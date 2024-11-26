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مركز البحرين للمجوهرات.. الأصالة والحداثة مع القيمة الاستثمارية والاستدامة

11/26/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تعكس‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬التابعة‭ ‬لجناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ (‬ BJC ‭) ‬كافة‭ ‬الأذواق‭ ‬والتفضيلات‭ ‬الفريدة‭ ‬لعشاق‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭. ‬وتحرص‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الطلبات‭ ‬المتزايدة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬العملاء‭ ‬وهواة‭ ‬الجمع‭ ‬والخبراء‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬تصاميم‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والحرفية‭ ‬المعقدة‭ ‬والأهمية‭ ‬الثقافية‭. ‬هذا‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬القطع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬والمجوهرات‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬الأخلاقية‭.‬

تتفنن‭ ‬دور‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬التي‭ ‬يستضيفها‭ ‬المركز‭ ‬بعرض‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬مرصعة‭ ‬بأحجار‭ ‬كريمة‭ ‬نابضة‭ ‬بالحياة‭ ‬وبتفاصيل‭ ‬وزخارف‭ ‬تفوق‭ ‬الخيال،‭ ‬ويتردد‭ ‬صداها‭ ‬بعمق‭ ‬لدى‭ ‬النخبة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ممن‭ ‬يقدرون‭ ‬الدمج‭ ‬الراقي‭ ‬بين‭ ‬التقاليد‭ ‬والحداثة‭. ‬وتتعاون‭ (‬ BJC ‭) ‬مع‭ ‬علامات‭ ‬تجارية‭ ‬مختارة‭ ‬لمزج‭ ‬الفن‭ ‬التقليدي‭ ‬مع‭ ‬التصميم‭ ‬المعاصر‭ ‬باستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬دون‭ ‬المساس‭ ‬باللمسات‭ ‬اليدوية‭ ‬والحرفية‭ ‬التي‭ ‬تشتهر‭ ‬بها‭ ‬دور‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬العريقة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬توافق‭ ‬المجوهرات‭ ‬مع‭ ‬القيم‭ ‬الجمالية‭ ‬والثراء‭ ‬الثقافي‭ ‬المتأصل‭ ‬والمرغوب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬زوار‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭.‬

تلعب‭ ‬مؤشرات‭ ‬الطلب‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬السلع‭ ‬الفاخرة‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬دورا‭ ‬حاسما‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مجموعات‭ ‬وتصاميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬والعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للساعات‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬خلال‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭.
‬لذا‭ ‬يتم‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الاتجاهات‭ ‬التي‭ ‬تبرز‭ ‬الحرفية‭ ‬المعقدة‭ ‬والأساليب‭ ‬الجريئة‭ ‬ذات‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬الزاهية‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭. ‬وتحظى‭ ‬القطع‭ ‬المرصعة‭ ‬بأحجار‭ ‬عالية‭ ‬القيراط،‭ ‬مثل‭ ‬الزمرد‭ ‬والياقوت‭ ‬والزفير،‭ ‬بشعبية‭ ‬خاصة،‭ ‬حيث‭ ‬يميل‭ ‬العملاء‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬إلى‭ ‬تفضيل‭ ‬المجوهرات‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬البذخ‭ ‬والتراث‭ ‬الثقافي،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التفرد‭.‬

كما‭ ‬وتتنافس‭ ‬العلامات‭ ‬الشهيرة‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬في‭ ‬كشف‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬مجموعات‭ ‬حصرية‭ ‬محدودة‭ ‬الإصدار‭ ‬وخيارات‭ ‬قابلة‭ ‬للتخصيص،‭ ‬لتجاري‭ ‬متطلبات‭ ‬جمهور‭ ‬المنطقة‭ ‬المتزايد‭ ‬للرفاهية‭ ‬الشخصية‭ ‬والتميز‭. ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬كل‭ ‬قطعة‭ ‬معروضة‭ ‬الأسلوب‭ ‬الفردي‭ ‬والحمض‭ ‬النووي‭ ‬للشركات‭ ‬لتكون‭ ‬بمثابة‭ ‬استثمارات‭ ‬طويلة‭ ‬الامد،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬حرفيتها‭ ‬العالية‭ ‬واستخدام‭ ‬المواد‭ ‬الثمينة‭ ‬بها‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬اتصالا‭ ‬أعمق‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬الذين‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬تعكس‭ ‬هويتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬وفخرهم‭ ‬الثقافي‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬والساعات‭ ‬الفاخرة‭ ‬المعروضة‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬القطع‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاستثمارية،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬معظم‭ ‬الشركات‭ ‬العارضة‭ ‬على‭ ‬الندرة‭ ‬والحرفية‭ ‬الاستثنائية‭ ‬والقيمة‭ ‬الدائمة،‭ ‬وتختار‭ ‬في‭ ‬تشكيلاتها‭ ‬أجود‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة‭ ‬والمواد‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تعزز‭ ‬الجانب‭ ‬الجمالي‭ ‬لكل‭ ‬قطعة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تسهم‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬قيمتها‭ ‬الجوهرية‭. ‬وتجذب‭ ‬الإصدارات‭ ‬المحدودة‭ ‬والمجموعات‭ ‬التراثية‭ ‬هواة‭ ‬الجمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مزج‭ ‬التفرد‭ ‬مع‭ ‬الأهمية‭ ‬التاريخية،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬فرصة‭ ‬نادرة‭ ‬للاستثمار‭. ‬وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التصاميم‭ ‬الخالدة،‭ ‬تحتفظ‭ ‬أو‭ ‬تزيد‭ ‬قيمتها‭ ‬بمرور‭ ‬الوقت،‭ ‬لذا‭ ‬يضع‭ ‬المستثمرون‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬عند‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬القطع‭ ‬التي‭ ‬يردون‭ ‬اضافتها‭ ‬الى‭ ‬مجموعتهم‭ ‬الخاصة‭.‬



بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تقدم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المعروضة‭ ‬شهادات‭ ‬للقطع‭ ‬الاستثمارية‭ ‬ووثائق‭ ‬مفصلة‭ ‬للمصدر‭ ‬وباقي‭ ‬البيانات‭ ‬المهمة،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للعملاء‭ ‬أصالة‭ ‬وجودة‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬التي‭ ‬قاموا‭ ‬باختيارها‭. ‬كما‭ ‬وتساعد‭ ‬استشارات‭ ‬الخبراء‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬المركز‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تتبع‭ ‬اتجاهات‭ ‬السوق،‭ ‬مما‭ ‬يوفر‭ ‬رؤى‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستنيرة،‭ ‬ويجعل‭ ‬هذه‭ ‬العناصر‭ ‬الفاخرة‭ ‬كنوزا‭ ‬جميلة‭ ‬واستثمارات‭ ‬مالية‭ ‬مربحة‭.‬

ينعكس‭ ‬الطلب‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الاستدامة‭ ‬بوضوح‭ ‬في‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬الراقية‭ ‬التي‭ ‬تعرضها‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬تحت‭ ‬جناح‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمجوهرات،‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬ذات‭ ‬المصادر‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والمعادن‭ ‬المعاد‭ ‬تدويرها‭ ‬وممارسات‭ ‬الإنتاج‭ ‬الصديقة‭ ‬للبيئة‭ ‬في‭ ‬مجموعاتها‭. ‬وينصب‭ ‬تركيزها‭ ‬الرئيسي‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬المصادر‭ ‬والإنتاج،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬يمكنهم‭ ‬تتبع‭ ‬أصول‭ ‬قطعهم‭ ‬والشعور‭ ‬بالثقة‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬اعتمادهم‭ ‬الأخلاقية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬المستدامة،‭ ‬لا‭ ‬تستجيب‭ (‬ BJC ‭) ‬لطلب‭ ‬المستهلكين‭ ‬المتزايد‭ ‬على‭ ‬الرفاهية‭ ‬المسؤولة‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تضع‭ ‬نفسها‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬الشركات‭ ‬الرائدة‭ ‬بالسوق‭ ‬البحريني‭ ‬التي‭ ‬تولي‭ ‬أهمية‭ ‬للاعتبارات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬المجوهرات‭ ‬الفاخرة‭.‬

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