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تأجيل اجتماعات أوبك بلس حتى 5 ديسمبر المقبل

11/28/2024 3:12:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا 28 - 11 - (كونا) -- قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (أوبك بلس) تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة مطلع ديسمبر المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري للتحالف إلى الخامس من الشهر ذاته.
وذكرت الأوبك في بيان أصدرته أن سبب التأجيل يعود إلى أن العديد من وزراء النفط والطاقة في تحالف أوبك بلس سيحضرون فعاليات القمة الخليجية الـ 45 التي تستضيفها الكويت يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر وهو ما استدعى تأجيل اجتماعات أوبك بلس أربعة أيام.
وقالت في البيان إن "الاجتماع السابع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للتحالف سيعقدان يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 عبر الفيديو كونفرانس" لتحديد سياسات الإنتاج للمرحلة المقبلة. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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