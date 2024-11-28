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غاريث بيل: مبابي أفضل لاعب في العالم

11/28/2024 3:10:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكد غاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي هو "أفضل لاعب في العالم" وأن الأمر مجرد "مسألة وقت" لإثبات ذلك.
وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء للميرينجي كانت ستمثل هدف التعادل (1-1) لفريقه في مباراته أمس الأربعاء أمام ليفربول بدوري الأبطال والتي خسرها بهدفين دون رد.

ومع ذلك، دافع بيل -الحاصل على 16 بطولة مع الفريق الملكي- خلال تصريحات لقناة (تي إن تي سبورتس)، عن مبابي.

وقال اللاعب الويلزي السابق "إنه أفضل لاعب في العالم والأمر فقط مسألة وقت لإثبات ذلك. هو وصلاح أهدرا ركلتي جزاء، ولكن بسبب فوز ليفربول فإن الحديث فقط عن ركلة مبابي الضائعة".

وأضاف بيل في تصريحاته بشأن مجريات اللقاء "ليفربول كان أفضل بفارق كبير وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية". كووورة

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