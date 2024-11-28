PUMA توقع شراكة رائعة طويلة الأمد مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIR )--وقعت شركة PUMA للمستلزمات الرياضية اتفاقية طويلة الأجل مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أحد أكثر الفرق الوطنية شعبية في العالم. ابتداءً من عام 2025، ستقوم PUMA بتجهيز جميع فرق الرجال والنساء والشباب بالإضافة إلى فرق كرة الصالات وكرة القدم الشاطئية والرياضات الإلكترونية التابعة للاتحاد.
تشتهر البرتغال، بطلة أوروبا 2016 وبطلة دوري الأمم الأوروبية 2018/2019، بأسلوبها الرائع في اللعب، والذي أكسبها العديد من المشجعين في جميع أنحاء العالم وأكبر عدد من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي من أي اتحاد وطني لكرة القدم في جميع أنحاء العالم.
وقال Arne Freundt، الرئيس التنفيذي لشركة PUMA: "كان التعاقد مع منتخب وطني من الدرجة الأولى أحد أولوياتنا في كرة القدم، وأنا متحمس للغاية للترحيب بفريق مشهور مثل البرتغال في عائلة PUMA ". وأضاف: ((نظرًا للعدد الكبير من المشجعين في جميع أنحاء العالم والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الجيل القادم من هذا الفريق، فإننا نتطلع إلى البطولات الكبرى المقبلة مثل كأس العالم 2026)).
بالنسبة لشركة PUMA، فإن هذه الصفقة توفر الفرصة لمواصلة كتابة تاريخ كرة القدم البرتغالية. في ستينيات القرن العشرين، أصبحت PUMA شريكة للاعب الأسطوري Eusébio المعروف باسم "O Rei" ("الملك")، والذي صممت له حذاء كرة القدم الشهير PUMA KING. كان Eusébio هداف كأس العالم 1966 عندما قاد فريقه إلى المركز الثالث في البطولة.
قال Fernando Gomes، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "لقد انجذبنا إلى PUMA بسبب الطريقة التي يتفاعلون بها مع الجماهير ويخبرون القصة الفريدة لكل فريق يعملون معه". "نحن نتطلع إلى إنشاء مجموعة مثيرة من المنتجات معهم والتي سوف يتردد صداها مع قاعدة معجبينا الكبيرة في جميع أنحاء العالم".
وستكشف شركة PUMA عن المنتجات الجديدة واتجاهها الإبداعي للشراكة في أوائل عام 2025.
PUMA
تعتبر PUMA واحدة من العلامات التجارية الرياضية الرائدة في العالم في تصميم الأحذية والملابس والإكسسوارات وتطويرها وبيعها وتسويقها. وعلى مدار 70 عامًا، تمكّن القائمون على تلك العلامة التجارية من دفع الرياضة والثقافة بلا توقف إلى الأمام عن طريق إنشاء منتجات سريعة لأسرع الرياضيين في العالم. كما تقدم PUMA منتجات مستوحاة من الأداء ونمط الحياة الرياضية في فئات مثل كرة القدم، والجري، والتدريب، وكرة السلة، والغولف، ورياضة السيارات. كما تتعاون مع المصممين والعلامات التجارية الشهيرة بغية إحضار التأثيرات التي تحدثها الرياضة إلى الثقافة السائدة في الشارع والأزياء. وتمتلك مجموعة PUMA العلامات التجارية PUMA وCobra Golf وstichd. تقوم الشركة بتوزيع منتجاتها في أكثر من 120 دولة، وتوظف أكثر من 16,000 شخص حول العالم، ويقع مقرها الرئيسي في هيرتسوجيناوراخ/ألمانيا.
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