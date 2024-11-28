منتخب السيدات يتعادل وديا مع نظيره الإيراني

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد- تعادل المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم مع نظيره الإيراني بدون أهداف، في المباراة الودية التي جرت مساء اليوم على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب .
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش بتشكيلة أساسية مكونة من شرين الشلبي، العنود غازي، آية المجالي، لانا فراس، فرح أبو تايه، ميساء جبارة، إيناس الجماعين، فرح أبو تايه، روزبهان فريج، رقية الفرارجة وبانة البيطار.
ولم يستفد المنتخب الوطني من النقص العددي في صفوف المنتخب الإيراني عند الدقيقة 75 من زمن اللقاء، واكتفى بالخروج بالتعادل بدون أهداف.
ويتجدد اللقاء بين الطرفين يوم الأحد المقبل على الملعب ذاته عند الساعة الرابعة عصرا.
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