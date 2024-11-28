السنغال: البنك الأفريقي للتنمية يحشد أكثر من 74 مليون أورو لتعزيز تشجيع ريادة الأعمال للنساء والشباب

وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ، في 27 نوفمبر 2024 بأبيدجان، على قرض بقيمة 73.72 مليون أورو للسنغال لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع دعم وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال للنساء والشباب.

ويضاف هذا القرض إلى منحة بقيمة 841 ألف أورو مقدمة من مبادرة تمويل المرأة في أفريقيا (AFAWA) ، وهو برنامج تابع للبنك يهدف إلى سد الفجوة التمويلية لرائدات الأعمال في القارة، الذي سيصل بإجمالي تمويل مجموعة البنك إلى 74.54 مليون أورو، أي 45.6% من تكلفة المشروع. وستقدم حكومة السنغال في المقابل مبلغ قدره 38.11 مليون أورو، بينما ستساهم وكالة التنمية الفرنسية بمبلغ 25 مليون أورو.

وستقدم البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر والشركاء الآخرون ميزانية قدرها 25.8 مليون أورو مخصصة للتمويل المشترك لمبادرات ريادة الأعمال الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها الشباب والنساء.

وقال محمد شريف، رئيس المكتب القطري للبنك الأفريقي للتنمية في السنغال، "إن هذه المرحلة الثانية مصممة خصيصًا لفائدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عامًا وجميع النساء الناشطات اقتصاديًا. ويهدف المشروع إلى دعم تنفيذ استراتيجية خلق فرص العمل للشباب والنساء من خلال تشجيع وتطوير ريادة الأعمال".

ويوفر المشروع إمكانية الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يديرها الشباب والنساء بالشراكة مع المؤسسات المالية الشريكة بما في ذلك البنوك التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر وغيرها.

وينص المشروع بشكل خاص على تعزيز القدرات التقنية من خلال نهج يركز على الاحتياجات المحددة لرواد الأعمال؛ تتمثل في التدريب على المهن، والتدريب على إنشاء الأعمال التجارية ورصد ما بعد إنشاء الأعمال. وسيتم تقديم الدعم لتطوير خطط العمل والتدريب الإداري بالإضافة إلى دعم وضع العلامات وتحسين جودة المنتجات بما في ذلك المنتجات الخضراء.

وعلاوة على ذلك، سيدعم المشروع دمج التقنيات الجديدة في إجراءات التصنيع والتشغيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ورفع مستوى معايير المنتجات وإصدار الشهادات، ودعم المعلومات ودعم الوصول إلى أسواق التصدير، بما في ذلك المشاركة في المعارض الدولية وتسهيل الوصول إلى الطلب العمومي.

توزيع APO Group بالنيابة عن African Development Bank Group (AfDB).

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بشأن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية :

مجموعة البنك الأفريقي للتنمية هي مؤسسة تمويل التنمية الأولى في أفريقيا. وهي تتألف من ثلاثة كيانات متميزة، وهي البنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الأفريقي للتنمية والصندوق الاستئماني النيجيري. ويساهم البنك من خلال وجود ميداني في 41 دولة أفريقية ومكتب ميداني في اليابان، في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي لدوله الإقليمية الأعضاء البالغ عددها 54 دولة. للمزيد من المعلومات: