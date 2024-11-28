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الملكية الأردنية تستأنف رحلاتها إلى بيروت الأحد المقبل

11/28/2024 3:10:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- أعلنت الملكية الأردنية عن استئناف رحلاتها إلى بيروت اعتبارا من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا.
وذكرت في بيان، اليوم الخميس، أن عودة الرحلات إلى بيروت جاء بعد موافقة سلطة الطيران المدني الأردني. -(بترا)

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