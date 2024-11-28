دليل السفر إلى الوجهات الطبيعية: استمتع بالهواء النقي والمناظر الخلابة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تتردد في حجز أفضل رحلات طيران إلى الشرق الأوسط
لمختلف الوجهات التي تتوق إلى تجربة السفر إليها بأرخص الأسعار مع فلاي إن، والتي
حققت لك المعادلة الصعبة في الجمع بين جودة الخدمات وتنوعها والسعر التنافسي في آن
واحد، فهي المزايا التي لا تجدها في وكالة سفر أخرى، لذلك ما عليك إلا اختيار
الوجهة المناسبة والمبادرة بالحجز.
أفضل المزارات الطبيعية في لبنان
لبنان تُعتبر من أجمل بلدان البحر المتوسط، فهي تقع في
قلب الطبيعة، وتمتاز بطبيعتها البحرية والجبلية، وهو ما يجعلها قادرة على احتواء
المناظر الطبيعية الخلابة التي قلّما تجد ما يُضاهي جمالها الساحر في مكان آخر
داخل وخارج الشرق الأوسط.
ذلك إن كنت تخطط إلى رحلة إلى لبنان مع فلاي إن، ما عليك
إلا إتمام إجراءات الحجز والاستمتاع بالأسعار التنافسية على رحلة طيران الشرق
الأوسط، ثم تقوم بتحديد الوجهة المفضلة التي تصبو إلى زيارتها، من بين الأماكن
التالية:
●
عيون السمك
واحدة من أجمل الأماكن السياحية في لبنان التي تمتاز
بجمالها الطبيعي الساحر، والذي يجعلها من أشهر الأماكن الطبيعية على مُستوى
العالم، بما يجذب إليها السياح من كل مكان، على أنها تقترب من طرابلس العاصمة
الشمالية، وهي منطقة تمتاز بالطابع الريفي، وتوفر مجموعة من الأنشطة المميزة مثل
ركوب التلفريك.
●
شلالات جزين
تُعرف باسم شلالات الشالوف، وهو خامس أعلى شلال بالعالم
بارتفاع يصل إلى 904 متر، فيُوفر بذلك الارتفاع الشاهق مناظر طبيعية غنّاء، ويُتيح
فرصة الاستمتاع بالخضرة الطبيعية وتدفق المياه الغزير، وهو ما يدفع إلى ممارسة
مجموعة من الأنشطة المميزة مثل السباحة والغوص أو حتى تجربة التخييم.
●
جنة شوان
من بين الشلالات الجميلة في لبنان، تستقطب ملايين من
الزوار لاسيما خلال موسم الأمطار نظرًا لجمالها الساحر لأنها توفر مجموعة من أجمل
المناظر الطبيعية، وتشتهر بتدفق المياه الشديد الذي يصب في النهاية إلى نهر
إبراهيم، بما يُوفر فرصة للتخييم والسباحة وركوب القوارب وغيرها من الأنشطة في قلب
الطبيعة الآسرة.
●
جبال الأربعين
تجربة سياحية فريدة من نوعها تنتظرك في جبال الأربعين
بلبنان، والتي تمتاز بطبيعة ساحرة توفر للزوار ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية، مع
وجود إطلالات ساحرة على أفق لبنان، وتمتاز بارتفاعها فوق السحاب على ارتفاع 300
متر، وهو ما يجعله وجهة مثالية لمحبي المغامرات والمرتفعات، بالإضافة إلى تجربة
قفز المظلات، بما يُوفر إحساس فريد من نوعه مع مشاهدة أجمل المشاهد الطبيعية
الساحرة من الأعلى.
●
محمية جزر النخيل الطبيعية
جزر النخيل هي محمية طبيعية بحرية لها أهمية تاريخية
وتُعتبر جزيرة في الوقت ذاته، تقع على مساحة شاسعة بالقرب من شاطئ طرابلس، وتضم
جزر الفنار وسنن والنخيل، فمن يرغب في الاستمتاع بتجربة سياحية في لبنان في أحضان
الطبيعة يُمكنه زيارة محمية جزر النخيل الطبيعية ذات السحر الفريد.
●
درب النهر
لعلّها من أجمل الأماكن السياحية على الإطلاق في لبنان،
حيث تقع في جبل لبنان، بالقرب من بيروت، وتمتاز بطبيعة ساحرة خلابة تأسر الحواس،
بفضل وجود المساحات الخضراء الرحبة والينابيع المائية، وهو ما يُوفر قسط من الراحة
والاسترخاء، ويُساعد محبي الطبيعة على التأمل والهدوء والابتعاد عن صخب المدن.
على أن أشهر ينابيعها هو نبع مرشد، والذي يتردد إليه
السياح خصيصًا لأنه يُغذي رافد من روافد نهر الباروك، على أن هناك مجموعة من
الجسور القديمة، التي تُعتبر من أقدم الجسور في لبنان على الإطلاق، إلى جانب أجمل
الشلالات على مُستوى العالم، والتي تكون بجوارها قادرًا على التقاط أجمل الصور
التذكارية في وسط الطبيعة الساحرة، مع إمكانية استكشاف الكهوف الطبيعية المميزة.
بحيرة قرعون
توفر منظر سياحي خلاب لا يُمكن وصفه، حيث تمتاز البحيرة
بالصفاء والنقاء وتُعتبر من أكبر البحيرات الصناعية في لبنان، وهي محاطة بمجموعة
من المرتفعات الجبلية والمساحات الخضراء الرحبة، وموقعها عند سد القرعون على نهر
الليطاني، وتُعتبر من الأماكن الطبيعية الموصى بزيارتها في لبنان.
منطقة زعرور
من أفضل الأماكن الشتوية الجميلة في لبنان، والتي توفر
للزوار فرصة الاستمتاع بمشاهدة المرتفعات والمناظر الطبيعية المحيطة بها، كما توفر
تجربة التخييم بين الجبال، ناهيك عن مشاهدة المنحدرات المختلفة والاستمتاع بتجربة
التزحلق على الجليد، وهو ما يجعل زعرور تُعرف بأنها قطعة من أوروبا، وتوفر مجموعة
من الأنشطة المميزة من بينها ركوب أنابيب الثلج والتزحلق على الجليد وركوب
التلفريك.
محمية شوف للمحيط الحيوي
تُعتبر من أكبر المحميات الطبيعية في لبنان وتقع على
مساحة تصل إلى 250 كيلومتر، وتوفر بدورها فرصة ممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية من
بينها التنزه والتريض، بالإضافة إلى كونها مكان عائلي ساحر يتناسب مع الأطفال،
ويُمكن بزيارتها استكشاف مجموعة متنوعة من النباتات والأشجار المحلية المبهجة
والبحيرات الصافية وفصائل متنوعة من الحيوانات البرية والطيور.
بحيرات كفرسلوان وقرنايل
في منطقة قضاء بعلبا بمحافظة جبال لبنان توجد مجموعة من
البحيرات التي غدت من أفضل الأماكن الطبيعية في لبنان ومن أجمل البحيرات في
العالم، توفر تجربة ممتعة للعائلات بفضل المناخ المميز والطبيعة الساحرة، بالإضافة
إلى احتضانها عدد من الفنادق المفتوحة، وتمتاز بأن الثلوج تغطيها في فصل الشتاء،
كما توفر الكثير من الأنشطة في قلب الطبيعة الجبلية من بينها تجربة التخييم.
منطقة بشري
واحدة من أجمل المناطق الطبيعية في لبنان، والتي تمتاز
بمناظرها الساحرة التي تحبس الأنفاس، فهي مكان مثالي للاسترخاء والاستجمام في
أحضان الطبيعة، لاسيما وهي تحتوي على مساحات خضراء وتتوسط جبال وتلال، وتحتوي على
مزارع ريفية ومراعي، بما يجعل الطبيعة هناك استثنائية.
شلالات تنورين
من أجمل الأماكن الطبيعية في لبنان، وهي المكان المثالي
للتنزه والقيام بالتخييم والسفاري مع مجموعات الأصدقاء، فتُعتبر من المزارات
السياحية الشعبية في لبنان، وتمتاز بشكلها المميز، حيث توجد 3 جسور تخترقها، ومياه
الأمطار بها تكون عن ارتفاع 250 متر، فتجعل منظرها الطبيعي فريد.
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