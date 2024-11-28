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القوات الجوية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الأمريكية

11/28/2024 3:13:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 28 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع المصرية اليوم الخميس أن قواتها الجوية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.
وذكرت الوزارة في بيان أن التدريب جرى بإحدى القواعد الجوية المصرية واستمر أياما عدة وتضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية.
وأضاف البيان أنه تضمن كذلك تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية وكذلك التدريب على التزود بالوقود في الجو.
وقال إن التدريب يأتي في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية وفي إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. (النهاية)

ع ف ف / م ع ع




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