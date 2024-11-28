أمين عام اتحاد الغرف الخليجية: الأردن يمتلك فرصا استثمارية كبيرة

قال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومدير عام غرفة قطر صالح بن حمد الشرقي، إن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي يعقد في منطقة البحر الميت الأربعاء المقبل، سيبحث فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية الأردنية الخليجية من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والفرص والتسهيلات الاستثمارية المتاحة في الأردن.



وقال الشرقي في اليوم، إن المؤتمر سيشتمل على جلسات عمل حوارية تستعرض الفرص والتحديات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التكنولوجيا والمعلومات والنقل والصناعات.



ويهدف مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، إلى تعزيز العلاقات التجارية بين دول الخليج والمملكة الأردنية واستكشاف أفضل الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.



وتتناول جلسات العمل الفرص والتحديات في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية بدول المجلس والأردن والشراكات الاستراتيجية بين دول المجلس والأردن في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة الغذائية وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والسياحة العلاجية.



وينظم المؤتمر اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة الأردن ودعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.



وأوضح الشرقي، أن مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول يأتي ضمن الفعاليات التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز علاقات القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه في الدول الأخرى خاصة الدول العربية، مشيرا إلى الإمكانيات والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوافرة في الأردن التي يمكن أن تعزز وتخلق شراكات استثمارية واعدة في العديد من المجالات الاقتصادية، كذلك يُمكن للأردن الاستفادة من الموارد التي تتمتع بها دول الخليج.



يذكر أن حجم المبادلات التجارية بين الأردن ودول الخليج، قد شهد نمواً كبيراً من 5.5 مليار دولار عام 2019 الى 8.6 مليار عام 2022، في حين ارتفعت الصادرات الأردنية من 1.9 مليار دولار عام 2022 إلى 2.3 مليار دولار في عام 2023.-(بترا)