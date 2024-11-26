بيلا حديد تنضم كسفيرة عالمية لدار شوبارد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

التقطت‭ ‬رشاقة‭ ‬وحيوية‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬صور‭ ‬مذهلة‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر،‭ ‬فقد‭ ‬عهدت‭ ‬شوبارد‭ ‬بهذه‭ ‬الحملة‭ ‬الإعلانية‭ ‬للرؤية‭ ‬الإبداعية‭ ‬للمصور‭ ‬الفوتوغرافي‭ ‬الشهير‭ ‬عالميا‭ ‬‮«‬السدير‭ ‬ماكليلان‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬أبدع‭ ‬بعضاً‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬إعلانات‭ ‬شوبارد‭ ‬شهرة‭ ‬ورمزية‭. ‬مع‭ ‬شعرها‭ ‬المنسدل‭ ‬بأناقة‭ ‬وارتدائها‭ ‬حلة‭ ‬أنيقة‭ ‬وبسيطة،‭ ‬تطل‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬مفعمة‭ ‬بالثقة‭ ‬أمام‭ ‬عدسة‭ ‬ماكليلان‭ ‬وتشع‭ ‬بجمالها‭ ‬الأخاذ،‭ ‬لتجسد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬مثالي‭ ‬أناقة‭ ‬ومفهوم‭ ‬الحياة‭ ‬المفعمة‭ ‬بالبهجة‭ ‬في‭ ‬مجموعات‭ ‬الدار‭: ‬

‭(‬ Haute ‭ ‬ Joaillerie ‭)‬،‭ ‬و‭(‬ Happy ‭ ‬ Hearts ‭)‬،‭ ‬و‭(‬ Happy ‭ ‬ Sport ‭)‬،‭ ‬و‭(‬ Happy ‭ ‬ Diamonds ‭)‬،‭ ‬و‭(‬ Ice ‭ ‬ Cube ‭)‬،‭ ‬و‭(‬ Alpine ‭ ‬ Eagle ‭). ‬وتظهر‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬الجديدة‭ ‬الساحرة‭ ‬مدى‭ ‬البراعة‭ ‬الحرفية‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بها‭ ‬شوبارد‭ ‬كما‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جمال‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬الفاتن‭.‬

ويعتبر‭ ‬تعيين‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬كسفيرة‭ ‬عالمية‭ ‬لدار‭ ‬شوبارد‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬ودار‭ ‬شوبارد‭. ‬ومع‭ ‬إرث‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬عاماً،‭ ‬وبراعة‭ ‬شوبارد‭ ‬في‭ ‬الحرفية‭ ‬الرفيعة،‭ ‬ونهجها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬وعطاءها‭ ‬اللامحدود،‭ ‬والتزامها‭ ‬بنشر‭ ‬القيم‭ ‬الإيجابية‭ ‬ومفهوم‭ ‬الحياة‭ ‬المفعمة‭ ‬بالبهجة،‭ ‬اكتسبت‭ ‬الدار‭ ‬مكانة‭ ‬فريدة‭ ‬ومتميزة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الترف‭ ‬ – ‭ ‬لحد‭ ‬فتنت‭ ‬فيه‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬بعلامة‭ ‬شوبارد‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬ارتدت‭ ‬إبداعات‭ ‬الدار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬ضمن‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭.‬

وقالت‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬معجبة‭ ‬للغاية‭ ‬بالبراعة‭ ‬الحرفية‭ ‬لدار‭ ‬شوبارد،‭ ‬فقد‭ ‬كنت‭ ‬معجبة‭ ‬بإبداعاتها‭ ‬لسنوات‭ ‬عديدة‭. ‬وأنا‭ ‬سعيدة‭ ‬جداً‭ ‬بانضمامي‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬شوبارد‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جهتها‭ ‬تقول‭ ‬كارولين‭ ‬شوفوليه،‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬والمدير‭ ‬الإبداعي‭ ‬لدار‭ ‬شوبارد‭: ‬‮«‬تجسد‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬روح‭ ‬شوبارد‭ ‬بما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬صفات‭ ‬متناغمة‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الأناقة‭ ‬العفوية،‭ ‬وحب‭ ‬الحياة،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ساحر‭ ‬حقاً‭ ‬ويتناغم‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تمثله‭ ‬ساعاتنا‭ ‬ومجوهراتنا‭. ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لبدء‭ ‬هذه‭ ‬الرحلة‭ ‬الجديدة‭ ‬معاً‮»‬‭.‬

بدأت‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬مسيرتها‭ ‬المهنية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬السادسة‭ ‬عشرة،‭ ‬فظهرت‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين‭ ‬على‭ ‬أغلفة‭ ‬ثلاثين‭ ‬نسخة‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬مجلة‭ ‬فوغ،‭ ‬ما‭ ‬عزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كأيقونة‭ ‬عالمية‭ ‬للأزياء‭ ‬وكشخصية‭ ‬ملهمة‭ ‬وجذابة‭. ‬كما‭ ‬اختارتها‭ ‬مجلة‭ ‬تايم‭ ‬كواحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬100‭ ‬شخصية‭ ‬مؤثرة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‭. ‬وتم‭ ‬تكريمها‭ ‬أيضاً‭ ‬باللقب‭ ‬المرموق‭ ‬‮«‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬لهذا‭ ‬العام‮»‬‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الأزياء‭ ‬البريطانية‭ ‬لعام‭ ‬2022‭. ‬وتواصل‭ ‬بيلا‭ ‬حديد‭ ‬ترك‭ ‬تأثيرها‭ ‬الساحر‭ ‬على‭ ‬العالم‭ ‬بفضل‭ ‬جمالها‭ ‬البارع‭ ‬وأناقتها‭ ‬الطبيعية‭ ‬وقوة‭ ‬شخصيتها‭ ‬وثقتها‭ ‬بنفسها‭ ‬بأسلوبها‭ ‬المميز‭. ‬وتتابع‭ ‬اليوم‭ ‬تقدمها‭ ‬لتصبح‭ ‬رائدة‭ ‬أعمال‭ ‬ناجحة‭ ‬بإطلاق‭ ‬شركتها‭ (‬ Kin ‭ ‬ Euphorics ‭) ‬للمشروبات‭ ‬غير‭ ‬الكحولية‭ ‬وعلامتها‭ ‬التجارية‭ ‬الخاصة‭ ‬لبارفان‭ ‬البشرة‭ (‬ Orebella ‭). ‬

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