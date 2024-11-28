تراجع أسعار الذهب محليا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تراجعت أسعار الذهب عيار 21، اليوم الخميس، في السوق المحلية 1.30 دينار حيث وصل الغرام إلى 52.4 دينار، مقارنة بسعر أمس، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات.
ووصل الغرام عيار 21 إلى 52.4 دينار لغايات البيع من محالّ الصاغة، مقابل 52.2 دينار لجهة الشراء.
وبحسب التسعيرة بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18من محال الصاغة، ليبلغ 59.9 دينار و44.9 دينار على التوالي.
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