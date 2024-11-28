دليل السفر إلى الوجهات الطبيعية: استمتع بالهواء النقي والمناظر الخلابة

لا تتردد في حجز أفضل رحلات إلى الشرق الأوسط لمختلف الوجهات التي تتوق إلى تجربة السفر إليها بأرخص الأسعار مع فلاي إن، والتي حققت لك المعادلة الصعبة في الجمع بين جودة الخدمات وتنوعها والسعر التنافسي في آن واحد، فهي المزايا التي لا تجدها في وكالة سفر أخرى، لذلك ما عليك إلا اختيار الوجهة المناسبة والمبادرة بالحجز.

أفضل المزارات الطبيعية في لبنان

لبنان تُعتبر من أجمل بلدان البحر المتوسط، فهي تقع في قلب الطبيعة، وتمتاز بطبيعتها البحرية والجبلية، وهو ما يجعلها قادرة على احتواء المناظر الطبيعية الخلابة التي قلّما تجد ما يُضاهي جمالها الساحر في مكان آخر داخل وخارج الشرق الأوسط.

ذلك إن كنت تخطط إلى رحلة إلى لبنان مع فلاي إن، ما عليك إلا إتمام إجراءات الحجز والاستمتاع بالأسعار التنافسية على رحلة طيران الشرق الأوسط، ثم تقوم بتحديد الوجهة المفضلة التي تصبو إلى زيارتها، من بين الأماكن التالية:

● عيون السمك

واحدة من أجمل الأماكن السياحية في لبنان التي تمتاز بجمالها الطبيعي الساحر، والذي يجعلها من أشهر الأماكن الطبيعية على مُستوى العالم، بما يجذب إليها السياح من كل مكان، على أنها تقترب من طرابلس العاصمة الشمالية، وهي منطقة تمتاز بالطابع الريفي، وتوفر مجموعة من الأنشطة المميزة مثل ركوب التلفريك.

● شلالات جزين

تُعرف باسم شلالات الشالوف، وهو خامس أعلى شلال بالعالم بارتفاع يصل إلى 904 متر، فيُوفر بذلك الارتفاع الشاهق مناظر طبيعية غنّاء، ويُتيح فرصة الاستمتاع بالخضرة الطبيعية وتدفق المياه الغزير، وهو ما يدفع إلى ممارسة مجموعة من الأنشطة المميزة مثل السباحة والغوص أو حتى تجربة التخييم.

● جنة شوان

من بين الشلالات الجميلة في لبنان، تستقطب ملايين من الزوار لاسيما خلال موسم الأمطار نظرًا لجمالها الساحر لأنها توفر مجموعة من أجمل المناظر الطبيعية، وتشتهر بتدفق المياه الشديد الذي يصب في النهاية إلى نهر إبراهيم، بما يُوفر فرصة للتخييم والسباحة وركوب القوارب وغيرها من الأنشطة في قلب الطبيعة الآسرة.

● جبال الأربعين

تجربة سياحية فريدة من نوعها تنتظرك في جبال الأربعين بلبنان، والتي تمتاز بطبيعة ساحرة توفر للزوار ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية، مع وجود إطلالات ساحرة على أفق لبنان، وتمتاز بارتفاعها فوق السحاب على ارتفاع 300 متر، وهو ما يجعله وجهة مثالية لمحبي المغامرات والمرتفعات، بالإضافة إلى تجربة قفز المظلات، بما يُوفر إحساس فريد من نوعه مع مشاهدة أجمل المشاهد الطبيعية الساحرة من الأعلى.

● محمية جزر النخيل الطبيعية

جزر النخيل هي محمية طبيعية بحرية لها أهمية تاريخية وتُعتبر جزيرة في الوقت ذاته، تقع على مساحة شاسعة بالقرب من شاطئ طرابلس، وتضم جزر الفنار وسنن والنخيل، فمن يرغب في الاستمتاع بتجربة سياحية في لبنان في أحضان الطبيعة يُمكنه زيارة محمية جزر النخيل الطبيعية ذات السحر الفريد.

● درب النهر

لعلّها من أجمل الأماكن السياحية على الإطلاق في لبنان، حيث تقع في جبل لبنان، بالقرب من بيروت، وتمتاز بطبيعة ساحرة خلابة تأسر الحواس، بفضل وجود المساحات الخضراء الرحبة والينابيع المائية، وهو ما يُوفر قسط من الراحة والاسترخاء، ويُساعد محبي الطبيعة على التأمل والهدوء والابتعاد عن صخب المدن.

على أن أشهر ينابيعها هو نبع مرشد، والذي يتردد إليه السياح خصيصًا لأنه يُغذي رافد من روافد نهر الباروك، على أن هناك مجموعة من الجسور القديمة، التي تُعتبر من أقدم الجسور في لبنان على الإطلاق، إلى جانب أجمل الشلالات على مُستوى العالم، والتي تكون بجوارها قادرًا على التقاط أجمل الصور التذكارية في وسط الطبيعة الساحرة، مع إمكانية استكشاف الكهوف الطبيعية المميزة.

بحيرة قرعون

توفر منظر سياحي خلاب لا يُمكن وصفه، حيث تمتاز البحيرة بالصفاء والنقاء وتُعتبر من أكبر البحيرات الصناعية في لبنان، وهي محاطة بمجموعة من المرتفعات الجبلية والمساحات الخضراء الرحبة، وموقعها عند سد القرعون على نهر الليطاني، وتُعتبر من الأماكن الطبيعية الموصى بزيارتها في لبنان.

منطقة زعرور

من أفضل الأماكن الشتوية الجميلة في لبنان، والتي توفر للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة المرتفعات والمناظر الطبيعية المحيطة بها، كما توفر تجربة التخييم بين الجبال، ناهيك عن مشاهدة المنحدرات المختلفة والاستمتاع بتجربة التزحلق على الجليد، وهو ما يجعل زعرور تُعرف بأنها قطعة من أوروبا، وتوفر مجموعة من الأنشطة المميزة من بينها ركوب أنابيب الثلج والتزحلق على الجليد وركوب التلفريك.

محمية شوف للمحيط الحيوي

تُعتبر من أكبر المحميات الطبيعية في لبنان وتقع على مساحة تصل إلى 250 كيلومتر، وتوفر بدورها فرصة ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية من بينها التنزه والتريض، بالإضافة إلى كونها مكان عائلي ساحر يتناسب مع الأطفال، ويُمكن بزيارتها استكشاف مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار المحلية المبهجة والبحيرات الصافية وفصائل متنوعة من الحيوانات البرية والطيور.

بحيرات كفرسلوان وقرنايل

في منطقة قضاء بعلبا بمحافظة جبال لبنان توجد مجموعة من البحيرات التي غدت من أفضل الأماكن الطبيعية في لبنان ومن أجمل البحيرات في العالم، توفر تجربة ممتعة للعائلات بفضل المناخ المميز والطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى احتضانها عدد من الفنادق المفتوحة، وتمتاز بأن الثلوج تغطيها في فصل الشتاء، كما توفر الكثير من الأنشطة في قلب الطبيعة الجبلية من بينها تجربة التخييم.

منطقة بشري

واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في لبنان، والتي تمتاز بمناظرها الساحرة التي تحبس الأنفاس، فهي مكان مثالي للاسترخاء والاستجمام في أحضان الطبيعة، لاسيما وهي تحتوي على مساحات خضراء وتتوسط جبال وتلال، وتحتوي على مزارع ريفية ومراعي، بما يجعل الطبيعة هناك استثنائية.

شلالات تنورين

من أجمل الأماكن الطبيعية في لبنان، وهي المكان المثالي للتنزه والقيام بالتخييم والسفاري مع مجموعات الأصدقاء، فتُعتبر من المزارات السياحية الشعبية في لبنان، وتمتاز بشكلها المميز، حيث توجد 3 جسور تخترقها، ومياه الأمطار بها تكون عن ارتفاع 250 متر، فتجعل منظرها الطبيعي فريد.

حجز طيران الشرق الأوسط مع فلاي إن

اكتشف أفضل الوجهات التي يُمكنك زيارتها بالاستمتاع بالعروض الحصرية مع فلاي إن على أسعار رحلات middle east airlines والتي يُمكنك حجز أي منها إلكترونيًا دون الحاجة إلى بذل الوقت والجهد، فقط تحقق من جدول الرحلات المتاح واختر الوجهة المفضلة لك للحصول على تجربة تسوق آمنة وبأفضل سعر مُمكن.

مميزات حجز طيران الشرق الأوسط مع فلاي إن

طيران الشرق الأوسط هي شركة الطيران الوطنية اللبنانية التي يقع مقرها في بيروت، وتُوفر رحلاتها إلى 32 وجهة مميزة موزعة على 24 بلد عبر أسطول حديث من 20 طائرة، ومع فلاي إن يُمكنك بسهولة حجز رحلات طيران الشرق الاوسط بأقل الأسعار، والاستفادة من المزايا التالية:

● الاستفادة من إتمام إجراءات الحجز إلكترونيًا عبر الموقع.

● الاستمتاع بخدمات الراحة والرفاهية خلال السفر.

● الحصول على مواد ترفيهية متنوعة على متن الطائرة.

● تناول الوجبات والمشروبات المجانية التي تمتاز بالجودة العالية.

● الاستفادة من إجراءات السفر الميسرة.

● إمكانية التسوق على متن الطائرة.

● إمكانية اختيار المقعد المُفضل بشكل مُسبق.

احجز تذاكر الطيران بأفضل سعر مع فلاي إن

إن عزمت على التوجه إلى أي من المزارات الطبيعية عبر رحلات طيران الشرق الأوسط فلا تتردد في حجز تذاكر طيران الشرق الأوسط مع فلاي إن، والتي توفر أفضل سعر ممكن على رحلات السفر، باتباع الخطوات التالية:

فتح منصة فلاي إن الإلكترونية.تحديد جهة المغادرة ووجهة الوصول.تحديد تاريخ المغادرة والوصول.بيان درجة المسافر وعدد المسافرين.البحث عن الرحلة المناسبة ومعرفة السعر المحدد في ظل عروض فلاي إن الحصرية.