عطاء لشراء كميات من الشعير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 ألف طن، أو 120 ألف طن من الشعير.
ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة، علما أن آخر موعد لقبول العروض عند الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.
واشترطت إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول. -(بترا)
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