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تراجع أسعار الذهب محليا

11/28/2024 3:10:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

تراجعت أسعار الذهب عيار 21، اليوم الخميس، في السوق المحلية 1.30 دينار حيث وصل الغرام إلى 52.4 دينار، مقارنة بسعر أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.


ووصل الغرام عيار 21 إلى 52.4 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.2 دينار لجهة الشراء.


وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18من محال الصاغة، ليبلغ 59.9 دينار و44.9 دينار على التوالي.

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