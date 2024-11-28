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وزارة الدفاع تنظم فعالية (الطفل الخليجي) بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون

11/28/2024 3:13:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من خالد الجالس (حدث.مصور)
الكويت - 28 - 11 (كونا) -- نظمت وزارة الدفاع بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس فعالية (الطفل الخليجي) في مخيم وزارة الدفاع ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجية في دورتها ال45.
وشهدت الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الروابط بين أبناء دول مجلس التعاون وغرس القيم والوحدة الوطنية العديد من الفقرات منها مشاركة فرقة الجيش النحاسية بعرض موسيقي عسكري وطني وفرقة العرضة التابعتين إلى وزارة الدفاع إضافة إلى فرقة السنافر الكويتية التي شاركت الأطفال بمسابقات وعروض فنية على خشبة المسرح وسط بهجة رواد المخيم.(النهاية)

خ م ج





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