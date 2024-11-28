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وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يواصلون إخفاء 14 موظفا بالسفارة الأمريكية بتهم باطلة منذ 3 سنوات

11/28/2024 3:13:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 28 - 11 (كونا) -- قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الخميس إن ميليشيات الحوثي مستمرة في إخفاء 14 موظفا يمنيا حاليين وسابقين يعملون في السفارة الأمريكية لدى اليمن والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ ثلاثة أعوام موجهة لهم تهما باطلة بالتجسس.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي أن "ميليشيات الحوثي الإرهابية بثت في يونيو الماضي مقاطع مصورة صادمة تزعم أنها اعترافات للمختطفين انتزعت تحت التعذيب والإكراه مما يعكس حجم الإرهاب الذي تمارسه ضد اليمنيين منذ انقلابها على الدولة".
وأشار إلى أن "تشغيل البعثات الدبلوماسية للموظفين المحليين في الدولة المعتمدة لديها لتسيير المهام اليومية يعد ممارسة قانونية ومنظمة وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحدد الضوابط والإجراءات لذلك".
وأضاف الإرياني أن تلك الانتهاكات الحوثية تشكل تهديدا لآلاف اليمنيين الذين عملوا في السفارات الأجنبية والعربية لدى اليمن والمنظمات الدولية والمحلية ومعاهد تعليم اللغة الإنجليزية "تحت رحمة ميليشيا إرهابية لا تفقه أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي والإنساني وتتخذ من المدنيين الأبرياء أدوات للدعاية والضغط والابتزاز".
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى "إدانة هذه الممارسات الإجرامية والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن المخفيين قسرا كافة" مطالبا بتصنيف الميليشيا "منظمة إرهابية عالمية وتجميد أصولها وملاحقة قياداتها وعناصرها المتورطين في تلك الجرائم".
وكانت ميليشيا الحوثي قد شنت خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين حملات اختطاف استهدفت عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والوكالات والمنظمات الأممية والدولية والمحلية ومكتب المبعوث الأممي فيما كانت قد اختطفت آخرين من موظفي السفارة الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة منذ عامي 2021 و2023 ووجهت لهم اتهامات ب"التجسس". (النهاية)

س ن ص / ح م ف




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