حكومة جنوب إفريقيا تجدد التزامها بدعم القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 28 - 11 (كونا) -- جددت حكومة جنوب إفريقيا موقفها الداعم للقضية الفلسطينية "العادلة" والعمل على تعزيز روابط التضامن والصداقة والتعاون مع فلسطين.
وذكرت إدارة العلاقات والتعاون الدوليين التابعة لحكومة جنوب إفريقيا في بيان اصدرته اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف ال29 من الشهر الجاري من كل عام أن "حكومة جنوب إفريقيا تنضم إلى المجتمع الدولي لتجديد التزامها المشترك من أجل إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".
وأكد أن "جنوب إفريقيا تظل متمسكة بمواصلة التزامها تجاه تعزيز روابط التضامن والصداقة والتعاون القائمة منذ أمد بعيد مع فلسطين وتدعو المجتمع الدولي إلى العمل بدون هوادة من أجل تحقيق السلام وتوفير الدعم الإنساني والاقتصادي والسياسي القوي للشعب الفلسطيني".
وشدد على أن "حكومة جنوب إفريقيا لاتزال مصممة على دعم المبادرات الرامية إلى إعادة تركيز جدول الأعمال الدولي حول فلسطين".
وجددت حكومة جنوب افريقيا دعوتها إلى " وقف إطلاق النار الفوري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة وإلى إطلاق عملية سياسية لضمان تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة".
ويحي العالم غدا الجمعة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في سياق يتسم باستمرار العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة للشهر الـ 14 على التوالي.
ويعد إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لتذكير المجتمع الدولي ولفت انتباهه مرة أخرى بأن القضية الفلسطينية لم تجد بعد طريقها للحل ولاتزال تراوح مكانها.(النهاية) م ر / س ع م
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