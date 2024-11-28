رئيس الحكومة اللبنانية للرئيس الفرنسي: الجيش باشر مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 28 - 11 (كونا) -- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس إن الجيش اللبناني باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ويحضر لتعزيز انتشاره في جنوب نهر الليطاني.
جاءت تصريحات ميقاتي خلال اتصال تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أكد فيه أن الجيش اللبناني باشر منذ الساعات الاولى لسريان ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وهو يحضر لتعزيز انتشاره بمواقع في قطاع جنوب نهر الليطاني.
وجدد ميقاتي دعوته للمجتمع الدولي من أجل تكثيف الضغط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل وقف خروقاته لقرار ايقاف اطلاق النار "التي تسببت اليوم بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".
وبحث رئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس الفرنسي الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار ايقاف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي في باريس.
وأعرب ميقاتي عن شكره للرئيس الفرنسي على اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته على التوصل لاتفاق ايقاف اطلاق النار ورعاية فرنسا الى جانب الولايات المتحدة للتفاهمات التي أفضت الى ذلك.
كما تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصالا مماثلا من الرئيس الفرنسي استعرضا خلاله الأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي انتهجها لبنان في مسار تثبيت ايقاف اطلاق النار والخروقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي اضافة الى التحضيرات لانتخاب رئيس للجمهورية.
وبدأ في لبنان أمس الاربعاء سريان اتفاق ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي الذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم فيه تسجيل حركة عودة للمواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية. (النهاية)
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