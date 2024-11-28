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مسؤول الخارجية الأوروبية يدعو دول التكتل لاحترام أوامر القبض على نتانياهو وغالانت

11/28/2024 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 28 - 11 (كونا) -- شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الخميس على ضرورة أن تحترم الدول الأعضاء في التكتل قرارات المحكمة الجنائية الدولية ومن بينها الأمر الذي أصدرته بالقبض على بنيامين نتانياهو رئيس حكومة الاحتلال ووزير حربه السابق يواف غالانت.
وأضاف جوزيب بوريل المنتهية ولايته أمام اجتماع المتابعة الثاني للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل "لا يمكننا إضعاف المحكمة الجنائية الدولية. فهي الوسيلة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية".
وشدد على أن "المحكمة ليست هيئة سياسية بل هيئة قانونية مكونة من أشخاص محترمين يعدون من بين الأفضل في مهنتهم".
وشدد بوريل في افتتاح الاجتماع الذي يستضيفه كل من الاتحاد الأوروبي وبلجيكا على أنه إذا لم يدعم الأوروبيون المحكمة الجنائية الدولية بشكل كامل ومن دون تأجيل فلن تعمل المحكمة الجنائية الدولية داعيا إلى التوقف عن استعمال "معاداة السامية" عند الحديث قرار المحكمة.
وقال "توقفوا عن الاختباء وراء معاداة السامية. ليس لهذا علاقة بمعاداة السامية. إنها مسألة البحث عن العدالة على الساحة العالمية".
وأضاف بوريل في خطاب أمام المشاركين "نعرف مدى صعوبة الوضع لأن المجتمع الإسرائيلي اليوم للأسف يستعمر من الداخل من قبل التطرف والعنف" مضيفا أن المستوطنين " لا يقتصرون على توسيع الأراضي بل يقومون "باستعمار عقول الناس" بالأفكار المتطرفة. معتبرا أن هذا "هو أخطر ما يواجهه المجتمع الإسرائيلي".
من جانب آخر شدد بوريل على أنه "من دون حل الدولتين فلن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط ومن دون سلام في الشرق الأوسط ستكون المنطقة بأكملها في خطر".
وشدد على أن الاجتماع الذي يبحث سبل إقامة الدولة الفلسطينية يهدف إلى وضع "إطار يسمح للجميع الذين يرغبون في العمل من أجل ذلك بتقديم مساهماتهم سواء كانت مالية أو سياسية أو عملية".
ودعا بوريل جميع "الذين شاركوا في دعم حل الدولتين أن يستمروا في العمل الجاد من أجل ذلك".
واعتبر أن هناك "ضوء من الأمل" ظهر مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. مشيرا إلى تعرض المدنيين والجيش اللبناني للقصف دون سبب خلال هذه الحرب.
وذكر في هذا السياق بزيارته قبل أيام إلى لبنان حيث أوضح أنه خلال حديثه مع الجنرال عون قائد القوات اللبنانية قصفت دبابة إسرائيلية موقعا للجيش اللبناني مما أسفر عن مقتل عدة جنود دون سبب مضيفا أن "القصف يتم هكذا ببساطة. بلا حجج وبلا أسباب وبدون عواقب".
ودعا إلى دعم الجيش اللبناني بشكل قوي مشددا على الحاجة إلى قدر هائل من الموارد بغية تحقيق الانتشار في جنوب لبنان.
يذكر أن هذا الاجتماع يرأسه كل من جوزيب بوريل ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية هادجة لحبيب وشارك فيه أكثر من 90 مندوبا ممثلين عن الدول والمنظمات الدولية المهتمة.
ويأتي الاجتماع في سياق التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلق على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الماضي. وقد عقد الاجتماع الأول للمتابعة الشهر الماضي في الرياض (النهاية)

ا ر ن / ه س ص



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