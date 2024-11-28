السماح لسيارات الهايبرد بالعمل على السفريات الخارجية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات أن مجلس ادارة الهيئة قد أقر السماح بتسجيل المركبات العاملة على نظام الهجين (الهايبرد) للعمل على خدمة نقل الركاب بواسطة سيارات السفريات الخارجية، حيث تم السير بكافة الاجراءات مع الجهات ذات العلاقة وتم مخاطبة إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتفعيل العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم.
وأضاف الشبيلات أنه يتم حالياً دراسة السماح بترخيص سيارات النقل العام الدولي (السفريات الخارجية) للعمل بالكهرباء وامكانية سيرها لمسافات طويلة.
تسهيلاً على المشغلين في قطاع النقل وبهدف تخفيف الكلف التشغيلية المترتبة عليهم، اضافة إلى مطالبات العاملين في نمط سيارات السفريات الخارجية لإدراج نظام الهجين (الهايبرد)، ومواكبة للتطورات العالمية التى تحصل على المركبات من حيث الابتعاد عن استخدام المحروقات وجعلها صديقة للبيئة.
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