكين النازحين من العودة إلى منازلهم.
واعتبر الاتحاد في بيان له أن هذا الالتزام يستدعي وقف جميع الهجمات عبر الحدود داعيا "جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية إلى المشاركة الفعالة لدعم وقف إطلاق النار ليصبح مساهمة دائمة في السلام والاستقرار الإقليميين".
وعبر الاتحاد عن التزامه بدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 بشكل فعال وكامل.
اكد أنه سيواصل تقديم مساعداته الإنسانية وإعادة الإعمار لدعم الشعب اللبناني بالاضافة الى دعم سيادة الدولة اللبنانية وجهود بناء الدولة.
ودعا الاتحاد القادة السياسيين اللبنانيين الى تجاوز خلافاتهم بسرعة وإيجاد مخرج للأزمة السياسية والاقتصادية المستمرة من خلال انتخاب رئيس جديد بسرعة بعد عامين من الشغور حتى يتمكن اللبنانيون من إعادة بناء دولة لبنانية قوية وذات سيادة.(النهاية)
ا ر ن / س ع م
MENAFN28112024000071011013ID1108937945
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