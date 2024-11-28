Thursday, 28 November 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الحكومة اللبنانية للرئيس الفرنسي: الجيش باشر مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية

11/28/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 11 (كونا) -- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس إن الجيش اللبناني باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية ويحضر لتعزيز انتشاره في جنوب نهر الليطاني.
جاءت تصريحات ميقاتي خلال اتصال تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد فيه أن الجيش اللبناني باشر منذ الساعات الاولى لسريان ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأربعاء تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وهو يحضر لتعزيز انتشاره بمواقع في قطاع جنوب نهر الليطاني.
وجدد ميقاتي دعوته للمجتمع الدولي من أجل تكثيف الضغط على الاحتلال الاسرائيلي من أجل وقف خروقاته لقرار ايقاف اطلاق النار "التي تسببت اليوم بسقوط جرحى واضرار مادية جسيمة".
وبحث رئيس الحكومة اللبنانية مع الرئيس الفرنسي الوضع الراهن في لبنان بعد سريان قرار ايقاف إطلاق النار ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في شهر أكتوبر الماضي في باريس.
وأعرب ميقاتي عن شكره للرئيس الفرنسي على اهتمامه الدائم بلبنان ومساعدته على التوصل لاتفاق ايقاف اطلاق النار ورعاية فرنسا الى جانب الولايات المتحدة للتفاهمات التي أفضت الى ذلك.
كما تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اتصالا مماثلا من الرئيس الفرنسي استعرضا خلاله الأوضاع العامة والخطوات الأخيرة التي انتهجها لبنان في مسار تثبيت ايقاف اطلاق النار والخروقات من قبل الاحتلال الإسرائيلي اضافة الى التحضيرات لانتخاب رئيس للجمهورية.
وبدأ في لبنان أمس الاربعاء سريان اتفاق ايقاف اطلاق النار مع الاحتلال الاسرائيلي الذي تم برعاية امريكية - فرنسية في وقت تم فيه تسجيل حركة عودة للمواطنين اللبنانيين الى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق اللبنانية. (النهاية)

ف ز / ه س ص



MENAFN28112024000071011013ID1108937304

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث