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ممثلو ((البحرين للمجوهرات)): اهتمام ولي العهد رئيس الوزراء بصناعة المعارض يعزز موقع المملكة الريادي

11/26/2024 7:16:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) علامات جديدة تشارك لأول مرة تحت مظلة مركز البحرين للمجوهرات

قطع حصرية تعرض خصيصا في البحرين.. ومجموعة من النوادر من حول العالم

تصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم

عبر‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياته‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصناعة‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادي‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬تنافسية‭ ‬وكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬واعدة‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأعلن‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المركز،‭ ‬عبر‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬وحصرية‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬وتصاميم‭ ‬فريدة‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للسوق‭ ‬البحريني،‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬العلامات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أدلر‭ ‬السويسرية‭ ‬وجيهان‭ ‬السويسرية‭ ‬ومعوض‭ ‬وبالعربي‭ ‬و HRH ،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بابتكاراتها‭ ‬الراقية‭ ‬وحرفيتها‭ ‬العالية‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الساعات‭ ‬فتشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬علامة‭ ‬بيفير‭. ‬

ويعدّ‭ ‬جناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الجناح‭ ‬الأبرز‭ ‬إذ‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬فاخرة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ويضم‭ ‬الجناح‭ ‬أبرز‭ ‬القطع‭ ‬والنوادر‭ ‬المميزة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬بتصميمها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬أبرز‭ ‬المصممين‭ ‬العالميين‭ ‬بكل‭ ‬حرفية‭ ‬وإتقان‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬المصانع‭.‬

ووسط‭ ‬مساحات‭ ‬صممت‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخامة‭ ‬والرقي،‭ ‬يخصص‭ ‬الجناح‭ ‬أقساما‭ ‬متفرقة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬لكل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬ليقدم‭ ‬كافة‭ ‬التشكيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة‭ ‬وليبرز‭ ‬القطع‭ ‬المميزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديمه‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الجناح‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬ومقصداً‭ ‬لعشاق‭ ‬الفخامة‭ ‬والموضة‭.‬



وعبرت‭ ‬دينا‭ ‬شيرازي،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬الكبير،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الحصرية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬أدلر‭ ‬ومعوض‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬والجودة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬المعروضة‭ ‬تجسد‭ ‬الحرفية‭ ‬العالية‭ ‬والابتكار‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬لتقديمه‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬رحمة‭ ‬شيرازي،‭ ‬مديرة‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬استثنائية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التصاميم‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬خصيصًا‭ ‬لهذا‭ ‬السوق‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬تصاميم‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والابتكار‭ ‬باستخدام‭ ‬أفخم‭ ‬المواد‭ ‬مثل‭ ‬الألماس‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬الملونة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ليلى‭ ‬شيرازي،‭ ‬مديرة‭ ‬المركز،‭ ‬فأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المجموعات‭ ‬الجديدة‭ ‬تتميز‭ ‬بتفاصيل‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬ثقافات‭ ‬متعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬طابعًا‭ ‬فريدًا‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬الدائم‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬وهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬مزيجًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬بين‭ ‬التصاميم‭ ‬العصرية‭ ‬والحرفية‭ ‬الراقية‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والخليجيين،‭ ‬وكشفوا‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الساعات‭ ‬مثل‭ ‬باتيك‭ ‬فيليب،‭ ‬فاشيرون‭ ‬كونستانتين،‭ ‬شوبارد‭. ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬ستشارك‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬ماريا‭ ‬كاسبري،‭ ‬وبوغاسيان‭. ‬

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