(الشباب) و(أمانة التعاون) تنظمان جلسة (شباب الخليج طموحات بلا حدود) الحوارية ضمن (الاسابيع الخليجية)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 28 - 11 (كونا) -- نظمت الهيئة العامة للشباب بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الخميس جلسة حوارية بعنوان (شباب الخليج طموحات بلا حدود) في جناح الهيئة بمعرض الكويت الدولي ال47 للكتاب ضمن فعاليات (الأسابيع الخليجية) المصاحبة لمؤتمر القمة الخليجية الـ45 المقرر عقدها في دولة الكويت مطلع ديسمبر المقبل.
وقالت عضو فريق الاعداد والتحضير للأسابيع الخليجية في الامانة رفقة السعدون لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان الجلسة ركزت على تعريف الشباب بدور الامانة في دعم الشباب الخليجي والتي تجسدت بتنظيمها للعديد من الأنشطة التي يهتم بها الشباب ضمن فعاليات (الأسابيع الخليجية).
ولفتت السعدون الى ان الأنشطة تضمنت مواضيع ذات الاهتمام الشبابي ومنها الجهود الخليجية في مجال الأمن السيبراني ومواجهة جرائم الذكاء الاصطناعي وورشة عمل لريادة الأعمال للشباب الخليجي ومحاضرة لدور الامانة في التشريعات والقوانين الداعمة للمحامين الخليجيين وكذلك لسبل تعزيز التعاون بين المهندسين الخليجيين وغيرها من المواضيع التي تهم الشباب الخليجي.
وذكرت ان الأنشطة شملت ايضا فعاليات خاصة بالمرأة والطفل وعروضا فنية وموسيقية والعديد من المجالات المهمة مثمنة جهود الهيئة في اقامة هذه الجلسة الشبابية.
من جانبها قالت ممثلة الهيئة بالجلسة فجر الغضوري في تصريح مماثل ل(كونا) انها استعرضت جهود الهيئة بدعم الشباب الكويتي المبادر في مختلف المجالات والحرص على المشاركة في الفعاليات الخليجية الشبابية التي تنظمها الامانة في الدول الخليجية.
وأوضحت الغضوري أن الهيئة استثمرت معرض الكتاب بإقامة أنشطة ثقافية واجتماعية مؤكدة أن هذه الجلسة شكلت أهمية كبيرة بتعريف الجمهور على أنشطة الامانة المتعددة بدعم الشباب الخليجي.(النهاية)
ف ش ا / ط أ ب
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