انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48% للعشرة أشهر الأولى

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أصدرت دائرة
الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام
لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة (0.48%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وانخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين
أول من عام 2024 نسبته (2.11%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023،
وانخفاضاً بنسبة (1.28%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً أنه تم تعديل
سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ) 2010=100 .(
وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين
الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من
عام 2024 ما مقداره 107.27 مقابل 107.79 لنفس الفترة من عام 2023، كما
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 ما
مقداره 106.12 مقابل 108.42 لنفس
الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 ما
مقداره 106.12 مقابل 107.50 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من
نفس العام.
وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من
عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد
انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.61%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة (2.59%) والتي
تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار"الكهرباء" بنسبة 3.39% والتي
تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى
الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض
أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (2.18%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وانخفاض أسعار
"الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء"
بنسبة (2.32%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار
المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لأنخفاض أسعار "الصناعات
التحويلية" بنسبة (1.04%) والتي
تشكل أهميتها النسبية 88.74%،
وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (6.72%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%،
في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.
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