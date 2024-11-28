الرئيس الأمريكي: ممتنون للنجاح في تحقيق الهدنة في لبنان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (إعادة مصححة)

واشنطن - 28 - 11 (كونا) -- أعرب الرئيس الامريكي جو بايدن اليوم الخميس عن امتنانه للتمكن من تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان الذي أعلن عنه أول من أمس الثلاثاء بعد عدوان إسرائيلي استمر أكثر من عام.

جاءت تصريحات بايدن ردا على سؤال صحفي خلال مشاركته في فعالية توزيع فطائر بجزيرة نانتوكيت بولاية ماساتشوستس حيث يقضي بايدن عطلة مع عائلته بمناسبة "عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون سنويا.

وتابع الرئيس الأمريكي في إجابته "ممتن لعائلتي والانتقال السلمي للرئاسة.. وأضاف "أنا ممتن لأننا تمكنا من إحراز المزيد من التقدم في الشرق الأوسط.. وأنا ممتن حقا لقدرتي على تحقيق أول سلام في لبنان".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون أول من أمس الثلاثاء نجاح مساعي وقف إطلاق النار في لبنان وتعهدا في بيان مشترك بأن واشنطن وباريس ستعملان من أجل ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح البيان أن "الاعلان سيوقف القتال في لبنان" وأعرب عن التزام الولايات المتحدة وفرنسا "بقيادة ودعم الجهود الدولية لبناء قدرات الجيش اللبناني والتنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

وشدد على أن البلدين "مصممان على منع أن يصبح هذا الصراع دوامة عنف" في المنطقة وعلى "تهيئة الظروف اللازمة لاستعادة الهدوء الدائم" والسماح للمدنيين بالعودة الأمنة إلى منازلهم عبر الخط الأزرق.

كان بايدن قد لفت في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض الثلاثاء إلى أن وقف إطلاق النار في لبنان لا يشمل نشر قوات أمريكية جنوبي لبنان لكنه شدد على أن بلاده ستعمل مع فرنسا لتنفيذ الاتفاق.

وقال إن الولايات المتحدة تعهدت بدعم كامل من فرنسا وحلفائنا الآخرين بالعمل مع لبنان والاحتلال الإسرائيلي لضمان التنفيذ الكامل لهذا الترتيب وتنفيذ الاتفاق بالكامل.

وأوضح بايدن أنه "لن تكون هناك قوات أمريكية منتشرة في جنوب لبنان وهذا يتفق مع التزامي تجاه الشعب الأمريكي بعدم نشر قوات أمريكية للقتال في هذا الصراع".

ودخل وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ عند الساعة الرابعة من فجر أمس الأربعاء بتوقيت بيروت (الثانية بتوقيت غرينتش) لينهي أكثر من عام من المواجهات العسكرية مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وشهرين من التصعيد الخطير داخل الاراضي اللبنانية أسفر منذ 23 سبتمبر الماضي عن حوالي 3800 قتيلا وأكثر من 15 ألف جريح بالإضافة إلى نحو مليون و400 ألف نازح وفق بيانات رسمية لبنانية. (النهاية) ر س ر / ه س ص