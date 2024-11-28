مجموعة ماج القابضة تعلن عن وصول محفظتها العقارية إلى 11.9 مليار دولار

MENAFN - AETOSWire) أعلنت مجموعة ماج القابضة، متعددة الجنسيات والتي تضم شركات مختلفة تنشط في قطاعات متنوعة، أن محفظتها العقاريّة من المشاريع الحالية والمشاريع قيد التطوير بلغت قيمتها 11.9 مليار دولار.

وتشمل الشركات العقارية التابعة لمجموعة ماج القابضة كل من شركة ماج للتطوير العقاري، وكيتورا، و"مجموعة الاستثمار ما وراء البحار" (IGO)، و"إم بي إل MBL"، و "شموس للتطوير العقاري" ، و"آرت أوف ليفينج مول"، إلى جانب ماج للتأجير.

وقال موفق القدّاح، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة: "يشهد قطاع العقارات في دولة الإمارات حالياً طلباً غير مسبوق، مدفوعاً بالرؤية الاستراتيجية والمبادرات التي تطلقها قيادتنا الرشيدة. إن الجهود المستمرة للحكومة في تحسين بيئة الاستثمار جعلت من الإمارات وجهة مفضلة للمستثمرين على مستوى العالم. نحن فخورون بمحفظتنا الواسعة من المشاريع التي تلبي احتياجات فئات متنوعة من العملاء، وتقدّم قيمة مضافة للقطاع العقاري المتنامي. نلتزم في مجموعة ماج القابضة بدعم مسيرة التنمية المستدامة في الإمارات من خلال تطوير مشاريع عقارية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع والمستثمرين على حد سواء."