عقل يتلقى عرضا للعمل في الإعلام الرياضي.. الفيصلي يرصد وانغا مجددا ويعسكر اليوم

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.



الفيصلي يرصد وانغا ويعسكر اليوم

تفيد المعلومات بأن الجهاز الفني لفريق الفيصلي لكرة القدم، رصد المحترف الكاميروني وانغا وتواصل معه، أملا في استقطابه للعودة للعب في صفوف الفريق خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين، في حال نجحت إدارة النادي في رفع عقوبة حرمان النادي من تسجيل لاعبين.



ووفق المعلومات، فإن المدير الفني لفريق الفيصلي جمال أبو عابد، لديه قناعة كبيرة بقدرات وانغا، ويرغب في إعادة استقطابه، شريطة تجاوزه الاختبارات الطبية، بانتظار متابعة التواصل غير الرسمي معه، للوقوف على مسألة عودته للفريق.



وسبق أن تألق وانغا في صفوف فريقي السلط والفيصلي، قبل أن ينتقل إلى فريق الطلبة العراقي، ولكنه لم يأخذ فرصته في اللعب، وبالتالي الرحيل عن الفريق، بانتظار تحديد وجهته المقبلة.



إلى ذلك، يدخل فريق الفيصلي في معسكر مغلق في أحد فنادق العاصمة عمان اليوم، استعدادا لملاقاة فريق الصريح غدا، على ستاد عمان، في إطار منافسات دوري المحترفين لكرة القدم.



عقل يتلقى عرضا للعمل في الإعلام الرياضي

تلقى نجم المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي حاتم عقل، عرضا قبل فترة وجيزة، للعمل في إحدى وسائل الإعلام الرياضي المحلي، قبل أن يعود ويستمر في عمله في مجال التدريب، مؤجلا فرصة العمل في الإعلام الرياضي إلى فترة أخرى تكون فيها الأمور مهيأة بشكل أفضل.











وفي التفاصيل، فقد عرضت وسيلة إعلامية رياضية محلية معروفة، على حاتم عقل، العمل معها في برنامج رياضي، وهو ما لم يرفضه النجم السابق الذي قابل المسؤولين مرتين، استعدادا للعمل الإعلامي، قبل أن يعود لقواعده في العمل التدريبي، مؤجلا فرصة العمل الإعلامي إلى وقت لاحق في حال سارت الأمور بشكل جيد.



الفاخوري يستعيد معنوياته

كشف مقربون من حارس مرمى المنتخب الوطني لكرة القدم والوحدات عبد الله الفاخوري، أن الأخير يعيش حاليا معنويات مرتفعة، بعد تألقه اللافت في مباراة الوحدات أمام سبهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جرت أول من أمس في قطر، وأسفرت عن التعادل 1-1، ما أسهم في تأهل الوحدات للدور الثاني من دوري أبطال آسيا 2.



وجاء ارتفاع معنويات الفاخوري، بعد تدني هذه المعنويات عقب تعادل المنتخب أمام نظيره الكويتي بتصفيات كأس العالم، حيث حمل البعض الفاخوري مسؤولية الهدف الذي دخل مرمى المنتخب الوطني.



وكشفت مباراة الوحدات وسبهان، عن إمكانيات كبيرة للحارس الفاخوري الذي يتمتع بمؤهلات الحارس المتميز، مع الإقرار بأن حارس المرمى معرض للأخطاء أو لاهتزاز في المستوى، ولكنه يحافظ في الغالب على مستواه الفني.



سلامي يغادر عمان

غادر المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي جمال سلامي عمان، عائدا إلى بلاده، في إجازة خاصة، مستثمرا توقف منافسات الدور الحاسم المؤهل إلى مونديال 2026، التي تستأنف يوم 20 آذار (مارس) المقبل.



وعقب انتهاء مباراتي المنتخب الوطني أمام العراق والكويت في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات، مكث سلامي في عمان أياما عدة؛ حيث حظي بمقابلة سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الذي جدد الثقة به وبالجهاز الفني، قبل أن يطير سلامي في إجازة خاصة.



ويأمل الشارع الرياضي المحلي (المحبط من نتيجة مباراتي المنتخب الأخيرتين، خاصة أمام الكويت)، أن يسارع سلامي إلى تصويب الأمور من خلال تعزيز الإيجابيات ومعالجة السلبيات، قبل المباريات الأربع الأخيرة والحاسمة التي ستحدد هوية المنتخبين المتأهلين مباشرة للمونديال، إلى جانب تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع اللذين سيتجهان إلى منافسات الملحق.

كواليس النجوم

. نجم المنتخب الوطني السابق والنادي الفيصلي بهاء عبد الرحمن، يواصل بشكل متسارع خوض الدورات التدريبية، لاقتحام عالم التدريب من أوسع أبوابه.. بهاء وصل الآن إلى مرحلة دورة التدريب الأولى (أيه)، ويملك طموحا للمشاركة في دورة التدريب الدولية المتقدمة "البرو" التي تعد أعلى درجات التدريب.



. اتحاد كرة القدم اعتمد رسميا، رئيس نادي الهاشمية رسمي الزيود ورئيس نادي اتحاد الرمثا منصور عبيد الله كمرشحين عن الدرجة الأولى لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.



. فريق يلعب في دوري المحترفين لكرة القدم، تلقى خطابا يفيد بتغليظ العقوبة عليه خلال شهرين، في حال لم يصرف مستحقات لاعبين سبق أن اشتكوا على النادي وحصلوا على أحكام لصالحهم من قبل اللجنة التأديبية في اتحاد الكرة.. النادي المحروم من التعاقدات مهدد بعقوبة أخرى.



. شادي درابسة حصل، مؤخرا، على اعتماد رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كوكيل لاعبين رسمي.. درابسة أسهم في العديد من الصفقات الاحترافية الجيدة مع عدد من الأندية المحلية.

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