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تركيا وسلطنة عمان توقعان 10 اتفاقيات بحضور زعيمي البلدين

11/28/2024 3:13:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 28 - 11 (كونا) -- وقعت جمهورية تركيا وسلطنة عمان اليوم الخميس 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال مراسم أقيمت في العاصمة أنقرة بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان والسلطان هيثم بن طارق.
وتم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم عقب محادثات ثنائية بين الرئيس أردوغان والسلطان هيثم وأخرى على مستوى وفدي البلدين في المجمع الرئاسي.
ووقع الجانبان اتفاقية لتأسيس مشروع مشترك بين هيئة التضامن العسكري التركية وجهاز الاستثمار العماني ومذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري وأخرى للتعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والمياه.
كما وقعا مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العمانية واتفاقية تعاون في مجال الصحة وعلوم الطب ومذكرة تفاهم في مجال العمل والتوظيف وأخرى للتعاون بين البنكين المركزيين والتعاون الثقافي.
وشهدت المراسم أيضا توقيع مذكرة تفاهم في المجال الدبلوماسي وأخرى بمجال المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين.(النهاية)

ا ع س



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