تأجيل اجتماعات أوبك بلس حتى 5 ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا 28 - 11 - (كونا) -- قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها (أوبك بلس) تأجيل الاجتماعات التي كانت مقررة مطلع ديسمبر المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري للتحالف إلى الخامس من الشهر ذاته.
وذكرت الأوبك في بيان أصدرته أن سبب التأجيل يعود إلى أن العديد من وزراء النفط والطاقة في تحالف أوبك بلس سيحضرون فعاليات القمة الخليجية الـ 45 التي تستضيفها الكويت يوم الأحد المقبل الموافق الأول من ديسمبر وهو ما استدعى تأجيل اجتماعات أوبك بلس أربعة أيام.
وقالت في البيان إن "الاجتماع السابع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للتحالف سيعقدان يوم الخميس 5 ديسمبر 2024 عبر الفيديو كونفرانس" لتحديد سياسات الإنتاج للمرحلة المقبلة. (النهاية)
ع م ق / ه س ص
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