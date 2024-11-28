السماح لسيارات الهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية

صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات أن مجلس ادارة الهيئة قد أقر السماح بتسجيل المركبات العاملة على نظام الهجين (الهايبرد) للعمل على خدمة الركاب بواسطة سيارات السفريات الخارجية، حيث تم السير بكافة الاجراءات مع الجهات ذات العلاقة وتم مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتفعيل العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم.



وأضاف الشبيلات أنه يتم حالياً دراسة السماح بترخيص سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) للعمل بالكهرباء وامكانية سيرها لمسافات طويلة.

تسهيلاً على المشغلين في قطاع النقل وبهدف تخفيف الكلف التشغيلية المترتبة عليهم، اضافة إلى مطالبات العاملين في نمط سيارات السفريات الخارجية لإدراج نظام الهجين (الهايبرد)، ومواكبة للتطورات العالمية التى تحصل على المركبات من حيث الابتعاد عن استخدام المحروقات وجعلها صديقة للبيئة.