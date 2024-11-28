تميز شرقاوي في مختلف الألعاب السعودية

تميز شرقاوي في مختلف الألعاب السعودية
التاريخ
11/28/2024 3:04:06 PM
(MENAFN
- Al Watan)
تحتضن المنطقة الشرقية ما يقارب 20% من الأندية الرياضية السعودية، إذ تضم 36 ناديًا من أصل 172 ناديًا عامًا إضافة 3 أندية خاصة تم الموافقة عليها رسميًا، 4 منها تنافس الكبار في دوري روشن السعودي للمحترفين، وتعتبر أندية الشرقية رائدة في كرة اليد، رفع الأثقال، والسباحة بشكل خاص، ورافدًا للمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، وفي مايلي نسلط الضوء على أندية الساحل
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