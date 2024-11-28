وزارة الدفاع تنظم فعالية (الطفل الخليجي) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 28 - 11 (كونا) -- نظمت وزارة الدفاع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس فعالية (الطفل الخليجي) في مخيم وزارة الدفاع ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجية في دورتها ال45.
وشهدت الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين أبناء دول مجلس التعاون وغرس القيم والوحدة الوطنية العديد من الفقرات منها مشاركة فرقة الجيش النحاسية بعرض موسيقي عسكري وطني وفرقة العرضة التابعتين إلى وزارة الدفاع إضافة إلى فرقة السنافر الكويتية التي شاركت الأطفال بمسابقات وعروض فنية على خشبة المسرح وسط بهجة رواد المخيم.(النهاية)
خ م ج
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