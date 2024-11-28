شركة Welspun One تُطلق أكبر منشأة للخدمات اللوجستية في الهند باستثمار قدره 325 مليون دولار أمريكي

(BUSINESS WIRE )-- تعتزم شركة Welspun One الهندية المتطورة الأسرع نموًا والمتخصصة في إدارة الخدمات اللوجيستية والعقارات الصناعية؛ ضخ استثمارات بقيمة 325 مليون دولار أمريكي في أكبر مجمع تخزين من الدرجة الأولى أحادي الموقع بالبلاد، وذلك ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة (SEZ) التابعة لهيئة Jawaharlal Nehru Authority (JNPA) في نافي مومباي (الهند). وقد كانت خطة التصميم الأولية لهذا المجمع تقضي بإنشائه على مساحة 1.2 مليون قدم مربعة باستثمار يبلغ نحو 84 مليون دولار أمريكي، ولكن الشركة اتخذت قرارًا الآن بشأن زيادة حجم المشروع لتصل مساحته إلى نحو 4.45 ملايين قدم مربعة من المساحات المبنية (BUA) بغية تلبية الطلب المتزايد على خدمات التصدير والاستيراد في ميناء JNPA.

يعد ميناء JNPA، الذي يتولى مهمة الإشراف على نحو 35% من حركة النقل البحري في الهند، أكبر ميناء للحاويات من حيث الطاقة الإنتاجية. فهو يتمتع بموقع إستراتيجي يؤهله لتقديم فرصة غير مسبوقة لقطاع المناطق الاقتصادية الخاصة (SEZ) ومناطق التجارة الحرة والمستودعات (FTWZ) لتوسيع نطاقها، خصوصًا وأن المنطقة واجهت تاريخيًا قيودًا متعلقة بحلول المنشآت المتكاملة. ولكن منشأة Welspun One تعمل على رأب هذه الفجوة، إذ تقدم حلولاً لوجستية متكاملة وفعالة من حيث التكلفة للشركات عبر قطاعات متنوعة، مثل المواد الكيميائية والسيارات والسلع الاستهلاكية السريعة الحركة (FMCG) والأدوية والإلكترونيات في منطقة ذات إمكانات عالية.

توفر المنشأة مزايا لا مثيل لها، لما تتمتع به من موقع إستراتيجي على بُعد 5 كيلو مترات من محطات الموانئ مع إمكانية الوصول المباشر إلى السفن، ناهيك عن قربها أيضًا من شبكات النقل الحيوية، مثل الطرق السريعة الوطنية، والممر المخصص للشحن (الغربي)، وجسر مومباي العابر للميناء (MTHL)، ومطار نافي مومباي المرتقب، مما يمنحها ميزة لوجستية كبيرة. أضف إلى ذلك أن هذا المشروع الضخم يتميز بمساحة تخزين قدرها 3.95 ملايين قدم مربعة، ومساحة مكتبية من الدرجة الأولى قدرها 0.25 مليون قدم مربعة، ومساحة صناعية قدرها 0.25 مليون قدم مربعة.

تم تصميم المجمع لتحقيق أقصى كفاءة تشغيلية، إذ يتضمن طابقًا أرضيًا وطابقين إضافيين، بحيث يبلغ الارتفاع بين كل طابق وآخر 12 مترًا، إلى جانب احتوائه على منحدرات أحادية الاتجاه بعرض 30 قدمًا لضمان الحركة السلسة للبضائع بين الطوابق. إضافةً إلى ذلك، يتمتع المجمع بقدرة تحميل أرضية قدرها 6 أطنان، كما يستوعب أكثر من 400,000 منصة نقالة، ويتوفر به موقف سيارات يسع أكثر من 600 شاحنة. وتجدر هنا الإشارة إلى أن المنشأة تعد رسميًا أكبر مجمع تخزين صناعي أحادي الموقع في الهند، إذ تعيد رسم ملامح معايير المنظومة اللوجستية المتكاملة، وذلك بفضل طاقتها الإنتاجية السنوية البالغة 36,000 وحدة مكافئة للحاوية البالغ طولها 20 قدمًا (TEU).

لا يعد المشروع مركزًا لوجستيًا فحسب، بل إنه يلعب أيضًا دورًا إستراتيجيًا حيويًا في دعم الأعمال. ليس هذا فحسب، فهو أيضًا يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي، إذ إنه من المتوقع أن يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 5,000 فرد. إضافةً إلى ذلك، ونظرًا لكونه جزءًا من منطقة اقتصادية خاصة (SEZ) معلنة، فإنه يوفر للمستفيدين مزايا إضافية، مثل الإعفاء من ضريبة السلع والخدمات (GST)، وتأجيل الرسوم الجمركية، وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي، وتقليل مخاطر الاحتجاز أو التأخير، وكل هذه الميزات من شأنها تيسير الحركة السلسة للبضائع وإدارة محسنة للمخزون، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف خفضًا هائلاً يصل إلى 15%. علاوة على ذلك، يطول الكفاءة اللوجستية للميناء تحسين كبير، مما يجعل المشروع مركزًا مثاليًا للشركات الدولية التي تسعى إلى تحسين سلاسل التوريد الخاصة بها.

في معرض تعليقه على هذا التطور، صرح السيد Anshul Singhal، المدير الإداري لشركة Welspun One ، قائلاً: "لطالما كانت منظومة الموانئ في الهند في حاجة ماسة إلى حل لوجستي لا يقتصر على التركيز على التخزين فحسب. لذا، من المتوقع أن تحدث هذه المنشأة تغييرًا جذريًا في عمليات الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد في الهند، وستعزز مكانة الهند في عالم التجارة العالمية، ناهيك عن زيادة سهولة ممارسة الأعمال، وعن طريق تحديد الموقع الإستراتيجي والتعاون مع فريق عالمي المستوى من المصممين والمهندسين من اليابان وسنغافورة والشرق الأوسط، فنحن نبني منشأة دولية من شأنها تحقيق الهدفين الرئيسيين المتمثلين في الفعالية والكفاءة من حيث التكلفة. وأود أن أشير إلى أن هذا المشروع الاستثماري لا يمثل علامة فارقة في رحلة شركة Welspun One فحسب، بل يعد خطوة جريئة ناجحة على طريق إحداث تغيير جذري في عالم الخدمات اللوجستية في الهند."

وفي معرض تعليقه على الإنجاز، صرح السيد Balkrishan Goenka ، رئيس مجلس إدارة شركة Welspun World، قائلاً: "لقد نجحنا مؤخرًا في جمع 325 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك التزامات استثمارات مشتركة مقدرة بنحو 84 مليون دولار أمريكي) للصندوق 2، وهذا من شأنه التأكيد على ثقة المستثمرين في إستراتيجيتنا وقدرتنا على إنشاء مشروعات تطوير مدفوعة بالطلب وترتكز على الخدمات اللوجستية، وفي ظل تخصيص نحو 70% من التمويل بالفعل لصالح مشروعات معينة واستخدام 45% منه، فإننا ننفذ مشروعاتنا بكفاءة وسرعة تميزنا عن الآخرين. ثم إن هذا المشروع الكائن في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة JNPA يعد عنصرًا أساسيًا ضاربًا في رؤيتنا الهادفة إلى مواكبة قصة نمو الهند وإعادة رسم ملامح البنية التحتية للخدمات اللوجستية."

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