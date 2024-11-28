اتحاد الكرة يجري تعديلا مفاجئا على بطولة كأس الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات
عمان - في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، كشف اتحاد كرة القدم عن إجراء تغييرات جذرية على نظام بطولة كأس الأردن في الموسم الكروي الحالي 2024-2025.
وحسب كتاب صادر من الاتحاد لادارات أندية المحترفين والأندية المعنية تم تغيير الفرق المشاركة ليقتصر على أندية المحترفين، والفريقين الهابطين في الموسم الماضي سحاب والجليل والفريقين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي السرحان والعربي.
وتبدأ البطولة من دور ال 16 والذي يقام خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الرابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية من البطولة خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية الحادي والعشرين من نفس الشهر، وفي حال تأهل أي فريق من فرق دوري الدرجة الأولى إلى الدور نصف النهائي، يقام خلال من السادس والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، وفي حال عدم تأهل فرق من دوري الأولى يقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية عقب نهاية مباريات دوري المحترفين.
وحدد الاتحاد آلية إجراء القرعة وطريقة توزيع الفرق حسب الأرقام بالقرعة، على أن تبقى تعليمات البطولة حسب التعليمات السابقة.
ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب الدقيقة ازاء هذا القرار، بعدما صادق مجلس إدارة الاتحاد الأردني بداية العام الحالي ، على أجندة الموسم 2025/2024، وعمم مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، حيث أشارت ان يقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.
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