غاريث بيل: مبابي أفضل لاعب في العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد غاريث بيل، لاعب ريال مدريد السابق، أن الفرنسي كيليان مبابي هو "أفضل لاعب في العالم" وأن الأمر مجرد "مسألة وقت" لإثبات ذلك.
وكان مبابي قد أهدر ركلة جزاء للميرينجي كانت ستمثل هدف التعادل (1-1) لفريقه في مباراته أمس الأربعاء أمام ليفربول بدوري
الأبطال والتي خسرها بهدفين دون رد.
ومع ذلك، دافع بيل -الحاصل على 16 بطولة مع الفريق الملكي- خلال تصريحات لقناة (تي إن تي سبورتس)، عن مبابي.
وقال اللاعب الويلزي السابق "إنه أفضل لاعب في العالم والأمر فقط مسألة وقت لإثبات ذلك. هو وصلاح أهدرا ركلتي جزاء، ولكن بسبب فوز ليفربول فإن الحديث فقط عن ركلة مبابي الضائعة".
وأضاف بيل في تصريحاته بشأن مجريات اللقاء "ليفربول كان أفضل بفارق كبير وسيطر على المباراة منذ البداية وحتى النهاية". كووورة
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