Cofense وsecurity Matterz تعلنان عن شراكة استراتيجية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط الأوسع

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Cofense ، الشركة الرائدة وذائعة الصيت في التدريب على التوعية بأمن البريد الإلكتروني (SAT) وحلول الكشف عن تصيُّد المعلومات والاستجابة له (PDR)، عن إبرام شراكة استراتيجية مع Security Matterz. وهذا التعاو إيذانًا بنضوج جهد تواصل لثلاثة سنوات من المناقشات المتعمقة وسيشهد قيام Security Matterz بدمج حلول Cofense المتطورة في مجموعة منتجاتها لتوسيع عروض أمن البريد الإلكتروني الخاصة بها وتعزيزها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج على نطاق أوسع.

اختارت شركة Security Matterz، التي تشتهر بتقديم خدمات الإدارة عالية المستوى، شركة Cofense لتعزيز خدمات إدارة الأمان الحالية التي تقدَّمها. ستُمكِّنهم هذه الشراكة من الاستفادة من برنامج Cofense إضافةً إلى استغلال قدرات شبكة فريدة تضم أكثر من 35 مليون جهة مُبلغة عن التهديدات لإثراء حلولهم بمعلومات استخباراتية فريدة عن تهديدات البريد الإلكتروني.

ستقدِّم Security Matterz خدمات مُدارة مدعومة بقطاعي منصَّة الدفاع ضد تصيُّد المعلومات من Cofense الرائدة في السوق، مع التركيز على التدريب على التوعية بالأمان واكتشاف تصيُّد المعلومات والاستجابة له. سيتيح هذا التعاون لشركة Security Matterz الارتقاء بقدرتها على تقديم حماية شاملة للبريد الإلكتروني وتصيُّد المعلومات، مما يضمن حصول عملاء الخدمات المُدارة الحاليين على حلول أمان فائقة.

وهذه الإضافة لحلول تصيُّد المعلومات، إذ تُثرى بالذكاء البشري الذي تم التحقُّق منه، تُعدُّ امتدادًا طبيعيًا لخدمة الاكتشاف المُدار والاستجابة له (MDR) من Security Matterz وعروض مراكز العمليات الأمنية (SOC) المُدارة الأخرى. ستُمكِّن هذه الخدمات شركة Security Matterz من مواصلة تقديم خدمات الأمن الإلكتروني الفعَّالة والشاملة التي تحمي من التهديدات الحقيقية والناشئة اليوم، مما يُعدُّ استكمالاً لأي عناصر تحكُّم محيطية موجودة يستخدمها العميل.

وصرَّح David Walsh، نائب رئيس المبيعات لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة Cofense، عن الشراكة قائلاً: "يسرُّ شركة Cofense التأكيد على هذه الشراكة الجديدة مع Security Matterz. وإزاء العمل معًا استنادًا إلى مبدأ SI/Resale لعدة سنوات، وتقديم الحلول لبعض أكبر المؤسسات في المملكة، نعتقد أن Security Matterz في مكانة جيدة للغاية لتصبح شريكًا لخدمات الأمن المُدارة. وخلال هذه الفترة الزمنية، راجعنا الموقف بشكلٍ منتظم لاختيار الوقت المناسب لإطلاق هذه المبادرة المشتركة. وفي ظل التهديد المتزايد الذي تُشكَّله هجمات تصيُّد المعلومات، ولا سيما مع تزايد استخدام الجهات الفاعلة للتهديدات لقوة الذكاء الاصطناعي، فإننا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب".

ومن جانبه، علَّق Muntaser Bdair، الرئيس التنفيذي لشركة Security Matterz، قائلاً: "تُشكِّل الشراكة مع Cofense إنجازًا مهمًا بالنسبة لنا. تُكمِّل خبرتها في اكتشاف تصيُّد المعلومات والاستجابة لها مهمتنا لتقديم خدمات أمان استثنائية على أكمل وجه. نلتزم التزامًا راسخًا بتزويد عملائنا بحلول مبتكرة لحماية أصولهم الأكثر قيمة."

تُسهِّم الشراكة الاستراتيجية بين Cofense وSecurity Matterz في صياغة رؤية مشتركة لتعزيز تدابير الأمن الإلكتروني وتقديم حلول متطورة لمكافحة المشهد المتطور للتهديدات الإلكترونية.

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نبذة عن Cofense

توفر ®Cofense حلول الكشف عن التهديدات عبر البريد الإلكتروني ومعالجتها بطريقة فعَّالة لا يوجد لها مثيل في العالم. يتم تشغيل ®Cofense PhishMe وخدمة الكشف عن تصيُّد المعلومات والاستجابة له (PDR) من Cofense بواسطة أكثر من 35 مليون موظف مدرب من Cofense يقومون بالإبلاغ عن التهديدات عبر البريد الإلكتروني في الوقت الفعلي. تعمل شبكتنا المخصَّصة حصريًا لشركة Cofense على اكتشاف التهديدات التي لا ترصدها أنظمة أمان البريد الإلكتروني الأخرى وإزالتها.

نبذة عن Security Matterz

تُعدُّ Security Matterz واحدةً من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات المُدارة المتخصَّصة في تقديم حلول أمان شاملة في الشرق الأوسط. وبالتركيز على الابتكار والتميُّز، تلتزم شركة Security Matterz بتعزيز وضع الأمن الإلكتروني لعملائها في جميع أنحاء منطقة الخليج.

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