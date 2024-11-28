بايرن ميونخ يقدم اعتذارا رسميا للخليفي

قدم بايرن ميونخ الألماني اعتذارا للقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوز الفريق البافاري (1-0) على ضيفه "بي إس جي"، الثلاثاء الماضي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

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واعتذر بايرن، في بيان رسمي، عن إساءة بعض جماهيره التي حضرت في ملعب أليانز أرينا للخليفي، من خلال رفع لافتات تهاجم رئيس النادي الباريسي بشأن تعدد مناصبه الإدارية، إلى جانب اتهامه بتضارب المصالح، مع عبارات نابية.

وقال متصدر البوندسليجا: "نعتذر عما حدث، ولا نقبل أن يشعر منافسونا بالهجوم الشخصي والإهانة بهذه اللهجة".



وشدد على أنه لم يسمح بدخول هذه اللافتات إلى ملعبه، مؤكدا أن رسائل الجماهير لا تعكس إطلاقا موقف إدارة النادي، وتتعارض مع العلاقات الطيبة بين الناديين منذ فترة طويلة.



وختم: "لهجة هذه اللافتات تتعارض أيضا مع سياسة النادي، والعلاقات المحترمة التي يحافظ عليها مع أقرانه الدوليين". كووورة