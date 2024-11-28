عمان يواجه اتحاد شباب السلط بـيد السيدات اليوم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي عمان واتحاد شباب السلط، ضمن لقاءات دوري أندية السيدات لكرة اليد، حيث يسعى فريق عمان إلى مواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، خصوصا وأن الفارق النقطي بينه وبين المتصدر فريق حرثا نقطتين، في الوقت الذي يحاول فيه فريق اتحاد شباب السلط إيقاف منافسه فريق عمان ومواصلة تقديم عروضه المميزة.
المبارة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة خصوصا مع وجود العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بمستوى جيد، ولديهن الإمكانيات المميزة، إضافة إلى وجود اللاعبات صاحبات الخبرة، وهذا ما يتميز به فريق عمان الذي يعول على لاعبات قادرات على حسم نتيجة المباراة لمصلحتهن، علما أن فريق عمان كان حقق الفوز في مباراة الفريقين التي جمعتهما في مرحلة الذهاب.
وتقام غدا مباراتان في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا حرثا والبتراء عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الواحدة والنصف.
ويتصدر فريق حرثا الترتيب العام لمنافسات الدوري، بعد الفوز الذي حققه على منافسه التقليدي فريق عمان 19-14 في ختام مرحلة الذهاب، ما جعله يقترب من استرداد لقب الدوري بانتظار مباراة مرحلة الإياب التي تجمع بين الفريقين، حيث يحتاج فريق عمان في هذه المباراة إلى الفوز بأكثر من 5 أهداف حتى يضمن الظفر باللقب، فيما خسارة فريق عمان بفارق أقل من ذلك يمنحه فرصة الفوز بلقب الدوري.
من ناحية أخرى، ينتظر أن يحدد الاتحاد في غضون الأيام القليلة المقبلة موعد بطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، التي تشهد عادة الفرق المصنفة بدوري أندية السيدات، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة، في الوقت الذي حمل فيه فريق عمان لقب النسخة الماضية، بعد أن حقق الفوز على فريق حرثا في المباراة النهائية.
ويذكر أن فريق عمان تمكن مطلع الموسم الحالي من الفوز بلقب كأس السوبر، بعد أن حقق الفوز على فريق حرثا في المباراة التي جرت في مدينة الحسن الرياضية بإربد.
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