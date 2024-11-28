الأمين العام المساعد بالمجلس الوطني للثقافة تؤكد أهمية إبراز القطاع الثقافي والسياحي لدولة الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (إعادة مكملة)

الدوحة - 28 - 11 (كونا) -- أكدت الأمين العام المساعد لقطاع الآثار الاسلامية في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح اليوم الخميس أهمية ابراز القطاع الثقافي والسياحي لدولة الكويت خاصة مع اختيار الكويت عاصمة الثقافة العربية لعام 2025.

جاء ذلك خلال مشاركة الشيخة الدكتورة العنود الصباح بالنيابة عن الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار في إحدى جلسات منتدى أعمال الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون بنسخته الثامنة بالعاصمة القطرية الدوحة بعنوان (بناء الجسور بين القارات: فتح الفرص في السياحة والتبادل الثقافي).

وشددت على أهمية ابراز القطاع الثقافي والسياحي لدولة الكويت من خلال استمرار الاستثمار في البنية التحتية للثقافة والآثار والسياحة وفقا لما تنص عليه الركيزة السابعة لرؤية الكويت 2035.

وأشارت إلى سعى الكويت لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي في مجالات شتى مثل الدبلوماسية والتجارة والثقافة والعمل الخيري منوهة بخطط دولة الكويت لتطوير المواقع التراثية والتنقيبات وتشجيع السياحة الثقافية.

ولفتت إلى أنه يوجد بالكويت العديد من المواقع التراثية مثل الصبية وجزيرة فيلكا التي تم استكشافها عبر تنقيبات قامت بها العديد من فرق الآثار من دول الاتحاد الأوروبي مثل فرنسا وبولندا والدنمارك وسلوفاكيا وإيطاليا وغيرها الأمر الذي يجعل من الكويت مقصدا للسياحة الثقافية بالمنطقة.

وأكد ضرورة تعزيز الروابط بين دولة الكويت ودول الاتحاد الاوروبي من خلال مواصلة التعاون مع جامعة الكويت والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في أعمال التنقيب في هذين الموقعين حيث يتم تصنيف جزيرة فيلكا كواحدة من أكبر المتاحف المفتوحة في المنطقة.

وقالت إنه يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي أن يأتوا لاستكشاف الثقافة الكويتية والعربية في عام 2025 من خلال البرنامج المعد من قبل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الاعلام بما في ذلك دار الآثار الإسلامية مبينة أن التجربة الكويتية في مجالات الثقافة والفنون والآثار ذات ثراء كبير وتتفرد بمقومات عديدة تتمثل في الكثير من المراكز الثقافية والمعالم والمزارات مثل مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي وقصر السلام والمباركية والقصر الاحمر وغيرها إضافة الى مجموعة المتاحف التي تروي مقتنياتها الكثير من القصص التاريخية والحضارية على أرض الكويت.

ورأت أنه يمكن التعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء بالاتحاد الأوروبي في مجال الدراسات وورش العمل والمتاحف والمشروعات المعنية بالحفاظ على التراث وكذلك البرامج التعليمية والتوعية بأهمية السياحة الثقافية كمصدر للصناعات الإبداعية والتحويلية باعتبارها قطاعا داعما للاقتصاد الوطني.

وأشادت بسياسات الاتحاد الأوروبي في مجال الحفاظ على التراث المادي وغير المادي بما في ذلك المعالم والمواقع والمناظر الطبيعية والمهارات والممارسات والمعرفة وتعبيرات الإبداع البشري.

وأعربت عن حرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على التعاون الثقافي والتراثي والسياحي مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق التطلعات الإقليمية والوطنية مشيرة الى أن المنطقة تتمتع بالبنية التحتية الكافية لتبني سياسات التراث الثقافي والسياحة.

وأشارت إلى عدد من الموضوعات التي يمكن أن تكون مجالا للتعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي منها التعاون والتبادل بشأن سياسات الحفاظ على التراث والدروس المستفادة من تنفيذها والحوكمة والإطار الأوروبي للعمل على التراث وإشراك جميع أصحاب المصلحة (القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والقطاع العام).

واضافت أنه من الموضوعات التي يمكن أن تكون ايضا مجالا للتعاون بين الكويت والاتحاد الأوروبي هو تطبيق الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية على التراث الثقافي والسياحة وإدارة المتاحف والتدريب وتطوير الصناعة الإبداعية (تجارب تحويلية) ودعم خارطة طريق الكويت بشأن تسجيل تراثها غير المادي والمادي وتعزيز التعليم في المؤسسات ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي والتعليم العالي وتعزيز السياحة الثقافية وكيفية تنظيم السياحة الجماعية (حماية الأصالة المحلية).

من جهة أخرى شارك مدير إدارة رصد جودة الهواء بالتكليف ورئيس الفريق التفاوضي للمناخ بالهيئة العامة للبيئة الكويتية المهندس يوسف المعتوق بجلسة نقاشية في المنتدى بدعوة من المنظمين بعنوان (بناء مستقبل أخضر: مناهج جديدة من أجل اقتصاد مستدام).

وتناولت الجلسة النقاشية الإمكانات المتزايدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال التقنيات النظيفة إضافة الى بحث كيفية توسيع مثل هذه الشراكات لتغطية الاقتصاد الأخضر وسلاسل التوريد من خلال التركيز على الأطر التنظيمية التي تشكل التحول الأخضر في كلتا المنطقتين.

كما سلطت الضوء على آفاق التجارة والاستثمار الناشئة وتحليل الحوافز الحالية مع الاعتراف بالعقبات المتبقية أمام المضي قدما في مسار مشترك نحو مستقبل مستدام وأخضر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال إن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بدور حيوي لتوفير وقود نظيف ومستدام في العصر القادم لكنها تواجه تحديات من ضمنها نقص المياه العذبة التي تعتبر عنصرا مهما لإنتاج الهيدروجين مؤكدا ضرورة بناء محطات تحلية المياه والتي ستزيد بشكل كبير من التكلفة الرأسمالية للاستثمار.

وأضاف أن دول الخليج تواجه تحديات أيضا ترتبط بتكلفة النقل المرتفعة للهيدروجين الأخضر وهي "من أهم العوائق التي تواجه هذه الصناعة" لافتا انه من الناحية الاستراتيجية فهي هذه فرصة كبيرة لهذه المنطقة لتطوير مهارات جديدة للقوى العاملة وبناء قدرات تصنيع جديدة وتطوير بنى تحتية وتنويع الاقتصادات الفردية بعيدا عن الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع ممتاز أيضا لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة وخفض تكلفة إنتاجها وذلك بفضل وفرة موارد الطاقة الشمسية والخبرة المتاحة لدى الاتحاد الاوربي للتعاون.

من جانبه قال مدير إدارة الاتصال والإعلام في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يوسف الجمعان إن الوفد الكويتي المشارك في المنتدى برئاسة الشيخة الدكتورة العنود إبراهيم الصباح لبى دعوة مدير متحف الفن الإسلامي بالدوحة شيخة النصر للإطلاع على مقتنيات المتحف واقسامه المختلفة وما يؤرخ له من تاريخ وما يقدمه للزوار من إرث عريق.

ولفت إلى أن مشاركة وفد الجمعية الكويتية للتراث في مهرجان كتارا ال?? للمحامل التقليدية هي مشاركة تزامنت مع انعقاد أعمال منتدى الاتحاد الأوربي مع دول مجلس التعاون حيث جاءت الزيارة إيمانا من الأمانة العامة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بأهمية المشاركة في المحافل العربية والدولية وتقديم الثقافات والفنون الكويتية للعالم في أبهى صورة.

ونوه بعمل المجلس على تهيئة المناخ المناسب للإبداع الثقافي والفني وتنمية النشاطات الثقافية على أوسع نطاق.

وكان المنتدى الثامن للأعمال بين الاتحاد الأوربي ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية انطلق في وقت سابق اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة. (النهاية) س س س / ط م ا