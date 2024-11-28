القوات الجوية المصرية تنفذ تدريبا مشتركا مع نظيرتها الأمريكية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 28 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع المصرية اليوم الخميس أن قواتها الجوية نفذت مع نظيرتها الأمريكية تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات.
وذكرت الوزارة في بيان أن التدريب جرى بإحدى القواعد الجوية المصرية واستمر أياما عدة وتضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية.
وأضاف البيان أنه تضمن كذلك تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية وكذلك التدريب على التزود بالوقود في الجو.
وقال إن التدريب يأتي في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية وفي إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. (النهاية)
ع ف ف / م ع ع
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