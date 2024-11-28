بايرن ميونخ يقدم اعتذارا رسميا للخليفي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قدم بايرن ميونخ الألماني اعتذارا للقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد فوز الفريق البافاري (1-0) على ضيفه "بي إس جي"، الثلاثاء الماضي، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.
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واعتذر بايرن، في بيان رسمي، عن إساءة بعض جماهيره التي حضرت في ملعب أليانز أرينا للخليفي، من خلال رفع لافتات تهاجم رئيس النادي الباريسي بشأن تعدد مناصبه الإدارية، إلى جانب اتهامه بتضارب المصالح، مع عبارات نابية.
وقال متصدر البوندسليجا: "نعتذر عما حدث، ولا نقبل أن يشعر منافسونا بالهجوم الشخصي والإهانة بهذه اللهجة".
وشدد على أنه لم يسمح بدخول هذه اللافتات إلى ملعبه، مؤكدا أن رسائل الجماهير لا تعكس إطلاقا موقف إدارة النادي، وتتعارض مع العلاقات الطيبة بين الناديين منذ فترة طويلة.
وختم: "لهجة هذه اللافتات تتعارض أيضا مع سياسة النادي، والعلاقات المحترمة التي يحافظ عليها مع أقرانه الدوليين". كووورة
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