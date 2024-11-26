ممثلو ((البحرين للمجوهرات)): اهتمام ولي العهد رئيس الوزراء بصناعة المعارض يعزز موقع المملكة الريادي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
علامات جديدة تشارك لأول مرة تحت مظلة مركز البحرين للمجوهرات
قطع حصرية تعرض خصيصا في البحرين.. ومجموعة من النوادر من حول العالم
تصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم
عبر ممثلو مركز البحرين للمجوهرات عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على رعايته «معرض الجواهر العربية 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء (26 نوفمبر 2024) بمركز البحرين العالمي للمعارض، مؤكدين حرص سموه على الاهتمام بصناعة المعارض في المملكة، والتي تسهم في تعزيز موقع مملكة البحرين الريادي على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات بفضل ما تتمتع به من مقومات تنافسية وكفاءات وطنية واعدة عززت من قدرتها على جذب مختلف الفعاليات الإقليمية والدولية.
وأعلن ممثلو مركز البحرين للمجوهرات مشاركة مجموعة من العلامات التجارية لأول مرة تحت مظلة المركز، عبر مجموعات جديدة وحصرية من الساعات والمجوهرات الفاخرة وتصاميم فريدة تم إعدادها خصيصًا للسوق البحريني، وتشمل تلك العلامات المتخصصة في مجال المجوهرات كلا من أدلر السويسرية وجيهان السويسرية ومعوض وبالعربي و HRH ، التي تميزت بابتكاراتها الراقية وحرفيتها العالية. أما في مجال الساعات فتشارك لأول مرة علامة بيفير.
ويعدّ جناح مركز البحرين للمجوهرات الجناح الأبرز إذ يضم أكثر من 90 علامة تجارية فاخرة تشارك في معرض البحرين للمجوهرات في نسخته هذا العام، ويضم الجناح أبرز القطع والنوادر المميزة حول العالم والتي قام بتصميمها وتنفيذها أبرز المصممين العالميين بكل حرفية وإتقان بشكل يدوي في أفضل المصانع.
ووسط مساحات صممت بشكل مميز لتعبر عن الفخامة والرقي، يخصص الجناح أقساما متفرقة ومتخصصة لكل علامة تجارية عالمية ليقدم كافة التشكيلات الخاصة بالعلامة وليبرز القطع المميزة إلى جانب تقديمه كافة المعلومات اللازمة حول كل قطعة من قبل فريق متخصص يمتلك الخبرة الواسعة في مجال المجوهرات مما جعل الجناح وجهة مثالية ومقصداً لعشاق الفخامة والموضة.
وعبرت دينا شيرازي، المدير الإداري لمركز البحرين للمجوهرات، عن حماسها الكبير، قائلة: «نحن فخورون بتقديم هذه المجموعة الحصرية لأول مرة في البحرين. تعاوننا مع علامات تجارية عالمية مثل أدلر ومعوض يعكس التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا الباحثين عن التميز والجودة». وأضافت: «كل قطعة في المجموعات المعروضة تجسد الحرفية العالية والابتكار الذي نسعى لتقديمه».
وأكدت رحمة شيرازي، مديرة المركز أن المعرض يمثل منصة للكشف عن قطع استثنائية لم يسبق عرضها في البحرين، مشيرة إلى أن بعض التصاميم تم إعدادها خصيصًا لهذا السوق. وقالت: «نحن نقدم لعملائنا تصاميم استثنائية تجمع بين الفخامة والابتكار باستخدام أفخم المواد مثل الألماس والأحجار الكريمة الملونة، ما يعكس أعلى معايير الجودة».
أما ليلى شيرازي، مديرة المركز، فأوضحت أن المجموعات الجديدة تتميز بتفاصيل مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم، مما يمنح كل قطعة طابعًا فريدًا. وقالت: «هدفنا الدائم هو تقديم كل ما هو جديد ومبتكر، وهذه المجموعة تمثل مزيجًا مثاليًا بين التصاميم العصرية والحرفية الراقية».
وتوقع ممثلو مركز البحرين للمجوهرات أن يشهد معرض الجواهر العربية في نسخته هذا العام إقبالا كبيرا من المواطنين والخليجيين، وكشفوا عن مشاركة أبرز العلامات التجارية المتخصصة في عالم الساعات مثل باتيك فيليب، فاشيرون كونستانتين، شوبارد. وفي عالم المجوهرات ستشارك كل من: ماريا كاسبري، وبوغاسيان.
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