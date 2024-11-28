عقل يتلقى عرضا للعمل في الإعلام الرياضي.. الفيصلي يرصد وانغا مجددا ويعسكر اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خالد الخطاطبة
نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
الفيصلي يرصد وانغا ويعسكر اليوم
تفيد المعلومات بأن الجهاز الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم، رصد المحترف الكاميروني وانغا وتواصل معه، أملا في استقطابه للعودة للعب في صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، في حال نجحت إدارة النادي في رفع عقوبة حرمان النادي من تسجيل لاعبين.
ووفق المعلومات، فإن المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، لديه قناعة كبيرة بقدرات وانغا، ويرغب في إعادة استقطابه، شريطة تجاوزه الاختبارات الطبية، بانتظار متابعة التواصل غير الرسمي معه، للوقوف على مسألة عودته للفريق.
وسبق أن تألق وانغا في صفوف فريقي السلط والفيصلي، قبل أن ينتقل إلى فريق الطلبة العراقي، ولكنه لم يأخذ فرصته في اللعب، وبالتالي الرحيل عن الفريق، بانتظار تحديد وجهته المقبلة.
إلى ذلك، يدخل فريق الفيصلي في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان اليوم، استعدادا لملاقاة فريق الصريح غدا، على ستاد عمان، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.
عقل يتلقى عرضا للعمل في الإعلام الرياضي
تلقى نجم المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي حاتم عقل، عرضا قبل فترة وجيزة، للعمل في إحدى وسائل الإعلام الرياضي المحلي، قبل أن يعود ويستمر في عمله في مجال التدريب، مؤجلا فرصة العمل في الإعلام الرياضي إلى فترة أخرى تكون فيها الأمور مهيأة بشكل أفضل.
وفي التفاصيل، فقد عرضت وسيلة إعلامية رياضية محلية معروفة، على حاتم عقل، العمل معها في برنامج رياضي، وهو ما لم يرفضه النجم السابق الذي قابل المسؤولين مرتين، استعدادا للعمل الإعلامي، قبل أن يعود لقواعده في العمل التدريبي، مؤجلا فرصة العمل الإعلامي إلى وقت لاحق في حال سارت الأمور بشكل جيد.
الفاخوري يستعيد معنوياته
كشف مقربون من حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم والوحدات عبد الله الفاخوري، أن الأخير يعيش حاليا معنويات مرتفعة، بعد تألقه اللافت في مباراة الوحدات أمام سبهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جرت أول من أمس في قطر، وأسفرت عن التعادل 1-1، ما أسهم في تأهل الوحدات للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2.
وجاء ارتفاع معنويات الفاخوري، بعد تدني هذه المعنويات عقب تعادل المنتخب أمام نظيره الكويتي بتصفيات كأس العالم، حيث حمل البعض الفاخوري مسؤولية الهدف الذي دخل مرمى المنتخب الوطني.
وكشفت مباراة الوحدات وسبهان، عن إمكانيات كبيرة للحارس الفاخوري الذي يتمتع بمؤهلات الحارس المتميز، مع الإقرار بأن حارس المرمى معرض للأخطاء أو لاهتزاز في المستوى، ولكنه يحافظ في الغالب على مستواه الفني.
سلامي يغادر عمان
غادر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي عمان، عائدا إلى بلاده، في إجازة خاصة، مستثمرا توقف منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026، التي تستأنف يوم 20 آذار (مارس) المقبل.
وعقب انتهاء مباراتي المنتخب الوطني أمام العراق والكويت في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، مكث سلامي في عمان أياما عدة؛ حيث حظي بمقابلة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الذي جدد الثقة به وبالجهاز الفني، قبل أن يطير سلامي في إجازة خاصة.
ويأمل الشارع الرياضي المحلي (المحبط من نتيجة مباراتي المنتخب الأخيرتين، خاصة أمام الكويت)، أن يسارع سلامي إلى تصويب الأمور من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، قبل المباريات الأربع الأخيرة والحاسمة التي ستحدد هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة للمونديال، إلى جانب تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع اللذين سيتجهان إلى منافسات الملحق.
كواليس النجوم
. نجم المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي بهاء عبد الرحمن، يواصل بشكل متسارع خوض الدورات التدريبية، لاقتحام عالم التدريب من أوسع أبوابه.. بهاء وصل الآن إلى مرحلة دورة التدريب الأولى (أيه)، ويملك طموحا للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو" التي تعد أعلى درجات التدريب.
. اتحاد كرة القدم اعتمد رسميا، رئيس نادي الهاشمية رسمي الزيود ورئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله كمرشحين عن الدرجة الأولى لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.
. فريق يلعب في دوري المحترفين لكرة القدم، تلقى خطابا يفيد بتغليظ العقوبة عليه خلال شهرين، في حال لم يصرف مستحقات لاعبين سبق أن اشتكوا على النادي وحصلوا على أحكام لصالحهم من قبل اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة.. النادي المحروم من التعاقدات مهدد بعقوبة أخرى.
. شادي درابسة حصل، مؤخرا، على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كوكيل لاعبين رسمي.. درابسة أسهم في العديد من الصفقات الاحترافية الجيدة مع عدد من الأندية المحلية.
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