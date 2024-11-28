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حكومة جنوب إفريقيا تجدد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

11/28/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 28 - 11 (كونا) -- جددت حكومة جنوب إفريقيا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية "العادلة" والعمل على تعزيز روابط التضامن والصداقة والتعاون مع فلسطين.
وذكرت إدارة العلاقات والتعاون الدوليين التابعة لحكومة جنوب إفريقيا في بيان اصدرته اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف ال29 من الشهر الجاري من كل عام أن "حكومة جنوب إفريقيا تنضم إلى المجتمع الدولي لتجديد التزامها المشترك من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".
وأكد أن "جنوب إفريقيا تظل متمسكة بمواصلة التزامها تجاه تعزيز روابط التضامن والصداقة والتعاون القائمة منذ أمد بعيد مع فلسطين وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل بدون هوادة من أجل تحقيق السلام وتوفير الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي القوي للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "حكومة جنوب إفريقيا لاتزال مصممة على دعم المبادرات الرامية إلى إعادة تركيز جدول الأعمال الدولي حول فلسطين".
وجددت حكومة جنوب افريقيا دعوتها إلى " وقف إطلاق النار الفوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وإلى إطلاق عملية سياسية لضمان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".
ويحي العالم غدا الجمعة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في سياق يتسم باستمرار العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة للشهر الـ 14 على التوالي.
ويعد إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتذكير المجتمع الدولي ولفت انتباهه مرة أخرى بأن القضية الفلسطينية لم تجد بعد طريقها للحل ولاتزال تراوح مكانها.(النهاية) م ر / س ع م

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