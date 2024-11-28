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تميز شرقاوي في مختلف الألعاب السعودية

11/28/2024 3:04:06 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن المنطقة الشرقية ما يقارب 20% من الأندية الرياضية السعودية، إذ تضم 36 ناديًا من أصل 172 ناديًا عامًا إضافة 3 أندية خاصة تم الموافقة عليها رسميًا، 4 منها تنافس الكبار في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتعتبر أندية الشرقية رائدة في كرة اليد، رفع الأثقال، والسباحة بشكل خاص، ورافدًا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، وفي مايلي نسلط الضوء على أندية الساحل

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