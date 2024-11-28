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تمديد استقبال طلبات ترويج الصادرات

11/28/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طارق الدعجة






عمان- مددت شركة بيت التصدير مهلة استقبال طلبات المنشآت الصناعة الراغبة بالاستفادة من خدمات الجولة الثانية التي يقدمها برنامج ترويج الصادرات حتى منتصف الشهر المقبل بعد أن كان من المفترض أن تنتهي أمس (الخميس).
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية نظمتها الشركة أمس في مقر غرفة صناعة عمان لتعريف الشركات الصناعية بمتطلبات ومعايير الاستفادة من المنح المالية غير المستردة التي يقدمها البرنامج لتلك المنشآت. ويتبع برنامج ترويج الصادرات لصندوق دعم وتطوير الصناعة التي تشرف عليه وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فيما يتم تنفذه من قبل شركة بيت التصدير ويتضمن دعم قرابة 90 شركة صناعية من خلال تقديم منح مالية غير مستردة بسقف 50 ألف دينار لكل شركة ضمن شروط ومعايير محددة.
يشار إلى أن الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، سجلت العام 2019، شركة تحت مسمى "بيت تنمية المشاريع والصادرات الأردنية" بالشراكة مع القطاع الخاص برأسمال يبلغ 899 ألف دينار؛ إذ تشكل حصة مساهمة القطاع الخاص 51 %، فيما تشكل مساهمة الحكومة 49 %.
ويدير الصندوق أربعة برامج ، حيث تم إغلاق الفترة الماضية باب استقبال الطلبات ضمن الجولة الثانية لثلاثة برامج هي الحوافز المبني على المخرجات، تحديث الصناعة، ضمان ائتمان الصادرات بالإضافة إلى برنامج ترويج الصادرات.
بدوره، أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي على أهمية الخدمات التي يقدمها البرنامج في زيادة الصادرات الوطنية وتوسيع الأسواق وقاعدة المنتجات.
ولفت القصراوي إلى وجود شراكة حقيقية ما بين الغرفة وشركة بيت التصدير لخدمة ودعم المنشآت الصناعية وخصوصا وأن القطاع الخاص يساهم بالشركة بحصة لا تقل عن 51 % مشيرا إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها الشركة، منها تسريع الصادرات وتقديم الدراسات حول الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية وعقد الدورات التدريبية.
من جهتها عرضت مديرة تسريع المشاريع في شركة بيت التصدير مجد مراغة الأسس والتعليمات التي وضعت كشروط للاستفادة من المنح المالية غير المستردة التي يقدمها البرنامج للمنشآت الصناعية لغايات التصدير.
وأوضحت أن الجولة الثانية من البرنامج تستهدف الشركات المعنية بالتصدير من حيث التوسع بالأسواق القائمة والأسواق الجديدة بالإضافة إلى تصدير المنتجات الجديدة، مشيرة إلى أن الجولة الأولى من البرنامج استفادت منها 73 منشأة صناعية.
وبينت أن سقف المنحة المقدمة للمنشآت الصناعية تصل في حدها الأعلى إلى 50 ألف دينار وهي تشكل بين 50 % و 70 % من التكلفة الكلية للتنفيذ فيما يجب أن تغطي الشركات بين 30 % و50 % من التمويل المطلوب.
وبحسب مراغة سيتم منح زيادة في نسبة التمويل بنسبة 10 % إذا كان مقدم الطلب من المؤسسات الصغيرة، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 10 % إذا كانت المؤسسة الصناعية مقدمة الطلب مملوكة أو يتم إدارتها من قبل سيدات الأعمال.
وأشارت إلى القطاعات الصناعية التي يشملها البرنامج بالإضافة إلى المعايير والمحددات التي وضعت كشرط للاستفادة من خدمات البرنامج منها كون المنشأة صغيرة أو متوسطة وأن تكون مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين أو الجهات الرسمية المعنية وتحقق قيمة مضافة محلية لا تقل نسبتها عن 30 %، بالإضافة إلى عدم تجاوز نسبة المساهمة التمويلية وسقف الدعم المالي المحدد ومدد تنفيذ المشروع.
يشار إلى أن إنشاء صندوق دعم وتطوير الصناعة جاء تنفيذا لبرنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023)، حيث تم إصدار نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022 بموجب المادة (114) من الدستور الأردني.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في تخفيف عبء تكاليف الإنتاج والتكاليف الأخرى التي تواجهها الصناعة الوطنية، مما يعزز تنافسيتها لدخول أسواق جديدة، خصوصاً مع عودة الاستقرار النسبي للأوضاع الأمنية في المنطقة.
كما يسعى إلى إعطاء المنتجات الأردنية ميزة تنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، والتخفيف من الفقر والبطالة، وزيادة الصادرات والمبيعات، مما يساهم في رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي.

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