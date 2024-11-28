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(الشباب) و(أمانة التعاون) تنظمان جلسة (شباب الخليج طموحات بلا حدود) الحوارية ضمن (الاسابيع الخليجية)

11/28/2024 3:13:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 11 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الخميس جلسة حوارية بعنوان (شباب الخليج طموحات بلا حدود) في جناح الهيئة بمعرض الكويت الدولي ال47 للكتاب ضمن فعاليات (الأسابيع الخليجية) المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجية الـ45 المقرر عقدها في دولة الكويت مطلع ديسمبر المقبل.
وقالت عضو فريق الاعداد والتحضير للأسابيع الخليجية في الامانة رفقة السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الجلسة ركزت على تعريف الشباب بدور الامانة في دعم الشباب الخليجي والتي تجسدت بتنظيمها للعديد من الأنشطة التي يهتم بها الشباب ضمن فعاليات (الأسابيع الخليجية).
ولفتت السعدون الى ان الأنشطة تضمنت مواضيع ذات الاهتمام الشبابي ومنها الجهود الخليجية في مجال الأمن السيبراني ومواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي وورشة عمل لريادة الأعمال للشباب الخليجي ومحاضرة لدور الامانة في التشريعات والقوانين الداعمة للمحامين الخليجيين وكذلك لسبل تعزيز التعاون بين المهندسين الخليجيين وغيرها من المواضيع التي تهم الشباب الخليجي.
وذكرت ان الأنشطة شملت ايضا فعاليات خاصة بالمرأة والطفل وعروضا فنية وموسيقية والعديد من المجالات المهمة مثمنة جهود الهيئة في اقامة هذه الجلسة الشبابية.
من جانبها قالت ممثلة الهيئة بالجلسة فجر الغضوري في تصريح مماثل ل(كونا) انها استعرضت جهود الهيئة بدعم الشباب الكويتي المبادر في مختلف المجالات والحرص على المشاركة في الفعاليات الخليجية الشبابية التي تنظمها الامانة في الدول الخليجية.
وأوضحت الغضوري أن الهيئة استثمرت معرض الكتاب بإقامة أنشطة ثقافية واجتماعية مؤكدة أن هذه الجلسة شكلت أهمية كبيرة بتعريف الجمهور على أنشطة الامانة المتعددة بدعم الشباب الخليجي.(النهاية)

ف ش ا / ط أ ب




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