تم تجميعه خلال 30 سنةلآلئ آل محمود تبهر الزوار بأفخم عقد في تاريخها.. وأكبر لؤلؤة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تبهر مجوهرات لآلئ آل محمود هذا العام زوار معرض المجوهرات العربية 2024 بأفخم عقد في تاريخها، والذي يضم 9 صفوف متراصة من اللؤلؤ الطبيعي الذي تم تجميعه طوال 30 عاما. كما كشفت عن عقد من الألماس البراق يضم لؤلؤة من الحجم الكبير للغاية.
وقال محمد آل محمود، المدير العام لمجوهرات آل محمود: «لا يمكن الحديث عن سعر القطعتين»، مضيفا: «بعد أكثر من 30 سنة، وقبل 10 أيام فقط من موعد انطلاق معرض الجواهر العربية 2024، تم الانتهاء من تصنيع العقد الأكبر في تاريخ الشركة».
وأضاف: «حرصنا هذا العام على تقديم قطع غير مسبوقة، حيث يمثل هذا العقد مجهودا متواصلا تضمن إبداع واهتمام القائمين على تصميمه، ويعكس شغفنا المستمر لتلبية تطلعات عملائنا في كل مكان».
وأضاف آل محمود أن الشركة قدمت خلال المعرض مجموعات تبرز الابتكار والتجديد، مخصصة لتلبية أذواق الفتيات الصغيرات والشابات، وذات تصاميم تعكس الأناقة مثل «قاردن كولكشن»، «تسل كولكشن»، و«الرويال». وأكد أن اللؤلؤ أصبح الخيار المفضل للجيل الجديد، مشيرًا إلى أن تصميم عقود اللؤلؤ يتطلب مهارات دقيقة واهتمامًا بأدق التفاصيل لضمان الحصول على القطع الأكثر تميزًا.
وكشف آل محمود عن خطوة جديدة في تاريخ المجموعة تتمثل في افتتاح بوتيك فاخر بمساحة 200 متر مربع في مجمع المراسي بحلول منتصف 2025، والذي سيضم قسمًا مخصصًا لمتحف يعرض قطعًا فريدة من اللؤلؤ، ما يعكس التاريخ الغني لهذه الصناعة.
الجدير بالذكر أن مجوهرات لآلئ آل محمود تواصل ريادتها بالسوق البحريني والدولي من خلال الالتزام بالجودة والإبداع، مع وجود ثلاثة متاجر حاليًا تقدم خدماتها للعملاء المحليين والدوليين، مؤكدة بذلك مكانتها كأحد أبرز صناع المجوهرات في المنطقة.
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