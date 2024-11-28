الاثنين القادم.. تكريم شاعر القمة عايض الزراقي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan)
يقام مساء الاثنين القادم في محافظة الجموم وبالتحديد في قصر الفارس حفل الأحتفاء بأبناء منطقة مكة المكرمة المتميزين و الحاصلين على جوائز حيث سيتم هذا العام 1446 تكريم الشاعر/ عايض بن مثقاب الزراقي بمناسبة حصوله على (جائزة شاعر القمة) في المسابقة التي أقيمت مؤخرا في الرياض.
حيث أستطاع الزراقي من تحقيق المركز الأول بكل جدارة وأستحقاق رغم المنافسة الشرسة من جميع الشعراء المشاركين في هذه المسابقة غير انه بقوة شعاريته وثقته بنفسه استطاع أن يخطف المركز الأول بتفوقه على جميع المشاركين.
ومن جانبه عبر الشاعر/عايض الزراقي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي سيكون حافزا ودافعا له في مشاركاته القادمة.
موجها شكره وتقديره لكل من سانده ووقف معه حتى حصل على هذا اللقب.
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