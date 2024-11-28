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النشامى يحافظ على موقعة بالتصنيف العالمي

11/28/2024 3:10:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الخميس.

واستقر "النشامى" في المركز 64 عالميا برصيد 1375.91 نقطة، والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين في التوقف الدولي الماضية، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله، ومع العراق بدون أهداف.

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