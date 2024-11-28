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8 دول تشارك في البطولة العربية لـالطائرة الشاطئية للناشئات

11/28/2024 3:10:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعنلت 8 دول مشاركتها في بطولة غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة الشاطئية للناشئات، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 ولغاية 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والدول هي إلى جانب الأردن، (قطر، السعودية، سورية، لبنان، اليمن، سلطنة عمان، الكويت).
وينتظر أن يعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وسحب القرعة الإثنين المقبل، حيث ينتظر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، في الوقت الذي تسمح فيه التعليمات بمشاركة منتخبين من كل دولة.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته المكثفة على ملاعب الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب، بإشراف المدرب الوطني إسماعيل توفيق وحضور اللاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب الوطني في هذه البطولة، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تقام في منطقة غرب آسيا، خصوصا وأنها موجهة لفئة اللاعبات الناشئات.
ويذكر أن الكرة الطائرة الشاطئية في الأردن متطورة، حيث حققت المنتخبات الوطنية العديد من الإنجازات في الفترة الماضية، وكان آخرها حصول المنتخب الوطني للسيدات والمكون من اللاعبتين نانسي عياش وفرح العطعوط على الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي جرت في تونس، وشهدت مشاركة واسعة من المنتخبات العربية، وقبل ذلك كاد المنتخب ذاته يحقق الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي جرت في عمان، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.

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