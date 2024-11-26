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تم تجميعه خلال 30 سنةلآلئ آل محمود تبهر الزوار بأفخم عقد في تاريخها.. وأكبر لؤلؤة

11/26/2024 7:16:41 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تبهر‭ ‬مجوهرات‭ ‬لآلئ‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬العربية‭ ‬2024‭ ‬بأفخم‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والذي‭ ‬يضم‭ ‬9‭ ‬صفوف‭ ‬متراصة‭ ‬من‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تجميعه‭ ‬طوال‭ ‬30‭ ‬عاما‭. ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الألماس‭ ‬البراق‭ ‬يضم‭ ‬لؤلؤة‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭ ‬للغاية‭.‬

وقال‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬محمود،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمجوهرات‭ ‬آل‭ ‬محمود‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬سعر‭ ‬القطعتين‮»‬،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬سنة،‭ ‬وقبل‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬انطلاق‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تصنيع‭ ‬العقد‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حرصنا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬قطع‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬هذا‭ ‬العقد‭ ‬مجهودا‭ ‬متواصلا‭ ‬تضمن‭ ‬إبداع‭ ‬واهتمام‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬تصميمه،‭ ‬ويعكس‭ ‬شغفنا‭ ‬المستمر‭ ‬لتلبية‭ ‬تطلعات‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قدمت‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬مجموعات‭ ‬تبرز‭ ‬الابتكار‭ ‬والتجديد،‭ ‬مخصصة‭ ‬لتلبية‭ ‬أذواق‭ ‬الفتيات‭ ‬الصغيرات‭ ‬والشابات،‭ ‬وذات‭ ‬تصاميم‭ ‬تعكس‭ ‬الأناقة‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬قاردن‭ ‬كولكشن‮»‬،‭ ‬‮«‬تسل‭ ‬كولكشن‮»‬،‭ ‬و«الرويال‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬أصبح‭ ‬الخيار‭ ‬المفضل‭ ‬للجيل‭ ‬الجديد،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تصميم‭ ‬عقود‭ ‬اللؤلؤ‭ ‬يتطلب‭ ‬مهارات‭ ‬دقيقة‭ ‬واهتمامًا‭ ‬بأدق‭ ‬التفاصيل‭ ‬لضمان‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬الأكثر‭ ‬تميزًا‭.‬

وكشف‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬عن‭ ‬خطوة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬المجموعة‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬بوتيك‭ ‬فاخر‭ ‬بمساحة‭ ‬200‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬المراسي‭ ‬بحلول‭ ‬منتصف‭ ‬2025،‭ ‬والذي‭ ‬سيضم‭ ‬قسمًا‭ ‬مخصصًا‭ ‬لمتحف‭ ‬يعرض‭ ‬قطعًا‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬اللؤلؤ،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التاريخ‭ ‬الغني‭ ‬لهذه‭ ‬الصناعة‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬مجوهرات‭ ‬لآلئ‭ ‬آل‭ ‬محمود‭ ‬تواصل‭ ‬ريادتها‭ ‬بالسوق‭ ‬البحريني‭ ‬والدولي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالجودة‭ ‬والإبداع،‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬ثلاثة‭ ‬متاجر‭ ‬حاليًا‭ ‬تقدم‭ ‬خدماتها‭ ‬للعملاء‭ ‬المحليين‭ ‬والدوليين،‭ ‬مؤكدة‭ ‬بذلك‭ ‬مكانتها‭ ‬كأحد‭ ‬أبرز‭ ‬صناع‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

كلمات دالة

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