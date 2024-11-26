بالتعاون مع مصممة بريطانية شهيرة ((ديفجي أوروم)) تطلق مجموعة حصرية من 5 قطع فقط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كشفت ديفيكا ديفجي، المصممة الإبداعية لـ«ديفجي أوروم»، خلال مشاركتها في معرض الجواهر العربية هذا العام، عن إطلاق مجموعة المجوهرات الحصرية
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Gwenllian »، التي تم تطويرها بالتعاون مع المصممة البريطانية الشهيرة جين بيرسون. وأوضحت ديفيكا أن هذه المجموعة تمثل علامة فارقة في مسيرة الشركة، حيث تمثل مزيجًا متناغمًا بين الفخامة التقليدية والابتكار العصري.
وقالت ديفيكا: «إن مجموعة ( Gwenllian ) هي إصدار محدود للغاية، حيث تتوافر خمس قطع فقط من كل تصميم. وأن هذه التصاميم المميزة تكاد تكون لا تقدر بثمن، ونحن فخورون للغاية بالتعاون مع المصممة المبدعة جين بيرسون، التي أضافت بصمتها الفريدة إلى هذه المجموعة».
وتتميز المجموعة، التي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض لندن للأزياء، بتصاميم مستوحاة من الحلقات السلتية التقليدية، مع استخدام أحجار اللازورد والمالاكيت لإضفاء لمسة من الفخامة. وأكدت ديفيكا أن كل قطعة تمثل تحفة فنية تجمع بين جمال الشرق والغرب.
وفي سياق حديثها عن خطط الشركة المستقبلية، أشارت ديفيكا إلى أن «ديفجي أورم» تواصل توسعها خارج حدود المملكة، حيث افتتحت مؤخرًا فرعًا جديدًا في قطر، مع خطط لافتتاح متاجر جديدة. كما كشفت عن توجه الشركة لدخول الأسواق العالمية، مؤكدة أن التوسع الدولي جزء أساسي من رؤية الشركة.
وأضافت ديفيكا: «التوسع خارج المملكة خطوة طبيعية لنا كعلامة تجارية نسعى لجعلها عالمية. ونعمل على تقديم تصاميم فريدة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعين في جميع أنحاء العالم. ونحن ندرس أيضًا فرصًا في أسواق جديدة لتعزيز حضورنا الإقليمي والدولي».
واختتمت ديفيكا حديثها مؤكدة أن «ديفجي أورم» تظل ملتزمة بتقديم أعلى معايير الجودة والإبداع، لتعزيز مكانتها كإحدى أبرز علامات المجوهرات في المنطقة والعالم.
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