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عمان يواجه اتحاد شباب السلط بـيد السيدات اليوم

11/28/2024 3:10:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تشهد صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، المباراة التي تجمع بين فريقي عمان واتحاد شباب السلط، ضمن لقاءات دوري أندية السيدات لكرة اليد، حيث يسعى فريق عمان إلى مواصلة تقدمه والبقاء في دائرة المنافسة على اللقب، خصوصا وأن الفارق النقطي بينه وبين المتصدر فريق حرثا نقطتين، في الوقت الذي يحاول فيه فريق اتحاد شباب السلط إيقاف منافسه فريق عمان ومواصلة تقديم عروضه المميزة.
المبارة ينتظر أن تحفل بالندية والإثارة خصوصا مع وجود العديد من اللاعبات اللواتي يتمتعن بمستوى جيد، ولديهن الإمكانيات المميزة، إضافة إلى وجود اللاعبات صاحبات الخبرة، وهذا ما يتميز به فريق عمان الذي يعول على لاعبات قادرات على حسم نتيجة المباراة لمصلحتهن، علما أن فريق عمان كان حقق الفوز في مباراة الفريقين التي جمعتهما في مرحلة الذهاب.
وتقام غدا مباراتان في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، حيث يلتقي فريقا حرثا والبتراء عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، بينما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الواحدة والنصف.
ويتصدر فريق حرثا الترتيب العام لمنافسات الدوري، بعد الفوز الذي حققه على منافسه التقليدي فريق عمان 19-14 في ختام مرحلة الذهاب، ما جعله يقترب من استرداد لقب الدوري بانتظار مباراة مرحلة الإياب التي تجمع بين الفريقين، حيث يحتاج فريق عمان في هذه المباراة إلى الفوز بأكثر من 5 أهداف حتى يضمن الظفر باللقب، فيما خسارة فريق عمان بفارق أقل من ذلك يمنحه فرصة الفوز بلقب الدوري.
من ناحية أخرى، ينتظر أن يحدد الاتحاد في غضون الأيام القليلة المقبلة موعد بطولة كأس الأميرة سمية للسيدات، التي تشهد عادة الفرق المصنفة بدوري أندية السيدات، وتقام وفق نظام خروج المغلوب من أول مرة، في الوقت الذي حمل فيه فريق عمان لقب النسخة الماضية، بعد أن حقق الفوز على فريق حرثا في المباراة النهائية.
ويذكر أن فريق عمان تمكن مطلع الموسم الحالي من الفوز بلقب كأس السوبر، بعد أن حقق الفوز على فريق حرثا في المباراة التي جرت في مدينة الحسن الرياضية بإربد.

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