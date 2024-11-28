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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 0.48% للعشرة أشهر الأولى

11/28/2024 3:10:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة (0.48%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2023، وانخفاضاً في أسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 نسبته (2.11%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2023، وانخفاضاً بنسبة (1.28%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام. علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من ) 2010=100 .(

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 ما مقداره 107.27 مقابل 107.79 لنفس الفترة من عام 2023، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 106.12 مقابل 108.42 لنفس الشهر من عام 2023، في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 ما مقداره 106.12 مقابل 107.50 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من نفس العام.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للعشرة أشهر الأولى من عام 2024 بنفس الفترة من عام 2023، فقد انخفضت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (0.61%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وأسعار "الصناعات الاستخراجية"بنسبة (2.59%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار"الكهرباء" بنسبة 3.39% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.





وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (2.18%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (0.77%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، وأسعار "الكهرباء" بنسبة (2.32%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تشرين أول من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لأنخفاض أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة (1.04%) والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وانخفاض أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (6.72%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.36%، في حين ارتفعت أسعار "الكهرباء" بنسبة 0.14% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.91%.

MENAFN28112024000072011014ID1108937190

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