الوكالة الذرية في تقرير سري: إيران أبلغتنا رسميا باعتزامها التوسع في تخصيب اليورانيوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 28 - 11 (كونا) -- أفاد تقرير سري وجهته الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس محافظيها ومجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بأن الوكالة تلقت معلومات رسمية من إيران باعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين.
وذكر التقرير الذي أصدره المدير العام للوكالة الدولية رافئيل غروسي واطلعت عليه وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة بتاريخ 27 نوفمبر 2024 بنيتها تغذية ثماني مجموعات طرد مركزي من طراز أي آر - 6 المثبتة في الوحدة 1 بمنشأة فوردو لتخصيب الوقود بغاز يو اف 6 الطبيعي أو المنضب بهدف انتاج "يو اف 6 " من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 5 بالمئة.
وأضاف التقرير "وفي نفس اليوم تحققت الوكالة من أن تغذية يو اف 6 في هذه المجموعات لم تبدأ بعد. كما حددت الوكالة التعديلات المطلوبة على كثافة أنشطة التفتيش في منشأة فوردو بعد بدء تشغيل هذه المجموعات وأبلغت إيران بذلك".
وتابع التقرير بأن الوكالة تحققت في 29 أكتوبر الماضي من أن إيران ركبت 16 من أصل 18 مجموعة طرد مركزي من طراز آي ار 25 ام
التي تخطط لتركيبها في وحدة التخصيب في المبنى "إيه ألف" بمنشأة تخصيب الوقود في نطنز بينما يجري تركيب مجموعة أخرى.
وأشار التقرير إلى أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة مؤرخة بـ 26 نوفمبر 2024 بنيتها بدء تشغيل هذه المجموعات الـ 18 من طراز آي أر ام 2.
كما أشار التقرير إلى استبيان معلومات التصميم المحدثة بتاريخ 22 نوفمبر 2024 حيث أبلغت إيران الوكالة بنيتها تركيب 18 مجموعة طرد مركزي إضافية تتألف كل منها من 166 جهاز طرد مركزي من طراز أي آر 4 في وحدة تخصيب أخرى في المبنى"إيه ألف.
وفي 26 نوفمبر 2024 تحققت الوكالة من أن تركيب جميع مجموعات الطرد المركزي الـ 18 المذكورة أعلاه قد اكتمل.
وأشار التقرير إلى أن إيران أبلغت الوكالة في رسالة مؤرخة بتاريخ 26 نوفمبر 2024 بنيتها بدء تشغيل هذه المجموعات الـ 18 من طراز آي آر 2 إم.
وأكدت الوكالة في تقريرها أنها بصدد تقييم تأثير هذه التغييرات على تواتر وكثافة أنشطتها التفتيشية وستبلغ إبلاغ إيران بالتفاصيل بمجرد الانتهاء من التقييم. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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