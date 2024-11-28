الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بيروت الأحد المقبل

الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بيروت الأحد المقبل
التاريخ
11/28/2024 3:10:48 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- أعلنت الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا.
وذكرت في بيان، اليوم الخميس، أن عودة الرحلات إلى بيروت جاء بعد موافقة سلطة الطيران المدني الأردني. -(بترا)
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