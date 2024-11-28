PUMA توقع شراكة رائعة طويلة الأمد مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIR )--وقعت شركة PUMA للمستلزمات الرياضية اتفاقية طويلة الأجل مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أحد أكثر الفرق الوطنية شعبية في العالم. ابتداءً من عام 2025، ستقوم PUMA بتجهيز جميع فرق الرجال والنساء والشباب بالإضافة إلى فرق كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية والرياضات الإلكترونية التابعة للاتحاد.

تشتهر البرتغال، بطلة أوروبا 2016 وبطلة دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، بأسلوبها الرائع في اللعب، والذي أكسبها العديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم وأكبر عدد من المتابعين على وسائل من أي اتحاد وطني في جميع أنحاء العالم.

وقال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "كان التعاقد مع منتخب وطني من الدرجة الأولى أحد أولوياتنا في كرة القدم، وأنا متحمس للغاية للترحيب بفريق مشهور مثل البرتغال في عائلة PUMA ". وأضاف: ((نظرًا للعدد الكبير من المشجعين في جميع أنحاء العالم والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجيل القادم من هذا الفريق، فإننا نتطلع إلى البطولات الكبرى المقبلة مثل كأس العالم 2026)).

بالنسبة لشركة PUMA، فإن هذه الصفقة توفر الفرصة لمواصلة كتابة تاريخ كرة القدم البرتغالية. في ستينيات القرن العشرين، أصبحت PUMA شريكة للاعب الأسطوري Eusébio المعروف باسم "O Rei" ("الملك")، والذي صممت له حذاء كرة القدم الشهير PUMA KING. كان Eusébio هداف كأس العالم 1966 عندما قاد فريقه إلى المركز الثالث في البطولة.

قال Fernando Gomes، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "لقد انجذبنا إلى PUMA بسبب الطريقة التي يتفاعلون بها مع الجماهير ويخبرون القصة الفريدة لكل فريق يعملون معه". "نحن نتطلع إلى إنشاء مجموعة مثيرة من المنتجات معهم والتي سوف يتردد صداها مع قاعدة معجبينا الكبيرة في جميع أنحاء العالم".

وستكشف شركة PUMA عن المنتجات الجديدة واتجاهها الإبداعي للشراكة في أوائل عام 2025.

PUMA

تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 70 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظف أكثر من 16,000 شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ/ألمانيا.

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