Thursday, 28 November 2024 10:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


49 مليون دينار موازنة النقل في 2025

11/28/2024 3:10:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان– بلغت قيمة موازنة وزارة النقل المقدرة في مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل 49.061 مليون دينار مقارنة مع 46.9 مليون معاد تقديره في 2024 بارتفاع نسبته 4.4 %.
وبلغت قيمة النفقات الرأسمالية ضمن موازنة الوزارة 45.43 مليون دينار مقابل 3.63 مليون للنفقات الجارية.
وارتفعت مخصصات النفقات الرأسمالية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 بنحو (1.830) مليون دينار عن إعادة التقدير لعام 2024.
ومن أبرز أسباب هذه الزيادة، حسب المشروع، ارتفاع مخصصات مشروع تطوير منظومة النقل العام في عمان "وصلة طارق" بنحو (465) ألف دينار نظرا لانتهاء المشروع والمبلغ الموجود على المشروع لسداد العجز على قرض التأجير التمويلي الخاص بمشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا وارتفاع مخصصات مشروع تحديث وتطوير الأرصاد الجوية بقيمة (200) ألف دينار.
كما أن من أبرز أسباب الارتفاع زيادة مشروع حافلات التردد السريع BRT الربط بين عمان والزرقاء سابقا بنحو (790) ألف دينار وارتفاع مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة (300) ألف دينار.
كما زادت مخصصات النفقات الجارية في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 بنحو (304) آلاف دينار نتيجة زيادة مخصصات مجموعة تعويضات العاملين بنحو (271) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وذلك نتيجة الزيادة الطبيعية لرواتب الموظفين ورصد المخصصات المالية اللازم لتعبئة كلف الوظائف الشاغرة المتبقية من الأعوام السابقة والمحدثة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2024.
وارتفعت مخصصات مجموعة استخدام السلع والخدمات النفقات التشغيلية بنحو (31) ألف دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 وتركزت هذه الزيادة في بند التنظيفات ولوازمها منها عقود التنظيفات وبند المحروقات وبند الكهرباء وبند القرطاسية وصيانة السيارات والآليات وبند مصروف سلع وخدمات.
كما زادت مخصصات مجموعة النفقات الأخرى بنحو ألفي دينار عن إعادة التقدير لعام 2024 نتيجة زيادة مخصصات بند البعثات العلمية والدورات التدريبية.
وحسب مشروع القانون فإن الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للسنوات 2025 - 2027 مشروع حافلات التردد السريع (BRT) الربط للنقل العام بين عمان والزرقاء ومن أبرز الإجراءات لتحقيق هذه الأولوية استكمال تنفيذ البنية التحتية لمسار مشروع حافلات التردد السريع بمسربين ذهابا وإيابا بين مدينتي عمان والزرقاء، وإجراء تحسينات مرورية تخدم مشروع حافلات التردد السريع من جسور وأنفاق وتوسعة طريق الاوتوستراد بين مدينتي عمان والزرقاء، وإنشاء خمس محطات ركاب على طريق مشروع حافلات التردد السريع لتأمين المواطنين مما يتضمنه جسور مشاة ومواقع انتظار وتخفيف أعباء استخدام الطريق الأساسي.
ويتوقع أن تحقق هذه الأولوية توفير خدمات مستدامة وآمنة للنقل العام الجماعي بين عمان والزرقاء، والنهوض بقطاع النقل العام ومرافقه وخدماته وتوفير بيئة استثمارية وتشغيل العمالة المحلية وحل مشاكل الازدحام المروري والتقليل من الحوادث والتلوث البيئي والمحافظة على شبكة الطرق.
ويشكل مشروع إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة أولوية من خلال تنفيذ مشروع السكة الحديدية الوطنية بالمشاركة مع القطاع الخاص بموجب قانون الاستثمار الأردني وعمل الدراسات الفنية اللازمة وسيؤمن الربط الإقليمي مع شبكات السكك الحديدية في دول مجلس التعاون الخليجي وسورية والعراق، ومنها إلى أوروبا وآسيا حيث يشكل الأردن نقطة رئيسة ومهمة بين كل هذه الدول.
وسيعزز كذلك من مكانة ميناء العقبة وخاصة فيما يتعلق بنقل صادرات إعادة إعمار العراق كما سيوفر وصلات أساسية لنقل الشحن بين مراكز النشاط الاقتصادي الرئيسة في المملكة وسيزيد قدرة مناولة الشحن ويخفض تكاليف النقل ويحسن التنافسية.
كما أنه سيساهم في حماية البيئة وكذلك سيساعد في تحسين السلامة وتقليل الحوادث على الطرق الرئيسة، وانخفاض كلفة صيانة الطرق وسيوفر فرص عمل أثناء الإنشاء والتشغيل.
ومن أبرز الأولويات، مشروع تتبع المركبات الحكومية من خلال تخصيص مبالغ مالية للنفقات التشغيلية السنوية للمشروع بما يضمن استمرار عمله وتقدر بـ(300) ألف دينار سنويا بما يضمن تحقيق نتائج الوفر المالي لهدر المحروقات وإعادة توزيع مركبات راكدة بقيمة تزيد على (2.1) مليون دينار سنويا.
وسيتم فتح صندوق وحساب خاص لمشروع تتبع المركبات الحكومية يمكن من خلاله تدوير النفقات لاستمرارية تشغيل المشروع، حيث بلغت الإيرادات المالية المباشرة عام 2023 بقيمة (190) ألف دينار.
وسيتم ضمان توفير نفقات مالية لزيادة الكادر الفني ضمن مديرية تتبع المركبات الحكومية، حيث إن الكادر الفني حاليا بعدد (4) موظفين ولا يغطي فعليا كافة المواقع للجهات الحكومية ضمن المملكة الأردنية الهاشمية.
ومن المتوقع أن يؤدي تنفيذ هذه الأولوية إلى توفير وتشغيل وتطوير نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية بما يضمن استخدامها ضمن إطار العمل الرسمي والحد من هدر المحروقات وضمان التوازن بين الجهات.
كما سيؤدي إلى تطوير نظام تتبع إلكتروني لغايات الربط الإلكتروني مع بعض الجهات المعنية والمستفيدة من خدمات تتبع المركبات مثل مشروع تتبع الصهاريج الناقلة للمياه العادمة ضمن وزارة البيئة، مشروع تتبع الحفارات الخاصة ضمن سلطة المياه، وربط شركات بالمشروع مثل السمراء لتوليد الكهرباء وشركة الصوامع الأردنية.
ومن المتوقع أن ينتج عن تنفيذ هذه الأولوية تقليل الهدر الحاصل بالكلف التشغيلية للمركبات الحكومية من ناحية المحروقات والصيانة والتأمين وتحقيق الأثر البيئي من خلال التحول للمركبات الموفرة للطاقة الهجينة والكهربائية).

MENAFN28112024000072011014ID1108937185

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث