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الاثنين القادم.. تكريم شاعر القمة عايض الزراقي - جريدة الوطن السعودية

11/28/2024 3:03:40 PM
(MENAFN- Al Watan) يقام مساء الاثنين القادم في محافظة الجموم وبالتحديد في قصر الفارس حفل الأحتفاء بأبناء منطقة مكة المكرمة المتميزين و الحاصلين على جوائز حيث سيتم هذا العام 1446 تكريم الشاعر/ عايض بن مثقاب الزراقي بمناسبة حصوله على (جائزة شاعر القمة) في المسابقة التي أقيمت مؤخرا في الرياض.
حيث أستطاع الزراقي من تحقيق المركز الأول بكل جدارة وأستحقاق رغم المنافسة الشرسة من جميع الشعراء المشاركين في هذه المسابقة غير انه بقوة شعاريته وثقته بنفسه استطاع أن يخطف المركز الأول بتفوقه على جميع المشاركين.
ومن جانبه عبر الشاعر/عايض الزراقي عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الذي سيكون حافزا ودافعا له في مشاركاته القادمة.
موجها شكره وتقديره لكل من سانده ووقف معه حتى حصل على هذا اللقب.

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