الرئيس الأمريكي: ممتنون للنجاح في تحقيق الهدنة في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
(إعادة مصححة)
واشنطن - 28 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الخميس عن امتنانه للتمكن من تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أول من أمس الثلاثاء بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من عام.
جاءت تصريحات بايدن ردا على سؤال صحفي خلال مشاركته في فعالية توزيع فطائر بجزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس حيث يقضي بايدن عطلة مع عائلته بمناسبة "عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون سنويا.
وتابع الرئيس الأمريكي في إجابته "ممتن لعائلتي والانتقال السلمي للرئاسة.. وأضاف "أنا ممتن لأننا تمكنا من إحراز المزيد من التقدم في الشرق الأوسط.. وأنا ممتن حقا لقدرتي على تحقيق أول سلام في لبنان".
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أول من أمس الثلاثاء نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وتعهدا في بيان مشترك بأن واشنطن وباريس ستعملان من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح البيان أن "الاعلان سيوقف القتال في لبنان" وأعرب عن التزام الولايات المتحدة وفرنسا "بقيادة ودعم الجهود الدولية لبناء قدرات الجيش اللبناني والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".
وشدد على أن البلدين "مصممان على منع أن يصبح هذا الصراع دوامة عنف" في المنطقة وعلى "تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم" والسماح للمدنيين بالعودة الأمنة إلى منازلهم عبر الخط الأزرق.
كان بايدن قد لفت في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الثلاثاء إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يشمل نشر قوات أمريكية جنوبي لبنان لكنه شدد على أن بلاده ستعمل مع فرنسا لتنفيذ الاتفاق.
وقال إن الولايات المتحدة تعهدت بدعم كامل من فرنسا وحلفائنا الآخرين بالعمل مع لبنان والاحتلال الإسرائيلي لضمان التنفيذ الكامل لهذا الترتيب وتنفيذ الاتفاق بالكامل.
وأوضح بايدن أنه "لن تكون هناك قوات أمريكية منتشرة في جنوب لبنان وهذا يتفق مع التزامي تجاه الشعب الأمريكي بعدم نشر قوات أمريكية للقتال في هذا الصراع".
ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي أكثر من عام من المواجهات العسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وشهرين من التصعيد الخطير داخل الاراضي اللبنانية أسفر منذ 23 سبتمبر الماضي عن حوالي 3800 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح بالإضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح وفق بيانات رسمية لبنانية. (النهاية) ر س ر / ه س ص
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