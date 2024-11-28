8 دول تشارك في البطولة العربية لـالطائرة الشاطئية للناشئات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعنلت 8 دول مشاركتها في بطولة غرب آسيا الأولى للكرة الطائرة الشاطئية للناشئات، التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 1 ولغاية 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والدول هي إلى جانب الأردن، (قطر، السعودية، سورية، لبنان، اليمن، سلطنة عمان، الكويت).
وينتظر أن يعقد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة، وسحب القرعة الإثنين المقبل، حيث ينتظر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، في الوقت الذي تسمح فيه التعليمات بمشاركة منتخبين من كل دولة.
ويواصل المنتخب الوطني تدريباته المكثفة على ملاعب
الأميرة آية بنت فيصل بمدينة الحسين للشباب، بإشراف المدرب الوطني إسماعيل توفيق وحضور اللاعبات اللواتي سيمثلن المنتخب الوطني في هذه البطولة، التي تعتبر الأولى من نوعها التي تقام في منطقة غرب آسيا، خصوصا وأنها موجهة لفئة اللاعبات الناشئات.
ويذكر أن الكرة الطائرة الشاطئية في الأردن متطورة، حيث حققت المنتخبات الوطنية العديد من الإنجازات في الفترة الماضية، وكان آخرها حصول المنتخب الوطني للسيدات والمكون من اللاعبتين نانسي عياش وفرح العطعوط على الميدالية البرونزية في البطولة العربية التي جرت في تونس، وشهدت مشاركة واسعة من المنتخبات العربية، وقبل ذلك كاد المنتخب ذاته يحقق الميدالية البرونزية في بطولة غرب آسيا التي جرت في عمان، خلال شهر حزيران (يونيو) الماضي.
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