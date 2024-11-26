بيلا حديد تنضم كسفيرة عالمية لدار شوبارد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت شركة شوبارد اختيارها لعارضة الأزياء ورائدة الأعمال بيلا حديد كسفيرة عالمية جديدة للدار، ليحتفي هذا التعاون التاريخي بعودة بيلا حديد المكللة بالنجاح إلى ساحة الموضة، ويبشر ببداية فصل جديد لدار شوبارد التي تصوغ إبداعات عاطفية نفيسة، تواصل فيه تطوير ما تقدمه من ساعات ومجوهرات، لا سيما أن الدار تشتهر بحرفيتها الاستثنائية والتزامها الراسخ بأعلى المعايير الأخلاقية والبيئية.
التقطت رشاقة وحيوية بيلا حديد في ست صور مذهلة سيتم الكشف عنها في وسائل الإعلام في مطلع شهر سبتمبر، فقد عهدت شوبارد بهذه الحملة الإعلانية للرؤية الإبداعية للمصور الفوتوغرافي الشهير عالميا «السدير ماكليلان» الذي أبدع بعضاً من أكثر إعلانات شوبارد شهرة ورمزية. مع شعرها المنسدل بأناقة وارتدائها حلة أنيقة وبسيطة، تطل بيلا حديد مفعمة بالثقة أمام عدسة ماكليلان وتشع بجمالها الأخاذ، لتجسد على نحو مثالي أناقة ومفهوم الحياة المفعمة بالبهجة في مجموعات الدار:
( Haute Joaillerie )، و( Happy Hearts )، و( Happy Sport )، و( Happy Diamonds )، و( Ice Cube )، و( Alpine Eagle ). وتظهر هذه الصور الجديدة الساحرة مدى البراعة الحرفية التي تتميز بها شوبارد كما تسلط الضوء على جمال بيلا حديد الفاتن.
ويعتبر تعيين بيلا حديد كسفيرة عالمية لدار شوبارد محطة مهمة لكل من بيلا حديد ودار شوبارد. ومع إرث يمتد إلى أكثر من 160 عاماً، وبراعة شوبارد في الحرفية الرفيعة، ونهجها الرائد في مجال الاستدامة، وعطاءها اللامحدود، والتزامها بنشر القيم الإيجابية ومفهوم الحياة المفعمة بالبهجة، اكتسبت الدار مكانة فريدة ومتميزة في مجال الترف – لحد فتنت فيه بيلا حديد بعلامة شوبارد منذ أن ارتدت إبداعات الدار لأول مرة في عام 2021 ضمن مهرجان كان السينمائي.
وقالت بيلا حديد: «أنا معجبة للغاية بالبراعة الحرفية لدار شوبارد، فقد كنت معجبة بإبداعاتها لسنوات عديدة. وأنا سعيدة جداً بانضمامي إلى عائلة شوبارد».
ومن جهتها تقول كارولين شوفوليه، الرئيس المشارك والمدير الإبداعي لدار شوبارد: «تجسد بيلا حديد روح شوبارد بما تمتلكه من صفات متناغمة تجمع بين الأناقة العفوية، وحب الحياة، وهو أمر ساحر حقاً ويتناغم تماماً مع ما تمثله ساعاتنا ومجوهراتنا. ونحن متحمسون لبدء هذه الرحلة الجديدة معاً».
بدأت بيلا حديد مسيرتها المهنية الرائدة في مجال الأزياء في سن السادسة عشرة، فظهرت على مر السنين على أغلفة ثلاثين نسخة مختلفة من مجلة فوغ، ما عزز مكانتها كأيقونة عالمية للأزياء وكشخصية ملهمة وجذابة. كما اختارتها مجلة تايم كواحدة من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2023. وتم تكريمها أيضاً باللقب المرموق «عارضة الأزياء لهذا العام» في حفل توزيع جوائز الأزياء البريطانية لعام 2022. وتواصل بيلا حديد ترك تأثيرها الساحر على العالم بفضل جمالها البارع وأناقتها الطبيعية وقوة شخصيتها وثقتها بنفسها بأسلوبها المميز. وتتابع اليوم تقدمها لتصبح رائدة أعمال ناجحة بإطلاق شركتها ( Kin Euphorics ) للمشروبات غير الكحولية وعلامتها التجارية الخاصة لبارفان البشرة ( Orebella ).
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