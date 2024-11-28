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الوكالة الذرية في تقرير سري: إيران أبلغتنا رسميا باعتزامها التوسع في تخصيب اليورانيوم

11/28/2024 11:27:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 28 - 11 (كونا) -- أفاد تقرير سري وجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظيها ومجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بأن الوكالة تلقت معلومات رسمية من إيران باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين.
وذكر التقرير الذي أصدره المدير العام للوكالة الدولية رافئيل غروسي واطلعت عليه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بنيتها تغذية ثماني مجموعات طرد مركزي من طراز أي آر - 6 المثبتة في الوحدة 1 بمنشأة فوردو لتخصيب الوقود بغاز يو اف 6 الطبيعي أو المنضب بهدف انتاج "يو اف 6 " من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة.
وأضاف التقرير "وفي نفس اليوم تحققت الوكالة من أن تغذية يو اف 6 في هذه المجموعات لم تبدأ بعد. كما حددت الوكالة التعديلات المطلوبة على كثافة أنشطة التفتيش في منشأة فوردو بعد بدء تشغيل هذه المجموعات وأبلغت إيران بذلك".
وتابع التقرير بأن الوكالة تحققت في 29 أكتوبر الماضي من أن إيران ركبت 16 من أصل 18 مجموعة طرد مركزي من طراز آي ار 25 ام
التي تخطط لتركيبها في وحدة التخصيب في المبنى "إيه ألف" بمنشأة تخصيب الوقود في نطنز بينما يجري تركيب مجموعة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة مؤرخة بـ 26 نوفمبر 2024 بنيتها بدء تشغيل هذه المجموعات الـ 18 من طراز آي أر ام 2.
كما أشار التقرير إلى استبيان معلومات التصميم المحدثة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 حيث أبلغت إيران الوكالة بنيتها تركيب 18 مجموعة طرد مركزي إضافية تتألف كل منها من 166 جهاز طرد مركزي من طراز أي آر 4 في وحدة تخصيب أخرى في المبنى"إيه ألف.
وفي 26 نوفمبر 2024 تحققت الوكالة من أن تركيب جميع مجموعات الطرد المركزي الـ 18 المذكورة أعلاه قد اكتمل.
وأشار التقرير إلى أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة مؤرخة بتاريخ 26 نوفمبر 2024 بنيتها بدء تشغيل هذه المجموعات الـ 18 من طراز آي آر 2 إم.
وأكدت الوكالة في تقريرها أنها بصدد تقييم تأثير هذه التغييرات على تواتر وكثافة أنشطتها التفتيشية وستبلغ إبلاغ إيران بالتفاصيل بمجرد الانتهاء من التقييم. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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