أيُ دورٍ للأحزاب السياسية في تحفيز المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة؟

MENAFN - Amman Net) أن ما دعا لطرح هذا السؤال، ما تعيشه الساحة الحزبية من تيهٍ عام يتعمق عندما يتعلق الأمر بالأشخاص ذوي الإعاقة. من خلال المشاركة في أحد المؤتمرات التي نظمها مركز القدس للدراسات السياسية في اختتام حملته الوطنية لحفز المشاركة ومغادرة العزوف خُصصت إحدى جلستيه لمناقشة دور الأحزاب السياسية في حفز المشاركة، والاستماع لتجربتها في خوض الانتخابات وما واجهت من تحديات وكيف تنظر للمرحلة القادمة.

اللافت للانتباه ما ظهر من قصورٍ أو ضعف معرفة عندما يتعلق الأمر بالناخبين ذوي الإعاقة ومخاطبتهم كناخبين، فعند طرحٍ سؤالٍ على أحزابٍ وصلت للبرلمان بمجموع نوابٍ يتجاوز نصف عدد أعضاء المجلس حول كيفية مخاطبة برامجها الانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة وما إذا كانت هذه البرامج دامجة أم لا، تنوعت الردود على النحو التالي:

حزبٌ لم يتطرق للإجابة على السؤال وآخر اكتفى بالحديث عن برنامج حزبه وليس عن برنامجه الانتخابي دون تفصيل أو توضيح داعياً للاطلاع على البرنامج، أما الحزب الثالث فأشار بإجرائه لقاءً مع المؤسسة الرسمية المعنية بهذا الملف وهي المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أما الحزب الأخير فأشار بتضمين قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في وثائق الحزب وضمان ذلك بالشكل اللائق حتى وإن لم يكن الأشخاص ذوي الإعاقة متواجدين!

إن تفاعل الأحزاب السياسية لا يبعث برسائل إيجابية حول وعيها بأدوارها كمؤسساتٍ للتنشئة السياسية وإنتاج النخب وتقديم برامج وحلول لقضايا المجتمع بكافة شرائحه ومخاطبتهم بها على قدمٍ من المساواة، حيث يظهر بشكلٍ جلي عدم اهتمام الأحزاب السياسية بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كما يعكس ضعف الممارسة الحزبية من الأحزاب التي تعد نخبويةً استناداً لما حققته من نتائج في الانتخابات النيابية.



بناءً على ما سبق هناك رسالتين أساسيتين ينبغي توجيههما الأولى للأحزاب السياسية ومفادها أن الحزب السياسي هو مؤسسة لإنتاج النخب السياسية وليس إعادة انتاج نخبٍ سياسية، كذلك فإن الحزب الذي يهدف للوصول للبرلمان والسلطة عليه أن يكون ممثلاً لكافة شرائح المجتمع في صفوفه وهياكله الداخلية وليس فقط في سطوره، فحتى الأيديولوجيات على اختلافها يساريةً أو دينية لم تكن لتغفل حضور المجتمع وتفاعلها معه فالمجتمعات هي الحواضن للأيديولوجيات والرافع لها، فالعمال كانوا العنوان العريض للأيديولوجيا اليسارية دون تميزٍ بينهم، كذلك فإن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم كان يُولّي أبن أم مكتوم على المدينة، مما يعني بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأقدر على تمثيل أولوياتهم والمساهمة في صياغتها بالشكل اللائق دون وصاية من أحد فمن يطلب التمثيل العادل والديمقراطية الناجزة من الأحزاب السياسية عليه أن يمارسها في هياكله الداخلية.

الرسالة الثانية وهي الأكثر أهمية وتأثير موجهةٌ للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم ومختلف منظمات المجتمع المدني العاملة معهم إن حصة المواطن في النظام السياسي هي مجلس النواب فالنظام السياسي نيابي ملكي وراثي، والملك كان ضامناً لمسار التحديث السياسي الذي انطلق ويقع الدور الكبير الآن على عاتق المجتمع بأن يملأ الفضاء العام، وعلى الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكونوا جزءًا من مداولات هذا الفضاء. فالأحزاب السياسية هي من سيشكل المجالس النيابية المتعاقبة بكتلها ولجانها، وسنكون على موعدٍ مع برلماناتٍ حزبية، مما يعني أن العمل السياسي والانخراط بفاعلية يجب أن يبدأ لفرض أجندة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الأحزاب السياسية فهي اليوم تغيب عن هذا الملف بشكلٍ شبه تام.

ختاماً يجدر القول بأن الأردن ينظم بالشراكة مع ألمانيا والتحالف الدولي للإعاقة القمة العالمية للإعاقة في نيسان 2025 ويجب أن يكون مجلس النواب بأعضائه وأحزابه جزءًا من هذا الحدث وأكثر إحاطةً وعملاً على هذا الملف بحقوقية وبمساراتٍ دامجة بعيداً عن أية موروثاتٍ تتضارب وفكرة العمل الحزبي الصحيح فالحزب السياسي الذي لا يتعاطى ويشتبك مع كافة الملفات وشرائح المجتمع سيبقى عمله الحزبي قاصراً ومبتوراً.



انتهاءً فإن ما يظهر منذ إقرار قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022 أن لا دوراً حقيقياً للأحزاب في حفز المشاركة للأشخاص ذوي الإعاقة، والسبب يعود لضعف الممارسة الحزبية والوعي بديناميات العمل الحزبي من جهة وضعف اشتباك الأشخاص ذوي الإعاقة في ميادين التحديث السياسي من جهةٍ أخرى.