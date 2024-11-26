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بالتعاون مع مصممة بريطانية شهيرة ((ديفجي أوروم)) تطلق مجموعة حصرية من 5 قطع فقط

11/26/2024 7:16:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كشفت‭ ‬ديفيكا‭ ‬ديفجي،‭ ‬المصممة‭ ‬الإبداعية‭ ‬لـ«ديفجي‭ ‬أوروم‮»‬،‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬الحصرية‭
‬‮«‬ Gwenllian ‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تطويرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصممة‭ ‬البريطانية‭ ‬الشهيرة‭ ‬جين‭ ‬بيرسون‭. ‬وأوضحت‭ ‬ديفيكا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬علامة‭ ‬فارقة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الشركة،‭ ‬حيث‭ ‬تمثل‭ ‬مزيجًا‭ ‬متناغمًا‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬التقليدية‭ ‬والابتكار‭ ‬العصري‭.‬

وقالت‭ ‬ديفيكا‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مجموعة‭ (‬ Gwenllian ‭) ‬هي‭ ‬إصدار‭ ‬محدود‭ ‬للغاية،‭ ‬حيث‭ ‬تتوافر‭ ‬خمس‭ ‬قطع‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تصميم‭. ‬وأن‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬المميزة‭ ‬تكاد‭ ‬تكون‭ ‬لا‭ ‬تقدر‭ ‬بثمن،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المصممة‭ ‬المبدعة‭ ‬جين‭ ‬بيرسون،‭ ‬التي‭ ‬أضافت‭ ‬بصمتها‭ ‬الفريدة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‮»‬‭.‬

وتتميز‭ ‬المجموعة،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬لندن‭ ‬للأزياء،‭ ‬بتصاميم‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬الحلقات‭ ‬السلتية‭ ‬التقليدية،‭ ‬مع‭ ‬استخدام‭ ‬أحجار‭ ‬اللازورد‭ ‬والمالاكيت‭ ‬لإضفاء‭ ‬لمسة‭ ‬من‭ ‬الفخامة‭. ‬وأكدت‭ ‬ديفيكا‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬تمثل‭ ‬تحفة‭ ‬فنية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬جمال‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬حديثها‭ ‬عن‭ ‬خطط‭ ‬الشركة‭ ‬المستقبلية،‭ ‬أشارت‭ ‬ديفيكا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ديفجي‭ ‬أورم‮»‬‭ ‬تواصل‭ ‬توسعها‭ ‬خارج‭ ‬حدود‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬افتتحت‭ ‬مؤخرًا‭ ‬فرعًا‭ ‬جديدًا‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لافتتاح‭ ‬متاجر‭ ‬جديدة‭. ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬توجه‭ ‬الشركة‭ ‬لدخول‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬التوسع‭ ‬الدولي‭ ‬جزء‭ ‬أساسي‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬الشركة‭.‬

وأضافت‭ ‬ديفيكا‭: ‬‮«‬التوسع‭ ‬خارج‭ ‬المملكة‭ ‬خطوة‭ ‬طبيعية‭ ‬لنا‭ ‬كعلامة‭ ‬تجارية‭ ‬نسعى‭ ‬لجعلها‭ ‬عالمية‭. ‬ونعمل‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تصاميم‭ ‬فريدة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬المتنوعين‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬ونحن‭ ‬ندرس‭ ‬أيضًا‭ ‬فرصًا‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬جديدة‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضورنا‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬ديفيكا‭ ‬حديثها‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬ديفجي‭ ‬أورم‮»‬‭ ‬تظل‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتقديم‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‭ ‬والإبداع،‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬كإحدى‭ ‬أبرز‭ ‬علامات‭ ‬المجوهرات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭. ‬

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