النشامى يحافظ على موقعة بالتصنيف العالمي
التاريخ
11/28/2024 3:10:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- حافظ المنتخب الوطني لكرة القدم على مركزه بالتصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء الخميس.
واستقر "النشامى" في المركز 64 عالميا برصيد 1375.91 نقطة، والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي.
وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين في التوقف الدولي الماضية، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم، وتعادل مع المنتخب الكويتي بهدف لمثله، ومع العراق بدون أهداف.
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