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منتخب السيدات يتعادل وديا مع نظيره الإيراني

11/28/2024 3:10:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مع نظيره الإيراني بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب .

ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، لانا فراس، فرح أبو تايه، ميساء جبارة، إيناس الجماعين، فرح أبو تايه، روزبهان فريج، رقية الفرارجة وبانة البيطار.

ولم يستفد المنتخب الوطني من النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء، واكتفى بالخروج بالتعادل بدون أهداف.

ويتجدد اللقاء بين الطرفين يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته عند الساعة الرابعة عصرا.

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