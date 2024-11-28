وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يواصلون إخفاء 14 موظفا بالسفارة الأمريكية بتهم باطلة منذ 3 سنوات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 28 - 11 (كونا) -- قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الخميس إن ميليشيات الحوثي مستمرة في إخفاء 14 موظفا يمنيا حاليين وسابقين يعملون في السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ ثلاثة أعوام موجهة لهم تهما باطلة بالتجسس.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي
أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية بثت في يونيو الماضي مقاطع مصورة صادمة تزعم أنها اعترافات للمختطفين انتزعت تحت التعذيب والإكراه مما يعكس حجم الإرهاب الذي تمارسه ضد اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".
وأشار إلى أن "تشغيل البعثات الدبلوماسية للموظفين المحليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية يعد ممارسة قانونية ومنظمة وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحدد الضوابط والإجراءات لذلك".
وأضاف الإرياني أن تلك الانتهاكات الحوثية تشكل تهديدا لآلاف اليمنيين الذين عملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن والمنظمات الدولية والمحلية ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية "تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز".
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى "إدانة هذه الممارسات الإجرامية والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن المخفيين قسرا كافة" مطالبا بتصنيف الميليشيا "منظمة إرهابية عالمية وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم".
وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملات اختطاف استهدفت عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين من موظفي السفارة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس". (النهاية)
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