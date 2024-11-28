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دبلوماسيتان كويتيتان تؤكدان حرص دولة الكويت على تنمية الشراكة الاستراتيجية مع الصين

11/28/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من فهد السعيد

زوهاي (الصين) - 28 - 11 (كونا) -- أكدت دبلوماسيتان كويتيتان اليوم الخميس أن دولة الكويت تولي أولوية قصوى لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الصين خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والطاقة من خلال إرساء شراكات مستدامة تعزز التفاهم العميق وتفتح آفاقا جديدة للتنمية المشتركة بما يرسخ التكامل الاقتصادي ويحقق تطلعات الجانبين نحو مستقبل أكثر ازدهارا وابتكارا.
جاء ذلك خلال الجلسات النقاشية المصاحبة للمنتدى الصيني - العربي للسياسيين الشباب بدورته الثالثة المنعقدة تحت شعار "المساهمة بقوة الشباب في بناء مجتمع المصير المشترك الصيني - العربي في العصر الجديد" والذي انطلق يوم أمس الاربعاء في مدينة (زوهاي) بمقاطعة (قوانغدونغ).
بدورها قالت الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية فاطمة المسبحي في كلمتها بجلسة "دور الصين في قضايا الشرق الأوسط" ان التعاون الثنائي بين الكويت والصين والذي تجسد في العديد من المبادرات المشتركة يشهد نموا متسارعا ويساهم بشكل جلي في تعزيز الأمن الاستقرار والرخاء في المنطقة.
واشارت المسبحي ان العام الجاري يصادف الذكرى الـ53 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الكويت والصين معربة عن فخر دولة الكويت بكونها أول دولة خليجية تقيم تلك العلاقات الثنائية المهمة والتي تبلورت على مدار السنوات الماضية لتشكل شراكة استراتيجية متينة وروابط تاريخية اساسها التعاون المستدام والمواءمة الاستراتيجية والازدهار المتبادل.
واوضحت ان التبادل التجاري بين الكويت والصين شهد نموا متسارعا حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من 5ر12 مليار دولار أمريكي في عام 2013 ليصل في عام 2023 إلى 39ر22 مليار دولار ما يجعل الصين تحتل صفة الشريك التجاري الأكبر للكويت منذ عام 2015.
واشارت الى مشاركة الشركات الصينية بنشاط في مشاريع رئيسية ومحورية في دولة الكويت حيث نفذت مبادرات حيوية في مجالات الطاقة والإسكان وتنمية البنية التحتية مشيدة بالشركات الصينية لما تملكه من سجل حافل يزخر بالخبرة والالتزام في تنفيذ المشاريع بالوقت المحدد.
وفي إطار الإنجازات الدبلوماسية البارزة استذكرت المسبحي الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى الصين في سبتمبر 2023 حينما كان سموه وليا للعهد حيث أجرى سموه محادثات مثمرة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ما مهد الطريق لعهد جديد من التعاون إذ تشارك الرؤية المستقبلية للبلدين في تحقيق الأهداف المشتركة بالإضافة الى مواءمة مبادرة الحزام والطريق مع رؤية الكويت 2035.
ولفتت الى تأكيد دولة الكويت على قرار القمة العربية - الصينية التي استضافتها السعودية عام 2022 وترحيبها بعقد القمة العربية الصينية الثانية عام2026 في الصين مشيرة الى ان دولة الكويت تتطلع لاستضافة القمة العربية - الصينية الثالثة عام 2030.
وبشأن الاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان في ظل ما يشهدانه من بطش آلة الحرب الاسرائيلية اعربت المسبحي عن تقدير دولة الكويت للجهود الحثيثة التي تبذلها الصين في معالجة الأزمة الجارية هناك وبدورها في تسهيل المناقشات المتعلقة بالقضية الفلسطينية مؤكدة ان الصين أظهرت قيادة وحضورا دوليا مسؤولا من خلال دعمها للمبادرات متعددة الأطراف الرامية إلى ايقاف العنف في قطاع غزة ولبنان ومنع نشوب صراع واسع النطاق.
واشارت الى ان هذه المبادرات تبرز استعداد الصين لدعم حلول مؤثرة في المنطقة من خلال موقفها الثابت القائم على مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الشعوب في تحقيق مصيرها وحل الخلافات عبر الحوار وبالطرق السلمية مضيفة ان دولة الكويت تدرك أهمية هذه الجهود وتثني على الصين لتوليها دورا رائدا في السعي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بدورها ذكرت الملحق الدبلوماسي في وزارة الخارجية الكويتية سارة الحساوي في كلمتها في جلسة“بناء الحزام والطريق" ان دولة الكويت تولي أهمية خاصة للشراكة الاستراتيجية مع الصين ففي عام 2014 كانت دولة الكويت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية مشتركة مع الصين لدعم "مبادرة الحزام والطريق" وذلك لاتساقها مع أهداف رؤية الكويت 2035.
وذكرت الحساوي ان من اهم المشاريع الحيوية التي تجسد الشراكة الاستراتيجية الكويتية - الصينية تتمثل بمشروع ميناء مبارك الكبير الذي سيساهم بتعزيز مكانة دولة الكويت كمركز إقليمي للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية بالاضافة لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة الذي يعكس ما تبذله دولة الكويت من جهود في سبيل التحول إلى الطاقة النظيفة.
واشارت الى ان مثل تلك المبادرات التي تدشنها الصين مثل "المنتدى الصيني - العربي للسياسيين الشباب" لها أبعاد معتبرة تتجاوز الإطار الاقتصادي لتشمل كذلك أبعادا سياسية وثقافية من شأنها ان تعزز الحوار بين الحضارات وتوطد العلاقات بين الشعوب وتبني مجتمعات تتشارك في مصيرها ومستقبلها ما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تخدم وتحقق آمال وتطلعات شعوبنا وتعزز الاستقرار والازدهار في منطقتنا.
واعربت عن تقدير دولة الكويت للجهود المبذولة في لتعزيز التعاون بين شباب الدول العربية والصين حيث تمثل مبادرة التعاون في مجال تنمية الشباب التي أطلقت خلال القمة العربية الصينية الأولى نموذجا عمليا للالتزام المشترك بتمكين الشباب وإعدادهم لمواجهة تحديات المستقبل.
وقالت الحساوي ان دولة الكويت تؤمن بأن الشباب هم عماد المستقبل ومحرك التغيير الإيجابي في عالمنا كما إن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة رمزية بل هي جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توفير منصة للشباب العربي والصيني لتبادل الأفكار وتطوير المهارات وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات اضافة الى تدعيم الأجيال القادمة بالأدوات اللازمة لدفع عجلة التقدم والازدهار بين العالم العربي والصين. وانطلقت يوم أمس الاربعاء اعمال المنتدى الصيني - العربي للسياسيين الشباب بنسخته الثالثة وسط حضور صيني رفيع المستوى ونخبة من السياسيين الشباب من الدول العربية والصين للتباحث حول التحديات التي يشهدها العالم بشتى انواعها وتبادل الخبرات وتوطيد العلاقات بين الشباب العربي - الصيني. (النهاية)

ف ا س







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