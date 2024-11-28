السنغال: البنك الأفريقي للتنمية يحشد أكثر من 74 مليون أورو لتعزيز تشجيع ريادة الأعمال للنساء والشباب

(MENAFN
- APO Group)
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، في 27 نوفمبر 2024 بأبيدجان، على قرض بقيمة 73.72 مليون أورو للسنغال لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال للنساء والشباب.
ويضاف هذا القرض إلى منحة بقيمة 841 ألف أورو مقدمة من مبادرة تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA) ، وهو برنامج تابع للبنك يهدف إلى سد الفجوة التمويلية لرائدات الأعمال في القارة، الذي سيصل بإجمالي تمويل مجموعة البنك إلى 74.54 مليون أورو، أي 45.6% من تكلفة المشروع. وستقدم حكومة السنغال في المقابل مبلغ قدره 38.11 مليون أورو، بينما ستساهم وكالة التنمية الفرنسية بمبلغ 25 مليون أورو.
وستقدم البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر والشركاء الآخرون ميزانية قدرها 25.8 مليون أورو مخصصة للتمويل المشترك لمبادرات ريادة الأعمال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها الشباب والنساء.
وقال محمد شريف، رئيس المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في السنغال، "إن هذه المرحلة الثانية مصممة خصيصًا لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا وجميع النساء الناشطات اقتصاديًا. ويهدف المشروع إلى دعم تنفيذ استراتيجية خلق فرص العمل للشباب والنساء من خلال تشجيع وتطوير ريادة الأعمال".
ويوفر المشروع إمكانية الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب والنساء بالشراكة مع المؤسسات المالية الشريكة بما في ذلك البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر وغيرها.
وينص المشروع بشكل خاص على تعزيز القدرات التقنية من خلال نهج يركز على الاحتياجات المحددة لرواد الأعمال؛ تتمثل في التدريب على المهن، والتدريب على إنشاء الأعمال التجارية ورصد ما بعد إنشاء الأعمال. وسيتم تقديم الدعم لتطوير خطط العمل والتدريب الإداري بالإضافة إلى دعم وضع العلامات وتحسين جودة المنتجات بما في ذلك المنتجات الخضراء.
وعلاوة على ذلك، سيدعم المشروع دمج التقنيات الجديدة في إجراءات التصنيع والتشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ورفع مستوى معايير المنتجات وإصدار الشهادات، ودعم المعلومات ودعم الوصول إلى أسواق التصدير، بما في ذلك المشاركة في المعارض الدولية وتسهيل الوصول إلى الطلب العمومي.
توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).
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ألكسيس أديليه،
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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :
مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات:
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