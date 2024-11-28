Cofense وsecurity Matterz تعلنان عن شراكة استراتيجية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Cofense ، الشركة الرائدة وذائعة الصيت في التدريب على التوعية بأمن البريد الإلكتروني (SAT) وحلول الكشف عن تصيُّد المعلومات والاستجابة له (PDR)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع Security Matterz. وهذا التعاو إيذانًا بنضوج جهد تواصل لثلاثة سنوات من المناقشات المتعمقة وسيشهد قيام Security Matterz بدمج حلول Cofense المتطورة في مجموعة منتجاتها لتوسيع عروض أمن البريد الإلكتروني الخاصة بها وتعزيزها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع.
اختارت شركة Security Matterz، التي تشتهر بتقديم خدمات الإدارة عالية المستوى، شركة Cofense لتعزيز خدمات إدارة الأمان الحالية التي تقدَّمها. ستُمكِّنهم هذه الشراكة من الاستفادة من برنامج Cofense إضافةً إلى استغلال قدرات شبكة فريدة تضم أكثر من 35 مليون جهة مُبلغة عن التهديدات لإثراء حلولهم بمعلومات استخباراتية فريدة عن تهديدات البريد الإلكتروني.
ستقدِّم Security Matterz خدمات مُدارة مدعومة بقطاعي منصَّة الدفاع ضد تصيُّد المعلومات من Cofense الرائدة في السوق، مع التركيز على التدريب على التوعية بالأمان واكتشاف تصيُّد المعلومات والاستجابة له. سيتيح هذا التعاون لشركة Security Matterz الارتقاء بقدرتها على تقديم حماية شاملة للبريد الإلكتروني وتصيُّد المعلومات، مما يضمن حصول عملاء الخدمات المُدارة الحاليين على حلول أمان فائقة.
وهذه الإضافة لحلول تصيُّد المعلومات، إذ تُثرى بالذكاء البشري الذي تم التحقُّق منه، تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لخدمة الاكتشاف المُدار والاستجابة له (MDR) من Security Matterz وعروض مراكز العمليات الأمنية (SOC) المُدارة الأخرى. ستُمكِّن هذه الخدمات شركة Security Matterz من مواصلة تقديم خدمات الأمن الإلكتروني الفعَّالة والشاملة التي تحمي من التهديدات الحقيقية والناشئة اليوم، مما يُعدُّ استكمالاً لأي عناصر تحكُّم محيطية موجودة يستخدمها العميل.
وصرَّح David Walsh، نائب رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Cofense، عن الشراكة قائلاً: "يسرُّ شركة Cofense التأكيد على هذه الشراكة الجديدة مع Security Matterz. وإزاء العمل معًا استنادًا إلى مبدأ SI/Resale لعدة سنوات، وتقديم الحلول لبعض أكبر المؤسسات في المملكة، نعتقد أن Security Matterz في مكانة جيدة للغاية لتصبح شريكًا لخدمات الأمن المُدارة. وخلال هذه الفترة الزمنية، راجعنا الموقف بشكلٍ منتظم لاختيار الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة المشتركة. وفي ظل التهديد المتزايد الذي تُشكَّله هجمات تصيُّد المعلومات، ولا سيما مع تزايد استخدام الجهات الفاعلة للتهديدات لقوة الذكاء الاصطناعي، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب".
ومن جانبه، علَّق Muntaser Bdair، الرئيس التنفيذي لشركة Security Matterz، قائلاً: "تُشكِّل الشراكة مع Cofense إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا. تُكمِّل خبرتها في اكتشاف تصيُّد المعلومات والاستجابة لها مهمتنا لتقديم خدمات أمان استثنائية على أكمل وجه. نلتزم التزامًا راسخًا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة لحماية أصولهم الأكثر قيمة."
تُسهِّم الشراكة الاستراتيجية بين Cofense وSecurity Matterz في صياغة رؤية مشتركة لتعزيز تدابير الأمن الإلكتروني وتقديم حلول متطورة لمكافحة المشهد المتطور للتهديدات الإلكترونية.
لمزيد من المعلومات حول الشراكة والخدمات المُقدَّمة، يُرجى التواصل مع:
..
نبذة عن Cofense
توفر ®Cofense حلول الكشف عن التهديدات عبر البريد الإلكتروني ومعالجتها بطريقة فعَّالة لا يوجد لها مثيل في العالم. يتم تشغيل ®Cofense PhishMe وخدمة الكشف عن تصيُّد المعلومات والاستجابة له (PDR) من Cofense بواسطة أكثر من 35 مليون موظف مدرب من Cofense يقومون بالإبلاغ عن التهديدات عبر البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي. تعمل شبكتنا المخصَّصة حصريًا لشركة Cofense على اكتشاف التهديدات التي لا ترصدها أنظمة أمان البريد الإلكتروني الأخرى وإزالتها.
نبذة عن Security Matterz
تُعدُّ Security Matterz واحدةً من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المُدارة المتخصَّصة في تقديم حلول أمان شاملة في الشرق الأوسط. وبالتركيز على الابتكار والتميُّز، تلتزم شركة Security Matterz بتعزيز وضع الأمن الإلكتروني لعملائها في جميع أنحاء منطقة الخليج.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN28112024004146001356ID1108936962