ممثلو ((البحرين للمجوهرات)): اهتمام ولي العهد رئيس الوزراء بصناعة المعارض يعزز موقع المملكة الريادي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

قطع حصرية تعرض خصيصا في البحرين.. ومجموعة من النوادر من حول العالم

تصاميم مستوحاة من ثقافات متعددة حول العالم

عبر‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬‮«‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬انطلقت‭ ‬فعالياته‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ (‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭) ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬مؤكدين‭ ‬حرص‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصناعة‭ ‬المعارض‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬موقع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الريادي‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬بفضل‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مقومات‭ ‬تنافسية‭ ‬وكفاءات‭ ‬وطنية‭ ‬واعدة‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬جذب‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭.‬

وأعلن‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬مشاركة‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬المركز،‭ ‬عبر‭ ‬مجموعات‭ ‬جديدة‭ ‬وحصرية‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬وتصاميم‭ ‬فريدة‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬خصيصًا‭ ‬للسوق‭ ‬البحريني،‭ ‬وتشمل‭ ‬تلك‭ ‬العلامات‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬أدلر‭ ‬السويسرية‭ ‬وجيهان‭ ‬السويسرية‭ ‬ومعوض‭ ‬وبالعربي‭ ‬و HRH ،‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بابتكاراتها‭ ‬الراقية‭ ‬وحرفيتها‭ ‬العالية‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الساعات‭ ‬فتشارك‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬علامة‭ ‬بيفير‭. ‬

ويعدّ‭ ‬جناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الجناح‭ ‬الأبرز‭ ‬إذ‭ ‬يضم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬90‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬فاخرة‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ويضم‭ ‬الجناح‭ ‬أبرز‭ ‬القطع‭ ‬والنوادر‭ ‬المميزة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬قام‭ ‬بتصميمها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬أبرز‭ ‬المصممين‭ ‬العالميين‭ ‬بكل‭ ‬حرفية‭ ‬وإتقان‭ ‬بشكل‭ ‬يدوي‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬المصانع‭.‬

ووسط‭ ‬مساحات‭ ‬صممت‭ ‬بشكل‭ ‬مميز‭ ‬لتعبر‭ ‬عن‭ ‬الفخامة‭ ‬والرقي،‭ ‬يخصص‭ ‬الجناح‭ ‬أقساما‭ ‬متفرقة‭ ‬ومتخصصة‭ ‬لكل‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬ليقدم‭ ‬كافة‭ ‬التشكيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة‭ ‬وليبرز‭ ‬القطع‭ ‬المميزة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تقديمه‭ ‬كافة‭ ‬المعلومات‭ ‬اللازمة‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريق‭ ‬متخصص‭ ‬يمتلك‭ ‬الخبرة‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬مما‭ ‬جعل‭ ‬الجناح‭ ‬وجهة‭ ‬مثالية‭ ‬ومقصداً‭ ‬لعشاق‭ ‬الفخامة‭ ‬والموضة‭.‬







وعبرت‭ ‬دينا‭ ‬شيرازي،‭ ‬المدير‭ ‬الإداري‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬عن‭ ‬حماسها‭ ‬الكبير،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتقديم‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الحصرية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬عالمية‭ ‬مثل‭ ‬أدلر‭ ‬ومعوض‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬عملائنا‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬التميز‭ ‬والجودة‮»‬‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬في‭ ‬المجموعات‭ ‬المعروضة‭ ‬تجسد‭ ‬الحرفية‭ ‬العالية‭ ‬والابتكار‭ ‬الذي‭ ‬نسعى‭ ‬لتقديمه‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬رحمة‭ ‬شيرازي،‭ ‬مديرة‭ ‬المركز‭ ‬أن‭ ‬المعرض‭ ‬يمثل‭ ‬منصة‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬استثنائية‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬عرضها‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬التصاميم‭ ‬تم‭ ‬إعدادها‭ ‬خصيصًا‭ ‬لهذا‭ ‬السوق‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نقدم‭ ‬لعملائنا‭ ‬تصاميم‭ ‬استثنائية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والابتكار‭ ‬باستخدام‭ ‬أفخم‭ ‬المواد‭ ‬مثل‭ ‬الألماس‭ ‬والأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬الملونة،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬أعلى‭ ‬معايير‭ ‬الجودة‮»‬‭.‬

أما‭ ‬ليلى‭ ‬شيرازي،‭ ‬مديرة‭ ‬المركز،‭ ‬فأوضحت‭ ‬أن‭ ‬المجموعات‭ ‬الجديدة‭ ‬تتميز‭ ‬بتفاصيل‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬ثقافات‭ ‬متعددة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬طابعًا‭ ‬فريدًا‭. ‬وقالت‭: ‬‮«‬هدفنا‭ ‬الدائم‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬جديد‭ ‬ومبتكر،‭ ‬وهذه‭ ‬المجموعة‭ ‬تمثل‭ ‬مزيجًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬بين‭ ‬التصاميم‭ ‬العصرية‭ ‬والحرفية‭ ‬الراقية‮»‬‭.‬

وتوقع‭ ‬ممثلو‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬إقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والخليجيين،‭ ‬وكشفوا‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬الساعات‭ ‬مثل‭ ‬باتيك‭ ‬فيليب،‭ ‬فاشيرون‭ ‬كونستانتين،‭ ‬شوبارد‭. ‬وفي‭ ‬عالم‭ ‬المجوهرات‭ ‬ستشارك‭ ‬كل‭ ‬من‭: ‬ماريا‭ ‬كاسبري،‭ ‬وبوغاسيان‭. ‬

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