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اتحاد الكرة يجري تعديلا مفاجئا على بطولة كأس الأردن

11/28/2024 3:10:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان - في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، كشف اتحاد كرة القدم عن إجراء تغييرات جذرية على نظام بطولة كأس الأردن في الموسم الكروي الحالي 2024-2025.
وحسب كتاب صادر من الاتحاد لادارات أندية المحترفين والأندية المعنية تم تغيير الفرق المشاركة ليقتصر على أندية المحترفين، والفريقين الهابطين في الموسم الماضي سحاب والجليل والفريقين الحاصلين على المركزين الثالث والرابع في دوري الدرجة الأولى للموسم الماضي السرحان والعربي.
وتبدأ البطولة من دور ال 16 والذي يقام خلال الفترة من الثاني عشر ولغاية الرابع عشر من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، فيما تقام مباريات دور الثمانية من البطولة خلال الفترة من التاسع عشر ولغاية الحادي والعشرين من نفس الشهر، وفي حال تأهل أي فريق من فرق دوري الدرجة الأولى إلى الدور نصف النهائي، يقام خلال من السادس والعشرين ولغاية الحادي والثلاثين من الشهر المقبل، وفي حال عدم تأهل فرق من دوري الأولى يقام الدور نصف النهائي والمباراة النهائية عقب نهاية مباريات دوري المحترفين.
وحدد الاتحاد آلية إجراء القرعة وطريقة توزيع الفرق حسب الأرقام بالقرعة، على أن تبقى تعليمات البطولة حسب التعليمات السابقة.
ولم يكشف الاتحاد عن الأسباب الدقيقة ازاء هذا القرار، بعدما صادق مجلس إدارة الاتحاد الأردني بداية العام الحالي ، على أجندة الموسم 2025/2024، وعمم مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، حيث أشارت ان يقام الدور التمهيدي لبطولة كأس الأردن بمشاركة أندية الدرجة الثانية وآخر 4 فرق على سلم ترتيب دوري الدرجة الأولى لموسم 2023/2024.

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